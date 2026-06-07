의사가 방광암 이긴 비결: 혈뇨 경고와 잊혀진 화장실 습관

뉴스 페어링 팟캐스트가 방광암을 극복한 정현채 서울대 명예교수의 이야기를 통해 암 생존의 실제를 조명한다. 건강을 철저히 관리하던 의사가 간과한 암 신호와 그가 실천한 항암 치트키, 그리고 죽음 이후 세계에 대한 확신을 얻은 계기까지. 2018년 진단 후 8년째 건강한 그의 경험을 통해 암 극복의 통찰을 나눈다.

뉴스 페어링 팟캐스트 는 암 생존자 , 특히 암을 이긴 의사들의 이야기를 통해 암 극복 방법을 모색한다. 2018년 방광암 진단을 받은 정현채 서울대 소화기내과 명예교수의 사례를 중심으로, 그의 증상 인식, 수술 이후 재활, 생활습관 변화, 항암 치료 과정, 그리고 죽음에 대한 성찰까지 다루고 있다.

정 교수는 혈뇨라는 명확한 신호와 즉시 병원 방문으로 조기 진단받았지만, 밤에 자주 깨는 소변 증상을 전립선 비대증으로 간과한 점을 후회한다. 건강관리에 철저했음에도 불구하고, 방광암에 걸린 후 전세계 논문을 뒤져 가며 항암 중 술을 마시는 선택과 항암에 도움이 되는 특정 식단을 찾아 실천했다. 그는 2018년 2기 진단 후 2023년 완치 판정을 받았고, 5년 생존율 60%를 넘어 8년째 건강히 생활 중이다. 그의 경험을 통해 조기 검진의 중요성, 생활습관의 재평가, 그리고 암을 바라보는 심리적 태도 변화를 조명한다.

또한 죽음학 연구자로서 사후세계에 대한 확신을 얻은 계기와 죽음의 문턱에서 돌아온 뒤의 성찰도 담고 있다. 이 뉴스는 암이 더 이상 죽음의 확정이 아닌 관리 가능한 질병이 될 수 있음을 강조하며, 다양한 암 생존자 이야기를 팟캐스트로 연재한다





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