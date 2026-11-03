의무공개매수제 공론화, 이철민 대표의 정책 제언과 쟁점 분석

이철민 VIG파트너스 대표가 의무공개매수제 도입을 제안하며 공론화를 촉구했다. 현행 법안의 문제점과 대안, 그리고 입법 지연에 따른 시장의 우려를 심층 분석한다.

이철민 VIG파트너스 대표는 지난달 28일, 의무공개매수제 도입을 위한 본격적인 공론화 를 시작했다. 대통령은 전날 자신의 X 계정을 통해 해당 제도에 대한 의견을 구하는 포스팅을 게재했으며, 제도의 취지에는 공감하면서도 매수 비율과 방식에 대해 적지 않은 우려와 현실적인 고민이 교차하고 있다고 밝혔다. 이로 인해 국내 자본시장의 중요한 규제로 자리 잡을 의무공개매수제 에 대한 논의가 다시금 수면 위로 떠올랐다.

의무공개매수제 도입 배경과 현황

현재 의무공개매수제 관련 법안은 정무위원회와 법제사법위원회 모두를 통과한 상태지만, 본회의 상정이 보류된 상황이다. 국내외 자산운용사들의 공동성명과 개인투자자들의 강한 반발이 법안의 속도를 늦추는 주요인으로 지목되고 있다. 이철민 대표는 대통령과 함께 제도 도입의 필요성을 강조했으나, 구체적인 실행 방안에서의 이견이 해결되지 않으면서 입법 과정이 막힌 것이다.

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논란의 핵심은 상장회사의 지분 25% 이상을 취득하여 최대주주가 되려는 경우, 기존 지배주주 지분을 먼저 사들인 뒤 50%에 부족한 부분만 일반주주에게 공개매수하는 현행 구조에 있다. 이 구조는 지배주주의 지분율에 따라 일반주주가 매도할 수 있는 비율이 크게 제한될 수 있음을 의미한다. 특히 지배주주 지분이 40%인 경우, 일반주주 몫은 10%에 1주에 불과하며, 일반주주 전원이 응하더라도 보유 주식의 약 6분의 1만 팔 수 있는 제한이 따른다.

자산운용사의 비례 매수 주장과 우려

자산운용사들은 현행안이 일반주주에게 경영권 프리미엄을 누릴 기회를 제한한다고 지적하며 비판의 목소리를 높이고 있다. 이들이 내놓은 분석에 따르면, 코스피200 기업 지배주주의 평균 지분율은 44.3%에 달한다. 이 수치는 지배주주가 매각하지 않고 유지할 지분이 매우 많음을 보여줍니다. 이에 따라 자산운용사들은 지배주주를 포함한 모든 주주가 같은 비율로 매도하는 비례 매수 방식을 요구하고 있다.

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일부 소액주주들은 아예 100% 공개매수 의무화를 주장하며, 법안 재검토를 요구하는 국민동의청원이 5만 명을 넘어섰다. 그러나 이런 극단적인 주장에 대한 우려도 현실적이다. 비례 매수 방식이 도입될 경우, 지배주주가 지분을 모두 팔지 못해 매각할 유인이 줄어들 수 있다는 분석이 나온다. 또한 100% 의무매수는 인수자의 자금 부담을 지나치게 키워 인수 자체를 주저하게 만들 수 있어, 시장 활동성을 위축시킬 수 있다는 경고가 제기된다.

과거 폐지 역사와 자진 상장폐지 개선안

의무공개매수제에 대한 회의론은 과거 사례에서도 찾아볼 수 있다. 해당 제도는 1997년 도입되었으나 이듬해 구조조정을 어렵게 한다는 이유로 폐지된 바 있다. 당시의 우려가 현재에도 유효할 수 있다는 점이 많은 전문가들의 공통된 시각이다. 이에 따라 의무공개매수제의 도입과 맞물려 자진 상장폐지 절차를 개선하자는 의견도 제시되고 있다.

현행안을 유지하여 상장사 M&A 시장의 불씨를 살리면서, 인수자가 처음부터 100% 매수를 통한 상장폐지를 원하는 경우 이를 용이하게 만드는 방안이다. 최근 있었던 상장회사 M&A 사례 상당수가 100% 공개매수를 통해 일반주주에게 지배주주와 동일한 가격으로 매도할 기회를 부여해온 흐름을 반영한 것이다. 그러나 일반주주에게 동일한 경영권 프리미엄을 지불하며 전체 지분을 인수하는 구조임에도, 높은 지분율 확보 등 상장폐지 요건을 충족하기 어려워 상장폐지가 무산되거나 지연되는 사례들이 종종 발생해 왔다.

입법 지연의 리스크와 대안 모색의 시급성

이러한 제도적 허들로 인해 잠재적 인수자들은 상장사 인수를 매우 신중하게 검토할 수밖에 없는 상황이다. 이는 M&A 시장의 활성화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 시장 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있는 요인이 된다. 이철민 대표는 이러한 복잡한 이해관계 속에서 현명한 대안이 빨리 도출되어 입법이 마무리되어야 하는 이유를 강조했다.

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물론 어느 안이든 모두를 만족시키는 방안은 아닐 수 있으나, 공론화가 길어지면 제도의 긍정적인 취지에도 불구하고 도입이 늦어질 수 있다는 우려는 커질 수밖에 없다. 대통령과 관련 부처, 그리고 시장의 주요 참여자들이 합리적인 타협점을 찾는 데 집중해야 할 때다. 의무공개매수제가 도입된다면 일반주주의 보호 강화와 시장 활동성 유지라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있을 것으로 기대된다. 그러나 시간이 지체될수록 시장의 왜곡은 심화될 수 있으므로, 신속한 입법 프로세스가 절실한 상황이다.