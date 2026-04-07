응급 환자 이송 지연 문제 해결 위한 혁신 시범사업 추진…'응급실 뺑뺑이' 막는다

정부가 응급 환자의 병원 이송 지연 현상인 ‘응급실 뺑뺑이’를 막기 위해 응급환자 이송체계 혁신 시범사업 추진 계획을 확정했습니다. 최근 발생한 임신부 이송 지연 사건을 계기로, 정부는 응급 의료 시스템 전반에 대한 점검과 개선 방안을 마련하고, 응급 환자들이 적시에 적절한 의료 서비스를 받을 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

정부가 응급 환자의 병원 이송 지연 현상, 이른바 ‘ 응급실 뺑뺑이 ’ 문제를 해결하기 위해 응급환자 이송 체계 혁신 시범사업 추진 계획을 확정했습니다. 최근 발생한 고위험 임신부의 이송 지연 사건은 이 문제의 심각성을 다시 한번 일깨웠습니다. 조산 증세를 보인 임신부가 병원을 찾지 못해 구급차 안에서 오랜 시간을 보내고, 결국 쌍둥이 중 한 명을 잃는 안타까운 상황이 벌어졌습니다. 이는 단순한 의료 사고를 넘어, 생명을 구하는 데 필요한 기본적인 시스템의 부재를 보여주는 사례입니다. 보건복지부 는 이러한 심각성을 인지하고, 응급 환자 이송 체계 개선을 위한 시범 사업을 통해 문제 해결에 적극적으로 나설 계획입니다. 시범 사업을 통해 개선된 시스템이 전국으로 확대될 경우, 유사한 비극을 막고 응급 환자들의 생존율을 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

이번 사건을 계기로, 정부는 응급 의료 시스템 전반에 대한 점검과 개선 방안을 마련하고, 응급 환자들이 적시에 적절한 의료 서비스를 받을 수 있도록 최선을 다해야 할 것입니다. \이번 사건의 구체적인 경위를 살펴보면, 지난 2월 28일 대구의 한 호텔에 투숙 중이던 임신 28주 차 미국 국적의 산모가 복통과 함께 조산 징후를 보이며 시작되었습니다. 119에 신고 후 출동한 구급대는 대구 지역 대형 병원 7곳에 산모 수용을 요청했지만, 산부인과 전문의 부재 및 신생아 중환자실(NICU) 병상 부족 등의 이유로 모두 거절당했습니다. 구급대는 1시간가량 수소문했지만, 결국 수용 가능한 병원을 찾지 못했습니다. 이에 가족들은 기존에 진료를 받아온 수도권 병원으로의 이송을 요청했지만, 야간 헬기 이송의 제약과 관외 이송 불가 원칙 등으로 인해 어려움을 겪었습니다. 결국 남편이 직접 차량을 운전하여 수도권으로 향했지만, 이동 과정에서 양수가 터지고 산모의 혈압이 저하되는 등 위급한 상황이 이어졌습니다. 경북 구미와 충북 음성에서 구급차를 교체하는 혼선 끝에 신고 4시간 만에 분당서울대병원에 도착했지만, 이미 골든타임을 놓친 상태였습니다. 응급 제왕절개 수술을 받았지만, 쌍둥이 중 한 명은 저산소증으로 인해 출생 직후 숨졌습니다. 생존한 아이 또한 심각한 뇌 손상을 입어 치료를 받고 있습니다. 산모는 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 확인되었습니다. 이 사건은 단순히 의료진의 과실이나 병상 부족의 문제를 넘어, 응급 환자 이송 시스템의 총체적인 문제점을 드러낸 것입니다. 특히, 의료 자원의 지역별 불균형, 병원 간의 정보 공유 부족, 그리고 응급 환자 이송 과정에서의 의사 결정 지연 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석됩니다. 이러한 문제점들을 해결하기 위해서는, 정부의 적극적인 정책 추진과 함께 의료기관, 구급대, 그리고 환자 및 보호자 간의 유기적인 협력이 필수적입니다. \이러한 비극적인 사건이 발생한 배경에는, 지난 2023년 대구에서 발생한 10대 응급 환자의 ‘응급실 뺑뺑이’ 사망 사건도 있습니다. 이 사건 이후, 응급 환자 이송 지연과 수용 거부 문제를 해소하기 위한 ‘책임형 응급의료 체계’가 도입되었지만, 여전히 개선의 여지가 많은 상황입니다. 보건복지부는 이번 사건을 엄중히 인식하고, 응급환자 이송 체계 개선 시범사업을 보완하여 전국으로 확대할 계획입니다. 구체적으로는, 응급 환자의 이송 과정에서 발생할 수 있는 문제점들을 분석하고, 이를 해결하기 위한 다양한 방안들을 마련할 것으로 보입니다. 예를 들어, 응급 환자 이송 시 병원 간의 정보 공유를 강화하고, 응급 의료 자원의 효율적인 배분을 위한 시스템을 구축하는 방안 등이 검토될 수 있습니다. 또한, 응급 환자의 상태에 맞는 적절한 의료기관으로의 신속한 이송을 위한 지침을 마련하고, 구급대와 의료진의 협력 체계를 강화하는 방안도 고려될 수 있습니다. 유족 측은 이번 사건과 관련하여 국가 및 관련 기관을 상대로 손해배상 청구 소송 등 법적 대응을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 이러한 법적 대응은, 유사한 사건의 재발을 방지하고, 피해자들의 권리를 보호하는 데 기여할 수 있을 것입니다. 이번 사건을 통해, 우리 사회는 응급 의료 시스템의 중요성을 다시 한번 깨닫고, 시스템 개선을 위해 끊임없이 노력해야 합니다. 정부, 의료계, 그리고 국민 모두가 함께 노력하여, 응급 환자들이 안전하게 의료 서비스를 받을 수 있는 환경을 만들어야 할 것입니다





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