음악감독 개미, 정화예술대학교 학생들에게 사운드 디렉팅의 중요성을 전하다

음악감독 개미(강동윤)가 정화예술대학교 명동캠퍼스 백암관에서 실용음악학부 재학생을 대상으로 특강을 진행했다. 개미 음악감독은 MBC 대학가요제 출신으로, 1998년 KBS 어린이 드라마 '어린 왕자'를 통해 음악감독 활동을 시작했다. 이후 '태양의 후예' '구르미 그린 달빛' '동백꽃 필 무렵' '부부의 세계' 등 인기 드라마의 오리지널 사운드 트랙(OST) 제작에 참여했다.

음악감독 개미(강동윤)가 정화예술대학교 명동캠퍼스 백암관에서 실용음악학부 재학생을 대상으로 특강을 진행하고 있다. 정화예술대학교 실용음악학부가 6월 4일 명동캠퍼스 백암관에서 재학생을 대상으로 음악감독 개미 초청 특강을 개최했다.

개미 음악감독은 MBC 대학가요제 출신으로, 1998년 KBS 어린이 드라마 '어린 왕자'를 통해 음악감독 활동을 시작했다. 이후 '태양의 후예' '구르미 그린 달빛' '동백꽃 필 무렵' '부부의 세계' 등 인기 드라마의 오리지널 사운드 트랙(OST) 제작에 참여했다. 이번 특강은 '감정을 만드는 사운드 디렉팅'을 주제로 진행됐다. 개미 감독은 드라마 음악 제작 과정과 방송음악 제작 현장의 실제 절차를 소개하며 음악감독의 역할과 사운드 디렉팅의 중요성을 설명했다.

개미 감독은 음악 관련 인공지능(AI) 프로그램 확산에 대해서도 언급했다. 그는 'AI는 뛰어난 도구지만 대체 불가능한 음악인이 되기 위해서는 자신만의 개성과 감성을 갖춰야 한다'며 창작자의 음악적 정체성을 강조했다. 이어 자신의 음악 인생과 성장 과정을 소개하며 꾸준한 노력과 자기 관리의 중요성을 전했다. 또 음악을 하지 않는 시간에 쌓은 경험이 창작의 밑거름이 된다고 설명했다.

드라마 '태양의 후예' OST인 거미의 'You Are My Everything'도 자유로운 환경에서 얻은 영감으로 탄생한 곡이라고 소개했다. 개미 감독은 정화예대 실용음악학부 황진선 교수와 함께 작업한 드라마 '구르미 그린 달빛'의 OST인 '그리워 그리워서' 제작 과정도 소개했다. 그는 '상대방의 강점을 끌어내고 이를 작품에 담아내는 것이 디렉터의 역할'이라고 말했다. 강연 후반에는 최근 화제 속에 종영한 JTBC 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'를 언급하며 '여러분 각자에게는 아직 발견되지 않은 가치가 있다'고 말했다.

한편 정화예대 실용음악학부는 현업 아티스트와 음악 전문가를 초청한 특강을 비롯해 정기공연, 쇼케이스, 프로젝트 공연, 버스킹 등 실무 중심 프로그램을 운영하고 있다.





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음악감독 정화예술대학교 사운드 디렉팅 OST 드라마

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