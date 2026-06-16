음바페, 정계 진출설 농담으로 일축...'대통령? 전혀 계획 없다'

프랑스 축구 스타 킬리안 음바페가 은퇴 후 대통령 출마설과 같은 정계 진출 가능성을 부인하며, 이미 많은 비난을 받고 있다고 말했다. 그는 레알 마드리드 이적 당시 국내 팬들의 반발과 관련해 솔직한 심정을 드러냈고, 지도자 변신에 대해서도 조심스러운 입장을 보였다. 동시에 올여름 월드컵에서 프랑스의 우승을 반드시 이룰 것이라고 다짐했다.

프랑스 축구 국가대표팀 의 주장이자 간판 공격수인 킬리안 음바페 (27· 레알 마드리드 )가 은퇴 후 정치권에 진출할 것이라는 일부의 추측을 직접 부인했다. 그는 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 I조 세네갈과의 1차전을 앞두고 현지 매체 '르파리지앵'과 한 인터뷰에서 대통령직을 포함한 정계 진출 가능성에 대한 질문을 받고 크게 웃으며 전혀 계획이 없다고 답했다.

음바페는 '많은 사람이 그런 이야기를 하지만, 나는 이미 지금도 충분히 미움을 받고 있다'며 정치를 할 의향이 없음을 분명히 했다. 이 같은 루머가 나온 배경에는 조지 웨아라는 전례가 있다. 웨아는 발롱도르 수상자 출신으로 라이베리아 대통령을 지낸 인물이다. 그러나 음바페는 최근 PSG에서 레알 마드리드로 이적할 당시 자국 팬들로부터 거센 비난을 받았고, PSG가 이후 UEFA 챔피언스리그 2연패를 달성하며 his departure에 대한 비판이 더욱 강해졌다.

동료 우스만 뎀벨레가 그를 옹호할 정도로 국내 여론은 엇갈리고 있다. 한편 음바페는 지도자 변신에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔다. 그는 디디에 데샹 감독이 향후 지도자 의향을 묻자 '많은 위대한 선수가 평범한 감독이 되는 것을 봤다'며 '선수 시절 기억을 완전히 지우지 못해 올바른 접근 방식을 갖지 못하기 때문'이라고 꼬집었다. 다만 그는 '사업가든 뭐든 은퇴 후 다양한 선택지를 열어두고 있으며, 감독 자격증은 취득할 것'이라고 덧붙였다.

음바페는 이번 월드컵에서 프랑스의 우승을 목표로 하고 있다. 러시아 월드컵 우승과 카타르 월드컵 준우승을 경험한 그는 '결승전 패배 기억이 더 아프게 남아있다'며 '무슨 수를 써서라도 이번에 우승하고 싶다'고 강조했다. 현재 월드컵 통산 12골을 기록 중인 그는 이번 대회에서 5골 이상을 추가하면 미로슬라프 클로제(독일·16골)를 넘어 역사상 최다 득점자가 될 수 있다





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