ELT 시장 주도권이 은행에서 증권사로 넘어갔습니다. 은행은 ELT 수탁액이 급감한 반면 주식형 신탁에서는 규모를 확대하며 점유율을 높이고 있는 실정입니다.

28일 금융투자협회 의 집계에 따르면, 2022년 말 이후 주가연계신탁 시장의 주도권은 은행권 에서 증권사 쪽으로 완전히 이전되었습니다. 홍콩 H지수 주가연계증권 대규모 손실 사태를 계기로 은행권 의 고난도 상품 판매 규제가 강화되면서 시장 구조가 재편된 것입니다.

은행 ELT 수탁액 급감, 증권사 비중 59.0%로 상승

2022년 말 기준 은행권의 ELT 수탁액은 30조6347억원으로 증권사의 다섯 배를 넘어섰으나, 올해 9월 말에는 7조6534억원으로 22조9813억원(75.0%)이나 축소되었습니다. 반면 증권사의 ELT 수탁액은 같은 기간 5조6885억원에서 11조44억원으로 5조3159억원(93.4%) 증가했습니다.

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이로 인해 은행의 시장 점유율은 2022년 말 84.3%에서 2023년 9월 말 41.0%로 43.3%포인트 하락했습니다. 증권사의 점유율은 15.7%에서 59.0%로 크게 상승하여, 증권사 수탁액이 은행보다 3조3510억원 많아지는 역전이 발생했습니다.

전체 시장 위축 속 증권사 중심 재편 진행

은행과 증권사를 합친 전체 ELT 수탁액은 2022년 말 36조3232억원에서 올해 9월 말 18조6578억원으로 17조6654억원(48.6%) 감소했습니다. 이는 전체 시장이 절반 가까이 위축되었음을 의미합니다.

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은행권의 급격한 감소 폭이 증권사의 증가 폭을 압도하면서, 전체 시장의 축소와 동시에 증권사 중심의 시장 재편이 동시에 진행되고 있습니다. 증권사 자체의 수탁 규모가 확대된 결과, 은행의 사업 위축에도 불구하고 증권사의 상대적 점유율이 높아진 것입니다.

금융위 판매 규제 강화, 은행은 주식형 신탁로 선회

금융위원회는 지난해 2월 은행이 소비자 보호장치를 갖춘 거점점포에서만 ELS를 판매하도록 하는 대책을 발표했습니다. 이 정책은 예·적금 창구와 분리된 공간에서 전담 직원이 상품을 설명하도록 판매 절차를 강화하는 내용을 담고 있습니다.

대다수 은행이 ELS 판매를 중단한 가운데 증권사는 대면·비대면 채널을 통해 가입할 수 있어 은행의 ELT 판매 여건이 크게 달라졌습니다. 이에 은행권은 ELT 위축에도 불구하고 주식형 신탁 규모를 빠르게 키우고 있습니다.

주식형 신탁 시장서 은행의 주도권 강화 지속

올해 9월 말 은행권 주식형 신탁 수탁액은 20조5907억원으로, 지난해 말 12조9387억원 대비 7조6520억원(59.1%) 증가했습니다. 이는 9개월 사이 수탁 규모가 20조원을 넘어섰다는 것을 의미합니다.

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전체 주식형 신탁 시장에서 은행의 비중도 같은 기간 66.8%에서 76.2%로 9.4%포인트 상승했습니다. 이제 전체 주식형 신탁 수탁액의 4분의 3 이상을 은행이 차지하게 되었으며, ELT 위축과 주식형 신탁 확대로 상품별 경쟁 구도가 달라지고 있습니다.