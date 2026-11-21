주택담보대출 금리가 14년여 만에 최고 수준으로 올랐지만 집단대출 수요에 힘입어 잔액 증가폭은 다시 커졌다. 거래 위축과 전세대출 감소 속에서도 분양과 재건축 자금 수요가 이어지고 있다.

은행권 주택담보대출 금리가 14년여 만에 최고 수준으로 올랐지만, 주택담보대출 잔액 증가폭은 오히려 확대된 것으로 나타났다. KB금융지주 경영연구소 는 20일 발표한 '11월 주택시장리뷰'에서 이같이 분석했다. 대출금리 상승으로 차주의 이자 부담이 커지는 상황에서도 아파트 분양과 재건축에 필요한 중도금과 이주비 대출이 늘어난 것이 주요 배경으로 꼽혔다.

보고서에 따르면 지난 10월 은행권 주택담보대출 잔액은 958조7000억원으로 전월보다 3조3000억원 증가했다. 9월 증가액 2조9000억원보다 4000억원 늘어난 규모로, 대출 증가폭이 다시 확대된 셈이다. 수도권 주택가격 상승세도 대출 수요를 뒷받침한 것으로 풀이된다.

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주택담보대출 금리 14년여 만에 최고, 잔액은 증가

9월 예금은행의 주택담보대출 금리(신규 취급액 기준)는 연 4.88%로 전월의 4.66%보다 0.22%포인트 올랐다. 2012년 4월 이후 약 14년 5개월 만에 가장 높은 수준이다. 금리가 가파르게 오르는 국면이었지만 대출 잔액은 줄지 않고 오히려 늘어난 점이 이번 분석의 핵심이다.

금리 상승기에는 일반적으로 신규 대출 수요가 위축되기 쉽다. 그러나 이번에는 이미 진행 중인 사업에서 발생하는 자금 수요가 금리 부담을 상쇄한 것으로 해석된다. 보고서는 대출금리 상승과 함께 추가 금리 인상 가능성까지 거론되면서 주택 매수 심리도 함께 위축되고 있다고 짚었다.

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집단대출 증가와 수도권 주택가격 상승이 배경

금리가 오르는 상황에서도 주택담보대출이 늘어난 배경으로는 집단대출 증가가 꼽힌다. 일반적인 주택 구입자금 대출과 달리 집단대출은 아파트 분양이나 재건축 사업 일정에 맞춰 실행되는 경우가 많다. 이미 진행 중인 사업에서 중도금 납부나 이주 시점이 도래하면 금리가 상승하더라도 대출 수요가 발생할 수 있다.

금융권 관계자는 중도금과 이주비 등 집단대출이 이미 진행 중인 분양과 재건축 사업 일정에 따라 실행되는 만큼 금리가 올라도 대출 수요가 이어질 수 있다고 설명했다. 이 관계자는 최근 주택 매매 거래가 위축되는 상황에서도 집단대출이 주택담보대출 잔액 증가에 영향을 미친 것으로 보인다고 말했다.

수도권 주택가격 상승세도 영향을 미친 것으로 분석된다. 지난 10월 경기지역 주택 매매가격은 전월 대비 0.59% 올랐고, 서울은 0.39% 상승했다. 다만 서울의 상승폭은 9월의 0.75%보다 크게 줄었다. 전국 주택 매매가격 상승률도 0.34%에서 0.22%로 둔화했다.

주택 매매 거래 위축과 전세대출 감소 흐름

주택 매매 거래는 오히려 위축되는 모습이다. 9월 전국 주택 매매 거래량은 4만9000건으로 전월 대비 1.3% 증가했지만, 서울은 7.2% 감소했다. 특히 서울 아파트 거래량은 14.7% 급감했다.

대출금리 부담이 커지고 매도자와 매수자 간 희망가격 차이가 벌어지면서 관망세가 확대된 것으로 풀이된다. 거래가 줄어든 가운데서도 분양과 재건축 사업의 자금 수요가 남아 있어, 주택담보대출 잔액 증가폭이 확대되는 역설적인 결과가 나타났다는 설명이다.

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전세자금대출은 주택담보대출 전체 잔액과 다른 흐름을 보였다. 지난 10월 은행권 전세자금대출 잔액은 160조4000억원으로 전월보다 8000억원 줄었다. 14개월 연속 감소세다. 전세대출 규제 강화와 전세 거래량 감소 등이 영향을 미친 것으로 분석된다.

대출금리 상승에 따른 가계의 상환 부담도 커질 것으로 우려된다. 지난 8월 은행권 주택담보대출 연체율은 0.31%를 기록했다. 보고서는 차주의 부담이 커지는 가운데 추가 금리 인상 가능성이 제기되면서 주택 시장 전반의 심리가 가라앉고 있다고 평가했다.

금리 부담 속 분양과 재건축 자금 수요 지속

결국 주택 매매 거래가 둔화하고 전세대출이 줄어드는 상황에서도, 이미 진행 중인 분양과 재건축 사업의 자금 수요가 이어지면서 은행권 주택담보대출 잔액 증가폭이 확대된 것으로 풀이된다. 금리 최고 수준이라는 신호와 잔액 확대라는 결과가 동시에 나타난 이유다.

향후 주택담보대출 흐름은 집단대출의 실행 일정과 금리 방향에 따라 달라질 전망이다. 중도금과 이주비 대출이 사업 일정에 맞춰 계속 실행된다면 잔액 증가세가 이어질 수 있지만, 매매 거래 위축과 금리 부담이 계속되면 가계 상환 여력에 대한 점검도 필요하다는 지적이 나온다.