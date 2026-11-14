은행권 모기지보험 가입 재개...주담대 대출한도 확대 가능성

금융당국이 가계대출 총량 목표를 상향함에 따라 주요 은행들이 모기지보험 가입을 다시 허용하고 있어 주담대 신청자들의 대출 한도 확대 기대감이 높아지고 있다.

금융권에서 주택담보대출( 주담대)의 대출 한도를 높여주는 모기지보험 가입 제한을 잇따라 해제하고 있다. 당국이 올해 가계대출 증가율 목표를 낮추면서 은행들의 대출 여력이 확보되었고, 이를 활용하여 연말까지 신규 고객을 확보하려는 전략으로 풀이된다.

방공제 적용으로 인한 대출 한도 축소

모기지보험은 주택담보대출 시 함께 가입하는 보험 또는 보증 상품으로, MCI(모기지신용보험)와 MCG(모기지신용보증)로 구분된다. MCI는 SH증권이, MCG는 한국주택금융공사가 각각 취급한다. 이 상품의 핵심 기능은 담보주택의 임차보증금으로 인해 은행이 입을 수 있는 손실을 보완하여, 궁극적으로 대출 한도를 확대하는 것이다.

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기존에 은행들은 주택임대차보호법상 소액임차인의 우선 변제권인 '방공제'를 고려하여 대출 한도를 산정했다. 서울 아파트의 경우 방 1개당 5500만원이 공제되며, 과밀억제권역은 4800만원, 광역시 등 주요 지역은 2800만원, 그 외 지역은 2500만원이 각각 차감되었다.

예를 들어 서울 아파트의 대출 한도가 4억원이라고 가정할 때, 방공제를 적용하면 실제 대출 가능 금액은 3억4500만원으로 줄어든다. 그러나 모기지보험에 가입하여 방공제 리스크를 커버하면 공제 없이 4억원을 그대로 대출받을 수 있게 된다.

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대출 총량 관리 목적이었던 제한 조치

주요 시중은행들이 지난 5월부터 7월까지 모기지보험 가입을 제한했던 주된 이유는 가계대출 총량 관리를 위한 정책적 이유였다. 보험 가입을 차단하면 방공제가 자연스럽게 적용되어 신규 대출자의 대출 가능 금액이 줄어들게 되므로, 은행은 대출 중단 없이 신규 대출 증가 속도만 늦출 수 있었다.

NH농협은행이 5월을 시작으로 KB국민, 하나, 신한, 우리은행 등이 6월부터 7월까지 연이어 가입 제한에 들어갔다. 이는 금융당국의 규제 기조와 맞물려 가계부채 증가세에 제동을 걸기 위한 의도적인 조치였다.

다시 문을 여는 은행들과 실행 조건

최근 몇몇 은행들이 제한을 풀고 있다. 하나은행은 지난 2일 혼합금리형 주담대의 MCI, MCG 가입을 재개한 데 이어, 지난 11일에는 하나아파트론 등 변동금리형 상품으로 대상을 확대했다. NH농협은행은 8월 말 MCG 제한을 풀었고, SC제일은행은 10월 1일부터 MCI 취급을 전면 재개했다.

지방은행들도 속속 합류하고 있다. iM뱅크는 9월, BNK경남은행은 10월 7일부터 해당 상품 취급을 다시 시작했다. 신한은행과 우리은행은 13일부터 대출 모집인 채널을 통해 신청을 받고, 내년 1월 4일 이후 실행분에 대해 모기지보험 가입을 허용할 계획이다.

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연말 대출 여력 확보를 위한 은행의 선택

은행들이 연말을 앞두고 가입 제한을 해제하는 배경에는 금융당국의 가계대출 총량 목표 상향이 있다. 지난 8월 13일 부동산 대책에서 목표치가 연 1.5%에서 연 3%로 인상되면서 은행들은 남은 대출 여력을 활용해야 하는 상황이다.

다만 은행별로 남은 여력이 다르기 때문에 재개 시점과 범위에 차이가 나타난다. 신한은행과 우리은행이 내년 실행분부터 허용하는 것은 새해 영업을 미리 준비하려는 성격이 강하며, 가계대출 한도는 신청일이 아닌 실제 대출 실행일을 기준으로 산정되기 때문이다.

따라서 내년에 실행되는 대출은 올해의 총량이 아닌 내년 총량에 반영된다. 은행들은 새로운 총량 시점에 맞춰 고객을 선점하려는 움직임을 보이고 있다. 소비자는 가입 가능 여부뿐만 아니라 대출 실행일과 상품별 적용 조건, 그리고 DSR이나 LTV 등 구체적인 한도 조건을 꼼꼼히 확인해야 한다.