은행 퇴직연금 1분기 성적표: DB 수익률 제자리 펀드, DC·IRP 수익률 상승

은행 퇴직연금 1분기 성적표에 따르면, 예·적금이나 회사채 등 보수적 운용을 하는 DB형의 경우 예금성 원리금 보장과 원리금 비보장형 모두 수익률이 전 분기 대비 하락했다. 반면, DC형과 IRP의 경우 원리금비보장형 수익률이 20%를 넘어섰다. 5대 시중은행 DC형의 올 1분기 평균 수익률은 22.72%, IRP는 20.67%를 기록하며 일제히 20%를 돌파했다. ETF나 펀드 비중이 커진 것이 영향을 미쳤다.

은행 퇴직연금 1분기 성적표 예금중심 DB 수익률 제자리 펀드 품은 DC·IRP는 우상향 작년부터 시작된 이례적인 국내 증시 호황이 퇴직연금 수익률에도 영향을 미친 것으로 나타났다. 예·적금이나 회사채 등 보수적 운용을 하는 확정급여(DB)형은 작년 4분기 대비 올해 1분기 수익률이 떨어졌지만, 상장지수펀드( ETF )나 공모펀드 등에 투자할 수 있는 확정기여(DC)형과 개인형퇴직연금(IRP)의 경우 원리금비보장형 수익률이 20%를 넘어섰다. 11일 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행이 은행연합회에 제출한 올해 1분기 퇴직연금 수익률 자료에 따르면 DB형의 경우 예금성 원리금 보장과 원리금 비보장형 모두 수익률이 전 분기 대비 하락했다.

반면 DC형과 IPR의 경우 예금성 원리금 보장형 수익률은 소폭 떨어졌지만, 원리금 비보장형 수익률이 최소 1.13%포인트, 최대 3.65%포인트까지 증가했다. 그 결과 5대 은행 DC형의 올 1분기 평균 수익률은 22.72%, IRP는 20.67%를 기록하며 일제히 20%를 돌파했다. 여기에는 ETF와 펀드 등 증시와 연동되는 상품 비중이 커진 것이 영향을 미쳤다. 5대 은행에 따르면 DC형에서 작년 4분기 ETF 투자금액은 5조3774억원, 같은 기간 IRP에서 ETF에 넣은 금액은 6조6255억원이었는데 올해 1분기에는 DC형 7조6063억원, IRP 10조584억원으로 확 늘어났다.

퇴직연금에서 ETF에 넣은 금액이 DC형의 경우 올 1분기 41.5%, IRP는 51.8%나 증가한 것이다. 펀드 역시 작년 4분기 대비 올해 1분기 DC형이 9.7%, IRP 12.2% 늘어났다. 코스피는 작년 말 4214.17로 마무리했지만 올해 3월 말 기준 5052.46까지 올라가면서 1분기 만에 19.9% 성장을 이뤄냈다. 이에 개인들은 퇴직연금에서도 ETF나 펀드 비중을 확 높였고 그 결과 수익률이 상승했다는 해석이다.

특히 2분기에는 이미 코스피가 8000을 돌파한 상황이라 개인 퇴직연금에서의 증시 연동 상품으로의 ‘머니무브’가 더 거셌을 것으로 업계는 보고 있다





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