은행 중소기업대출 우량기업 쏠림 가중…저금리·담보대출 비중 확대

중소기업대출이 증가하면서도 저금리와 담보대출 비중이 확대되는 등 은행권의 보수적 여신 기조가 이어지고 있다. 이에 따라 신생기업 등 취약 중소기업의 자금난이 심화될 수 있다는 지적이 나온다.

은행권의 중소기업 대출이 저금리 대출 비중 확대와 함께 담보대출 비중 증가 등 보수적 여신 기조를 유지하면서 정부의 생산적 금융 강화 정책과의 괴리가 커지고 있다. 15일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 올해 4월 기준 신규 취급된 중소기업대출 중 금리가 연 3% 미만인 저금리 대출 비중은 12.1%로 집계됐다.

이는 지난해 8.2%보다 3.9%포인트 확대된 수치로, 2023년 0.6%까지 떨어졌던 저금리 대출 비중이 2024년 1.6%, 2025년 8.2%로 회복된 뒤 올해 다시 두 자릿수로 올라선 것이다. 반면 연 7% 이상 고금리 대출 비중은 올해 1.2%에 그쳐 3% 미만 대출 비중의 10분의 1 수준에 불과하며, 2023년 4.7%에서 2024년 2.7%, 2025년 1.1%로 꾸준히 낮아져 사실상 자취를 감췄다. 최근 2~3년 동안 신규 대출금리 분포 전체가 낮은 금리대로 이동하면서 저금리 구간이 두꺼워졌으나, 지난해 말부터 올해까지 시장금리가 반등하는 국면에서도 최저금리 구간이 확대된 것은 이례적이다.

유가 상승 발 인플레이션 우려와 한미 금리 차 확대로 국고채 금리가 오르는 상황에서도 가장 낮은 금리대 대출 비중이 높아진 것은 은행들이 우량 중소기업에 집중적으로 낮은 금리를 적용하고 있기 때문으로 분석된다. 이재명 정부 출범 이후 중소기업대출 규모는 꾸준히 증가해 5대 은행의 중소기업대출 잔액이 작년 5월 말 666조7411억원에서 올해 5월 기준 684조4572억원으로 1년 만에 17조7161억원 늘었다. 그러나 중소기업대출 증가세가 담보와 신용도가 충분한 우량 중소기업에만 쏠리고 있다는 지적이 나온다.

실제로 4대 은행의 중소기업대출 중 담보대출 비중은 2023년 84.5%에서 2024년 85.5%, 올해 1분기 86.0%로 꾸준히 상승하며 보수적 여신 관행이 강화되고 있다. 은행업계 관계자는 "생산적 금융에 대한 압박이 커지면서 중소기업대출을 늘려야 하지만 은행은 리스크 관리도 해야 하는 상황"이라며 "적은 이자를 받는데도 우량기업에 대출을 확대하려는 것도 이런 맥락 때문"이라고 말했다. 한편, 중소기업대출 연체율은 올해 2월 말 0.92%로 전년 동월 0.84%보다 0.08%포인트 상승했으며, 대기업 대출 연체율 0.19%의 약 5배 수준이다.

빚을 제때 갚지 못하는 중소기업이 늘어나면서 은행은 더 보수적인 입장을 취할 수밖에 없으며, 이는 자금 사정이 급한 취약 중소기업의 대출 문턱을 높여 중소기업 내부 격차를 심화시킬 수 있다는 우려도 제기된다. 한 금융권 관계자는 "은행권의 리스크 관리는 불가피하지만 자금 공급이 우량기업에만 쏠릴 경우 생산적 금융의 취지가 퇴색될 수 있다"고 지적했다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

중소기업대출 저금리 대출 담보대출 생산적 금융 은행권 리스크 관리

United States Latest News, United States Headlines