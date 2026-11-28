서울 은평구 전용59㎡ 아파트 매매가가 10억원을 돌파하며 강남3구와 한강벨트 집값 하락세와 대비되는 상승세를 보이고 있다. 대조1구역 재개발 효과와 GTX-A 호재가 실수요자를 끌어들이는 배경이다.

서울 은평구 의 주거 시장이 서울 전체의 약세 흐름과 달리 뚜렷한 상승세를 기록하고 있다. 한국부동산원 주간아파트가격동향에 따르면 11월 3주 기준 은평구 아파트 매매가격지수는 전주 대비 0.1% 상승한 103.99를 기록했다. 이는 2026년 7월 1일을 기준인 100으로 잡았을 때 수치이며, 지난해 12월 5주의 94.64와 비교하면 올해 동안 9.89%나 상승한 것이다. 강남 3구인 강남구, 서초구, 송파구를 비롯해 한강벨트 일부 지역이 약세로 돌아선 반면, 은평구 에서는 신고가 거래가 끊이지 않고 있어 그 배경에 시장의 관심이 집중되고 있다.

대조1구역 재개발, 은평구 가격 상승 견인차

은평구 부동산 시장에서 상징적인 단지가 될 것으로 기대되는 힐스테이트메디알레는 대조1구역 재개발 사업으로 탄생한 단지다. 이 단지는 서울 지하철 3호선과 6호선 환승역인 불광역 7번 출구에서 도보 7~8분 거리에 위치해 있어 역세권 단지로 분류된다. 일부 동의 경우 GTX-A 노선이 들어선 연신내역까지 도보 약 15분이 소요되며, 은평구 내 1000가구 이상 대단지 아파트 중 대중교통 접근성이 가장 뛰어나다고 평가받는다. 또한 대은초를 끼고 있는 초품아라는 점도 매력 포인트로 작용하고 있다.

Also read 서울 청년 10명 중 8명 '반이민 혐오 증가' 인지...생활 제한 실태

힐스테이트메디알레는 은평구의 전용 59㎡ 분양가 '10억 시대'를 연 단지로 주목받는다. 전용 59㎡ 일부 타입의 분양 가격은 11억원을 넘어섰고, 전용 74㎡ 분양 가격은 13억원 중후반대에 형성되었다. 2년 전 분양 당시에는 일부 미계약 물량이 발생하기도 했으나, 입주 시점에 맞춰 가격이 크게 올랐다. 올해 11월 전용 59㎡ 분양권 매물은 13억7460만원에 거래되었으며, 현재 호가는 13억에서 14억원 사이다. 이러한 가격 상승은 주변 단지에도 영향을 미치고 있다.

응암동 백련산 일대, 실수요자 선호도 급증

힐스테이트메디알레의 입주와 가격 상승은 매매가 10억원 이하 물량이 많았던 응암동 백련산 일대 신축 아파트에 적잖은 영향을 주고 있다. 응암동 백련산파크자이(2021년 준공, 678가구)와 힐스테이트백련산4차(2018년 준공, 963가구)가 대표적이다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 백련산파크자이 전용 59㎡는 올해 11월 10억2000만원에 거래되며 신고가를 썼다. 올해 초만 해도 8억원대 후반에 거래되던 물량이 올해 7월 처음으로 10억원을 돌파한 후 꾸준히 10억원 전후로 거래되고 있다.

Advertisement

힐스테이트백련산4차 또한 올해 11월 전용 59㎡가 10억2000만원에 거래되며 신고가를 기록했다. 대출 규제가 강화되고 매매 시장이 위축된 상황임에도 두 단지는 각각 올해 50건과 48건의 매매 계약이 체결될 정도로 실수요자들의 사랑을 받고 있다. 총 700가구도 되지 않는 백련산파크자이에서 단지 규모 대비 상당한 거래량이 발생한 것은 이 지역이 실수요자에게 높은 인기를 얻고 있음을 보여준다.

교통 호재와 규제, 향후 전망은 긍정적

백련산 일대가 실수요자로부터 주목받은 이유는 대규모 주거 벨트 형성과 GTX-A 호재다. 백련산힐스테이트 1~4차 준공 전후로 백련산SK뷰아이파크(1305가구), 백련산해모로(760가구), 백련산파크자이(678가구) 등이 들어섰으며, 준공 10년 미만 아파트만 8000가구에 이른다. 이는 신혼부부나 어린아이를 키우기에 좋은 환경을 조성했다. 또한 GTX-A가 내년부터 수서역까지 이어지면 연신내역을 통한 강남 접근성이 한결 개선될 전망이다. 새절역에서 여의도를 거쳐 관악구 서울대입구역까지 연결하는 서부선 경전철은 공사가 지연되고 있으나 장기적으로는 분명 호재다.

시장은 규제에 따른 풍선효과와 실수요자들의 '생존 매수'가 은평구 집값 상단을 끌어올린다고 분석한다. 서울에서 15억원 이하 아파트에는 주택담보인정비율(LTV) 40%가 적용되어 최대 4억원까지 주택담보대출을 받을 수 있다. 보유 중인 현금에 대출금을 껴 접근 가능한 10억원 전후 중저가 아파트가 몰려 있는 은평구로 수요가 몰리고 있다는 것이다. 은평구는 올해 10% 이상 집값 상승이 예상되지만, 향후 전망은 의견이 분분하다. 학력 환경과 예정 공급 물량이 전·월세 시장에 미치는 영향을 지켜볼 필요가 있다.