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은퇴 후 인생 2막, 성공적인 연착륙을 위한 선배들의 실제 사례와 조언

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은퇴 후 인생 2막, 성공적인 연착륙을 위한 선배들의 실제 사례와 조언
은퇴인생2막자연인
📆6/15/2026 3:00 AM
📰joongangilbo
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중앙일보 더중앙플러스의 '은퇴Who' 시리즈는 기업에서 정년퇴직한 이들이 산에서 자연인으로 살며 월 300만 원의 수익을 올리는 방법, 은퇴 후 인간관계 정리의 중요성, 기술 직업 전환의 성공 사례 등 다양한 은퇴 이후 삶의 모습을 소개합니다. 경제적 여유뿐 아니라 건강과 의미를 찾는 노후 준비의 실제 방안을 살펴봅니다.

더 중플-은퇴Who 시리즈는 은퇴 후 인생 2막에 성공적으로 연착륙한 선배들의 다양한 사연을 소개하며, 독자들이 자신의 노후 계획을 미리 점검하고 준비할 수 있도록 돕는다. 경제적 여유만으로는 행복한 노년을 보장할 수 없으며, 건강하고 의미 있는 은퇴 이후 삶을 설계하는 것이 중요하다는 메시지를 전달한다.

시리즈는 중앙일보의 프리미엄 서비스 '더중앙플러스' 구독 후 읽을 수 있다. 첫 번째 주인공은 GS건설에서 정년퇴직한 박익수(64) 씨다. 그는 재직 시절 '구원투수' '추진력의 명수'라는 별명을 받을 정도로 뛰어난 성과를 냈지만, 조직 내 불안정한 평가 시스템과 상사의 잦은 교체로 인해 정신적·신체적 고통을 겪었다. 직장은始终 만기 전역해야 하는 군대와 같았고, 사표를 쓰는 것은 상상도 못했다.

퇴직 후 그는 TV 프로그램 '나는 자연인이다'에서 보던 산속 생활을 직접 실천하기로 결심했다. 퇴직 5년째인 현재, 갑상샘 항진증·고혈압·지방간 등 여러 병을 앓았던 몸은 건강을 회복했고, 산에서 사육하는 동물을 통해 월 300만 원의 수익을 올리며 여유로운 삶을 누리고 있다. 그는 귀산촌 아카데미 수강을 통해 산에서 돈 버는 법을 배웠고, 경매로 구매한 강원도 춘천의 산토지를 활용해 가축 사육을 시작했다. 사료와 물을 별도로 챙기지 않아도 되는 자연친화적인 방식으로 동물을 키우며 비용은 최소화하고 수익은 극대화했다.

이 외에도 시리즈는 다양한 은퇴 선배들의 이야기를 다룬다. 73세로 조기 은퇴한 한 인물은 은퇴 후 행복하려면 동창이나 직장 동료 같은 '독'이 되는 인간관계를 과감히 정리하고 진정한 친구만 남겨야 한다고 조언한다. 전 경찰서장은 박사 학위나 과거 경력이 65세 이후엔 쓸모없어질 수 있다는 점을 깨닫고, 기술 직업을 새로 찾아 안정된 노후를 준비했다. 천생 군인으로 지내다 진급이 막혀 전역한 사람은 연봉 9000만 원의 기술직으로 전환해 새로운 삶을 성공시켰다.

한 상무는 퇴직 후 월 180만 원의 수익을 위해 택배 배달을 시작했고, LG에서 10개 직장을 전전한 한 직장인은 결국 자신만의 창업 비밀을 발견해 대박을 냈다. 이 모든 이야기는 은퇴 이후의 삶이 막연하고 두려운 것이 아니라, 적극적인 준비와 새로운 시도를 통해 충분히 설계하고 성공할 수 있음을 보여준다. 단순한 경제적 안정이 아닌, 건강과 의미, 인간관계까지 종합적으로 고려한 은퇴 설계가 필요하다는 교훈을 담고 있다

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은퇴 인생2막 자연인 귀산촌 노후준비

 

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