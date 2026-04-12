은퇴 4년차, 이종범의 ‘돈’에 대한 이야기

퇴직 후 4년차 이종범, 그의 경험을 통해 돈이 단순히 숫자가 아닌 세상과의 연결, 관계, 그리고 삶의 의미를 어떻게 형성하는지 탐구한다. 소득의 변화, 불안감, 그리고 사회적 연결고리의 중요성을 조명하며 퇴직 후의 삶에 대한 깊이 있는 통찰을 제공한다.

이종범의 은퇴 4년차, 그는 은퇴 전후의 현실을 기록한다. 단순한 숫자가 아닌 몸, 관계, 생활 기술, 돌봄, 그리고 역할의 변화까지 아우르는 다양한 이야기를 담아냈다. ‘돈은 세상으로 연결되는 티켓일까?’ 이 질문을 꺼내는 것은 그리 유쾌하지 않다. 돈이 인간의 가치를 전부 대변한다고 믿고 싶지 않기 때문이다. 그러나 퇴직 후 4년 가까운 시간을 보내며 깨닫는 사실이 있다. 소득은 단순히 생활비를 충당하는 수단 이상이라는 점이다. 돈은 내가 세상과 얼마나 연결되어 있는지를 보여주는 신호와 같다. 올해 들어 그 생각은 더욱 강해졌다. 강의 소득이라는 변동 소득이 흔들릴수록, 국민연금 이라는 고정 소득이 주는 안정감이 예전보다 훨씬 크게 다가오기 때문이다. AD 직장에 다닐 때는 월급날이 되면 일단 마음이 놓였다. 액수의 많고 적음과는 별개였다. 정해진 날짜에 약속된 돈이 들어온다는 사실 하나만으로도 생활의 리듬이 잡혔다. 한 달의 계획을 세우고 다음 달을 예상하는 기준도 명확했다.

그러나 지금은 통장에 찍히는 숫자의 느낌이 다르다. 입금이 되었음에도 마음은 편안해지지 않는다. 숫자를 확인하는 순간, 머릿속은 벌써 다음 달의 일정표를 향한다. 비어 있는 날짜가 얼마나 되는지, 아직 확정되지 않은 강의는 몇 개인지, 그 공백을 어떻게 메워야 할지부터 계산하게 된다. 올해는 그 불안이 더욱 깊어졌다. 보험사 교육과 공공기관 강의에서 얻는 소득이 작년 같은 기간보다 절반 가까이 줄었기 때문이다. 그래서 통장에 숫자가 찍혀도 예전처럼 마음이 놓이지 않는다. 액수의 많고 적음을 따지기 전에, 다음 달이 걱정된다. ‘다음 달은 좀 나아질까.’ 퇴직 전에는 입금 사실 자체가 마음을 안정시켰다. 하지만 지금은 다르다. 이번에 들어온 돈보다, 다음 달에는 조금 더 나아지기를 바라는 기대와 불안이 공존한다. 그렇다고 그 돈이 덜 고마운 것은 아니다. 오히려 더 절실하다. 강의료는 그냥 얻어지는 돈이 아니다. 누군가 나를 불러주었고, 나는 시간을 내어 자료를 준비하고 현장에 나가 청중 앞에서 이야기를 펼쳤다. 그 과정에는 나의 경험과 에너지, 긴장과 집중이 담겨 있다. 액수가 줄었다는 사실은 분명 마음을 무겁게 하지만, 동시에 아직 나를 필요로 하는 자리가 완전히 사라지지 않았다는 증거이기도 하다. 그런 점에서 줄어든 강의 소득은 오히려 더 애틋하게 고맙다. 내게 강의료는 돈이기 전에 사회적 연결이다. 보험사든 공공기관이든 누군가 ‘와서 이야기해달라’고 손을 내밀어야 비로소 생기는 소득이기 때문이다. 연락 한 통, 일정 하나, 강의 한 번이 벽돌처럼 쌓여 한 달의 수입을 만든다. 그렇게 보면 연간 소득은 지난 한 해 동안 내가 얼마나 많은 사람과 연결되어 있었는지를 보여주는 흔적이기도 하다. 적어도 내게 강의료가 단순한 수입으로만 느껴지지 않는 이유가 여기에 있다. 물론 강의가 잡혔다고 해서 마음이 마냥 편한 것은 아니다. 준비 과정의 압박감이 있고, 강단에 서기 전의 팽팽한 긴장감도 있다. 때로는 ‘이번 강의는 괜히 맡았나’ 싶은 순간도 스친다. 하지만 현장을 다녀오면 몸은 녹초가 되면서도 마음 한쪽에는 분명 남는 것이 있다. 여전히 내 말을 경청하는 사람들이 있다는 것, 내 이야기가 누군가에게 작은 이정표가 될 수 있다는 것이다. 그 사실은 피로와는 다른 힘으로 내 안에 쌓인다. 그래서 강의는 힘든 일이지만, 동시에 나를 다시 세상으로 움직이게 만드는 원동력이 된다. 돌이켜보면 퇴직 후 나를 더 크게 위축시킨 것은 소득의 감소뿐만 아니었다. 나를 찾는 연락이 뜸해지고, 내가 설 자리가 좁아지고, 세상과의 접점이 느슨해질 때 더 큰 불안감을 느꼈다. 그런 면에서 강의 소득은 나를 불안하게도 하지만, 동시에 나를 세상 밖으로 이끄는 미끼이기도 하다. 반면, 국민연금은 전혀 다른 방식으로 내 마음을 위로한다. 매달 25일이면 어김없이 입금되는 160여만 원. 강의료에 비하면 소박한 금액일지 몰라도, 그 돈이 찍히는 날 아침의 공기는 분명 다르다. '이번 달도 들어왔네.' 그 한 마디가 주는 안도감이 있다. 무언가가 흔들려도 바닥까지 무너지지는 않겠다는 믿음, 적어도 삶의 최소한의 기준은 지켜지고 있다는 든든함이다. 그런 점에서 강의료는 노력해서 얻는 '쟁취의 돈'이라면, 국민연금은 정해진 날짜에 도착하는 '약속의 돈'이다. 이 차이는 액수보다 더 깊은 심리적 지지선을 만든다. 나는 정년을 앞두고 나름대로 '4층 소득'을 구축했다. 국민연금, 퇴직연금, 임대소득, 강의 소득이 그것이었다. 하지만 현실은 계획대로 흘러가지 않았다. 퇴직연금은 퇴직 후 1년 만에 자녀 지원으로 사라졌고, 임대소득 역시 가로주택정비사업으로 곧 사라질 가능성이 크다. 앞으로 내게 남은 현실적인 버팀목은 종신 소득인 국민연금과 내 노동이 담긴 강의 소득뿐이다. 다시 4층 소득을 복원할 자신은 없다. 지금 와서 빈자리를 하나하나 채우겠다고 덤빌 여유도 없다. 지금 내게 급한 것은 남은 두 소득이 쉽게 흔들리지 않고, 가능한 오랫동안 유지되는 구조를 만드는 일이다. 국민연금은 내 삶의 기반을 지켜주고, 강의 소득은 그 위에서 세상과 연결되어 있다는 감각을 유지하게 한다. 고정 소득이 있어야 변동 소득의 불확실성을 견딜 수 있고, 외부에서 벌어오는 소득이 있어야 삶이 지나치게 위축되지 않는다. 강의 소득만 바라보면 달력의 빈칸이 가시처럼 눈에 밟히고, 연금만 바라보면 삶이 너무 단조로워질 수도 있다. 적어도 지금의 나는 사람들 앞에서 소통하고, 내 존재가 여전히 누군가에게 닿고 있다는 느낌이 있어야 하루가 긍정적으로 흘러간다. 결국 퇴직 후의 삶은 통장에 찍히는 숫자로만 설명되지 않는다. 어떤 돈은 나를 세상으로 이끌고, 어떤 돈은 나를 무너지지 않게 지탱한다. 돈은 숫자로 입금되지만, 삶 속에서는 관계와 안정이라는 다른 모습으로 다가온다. 퇴직자로 살아간다는 것은 소득의 많고 적음만을 따지는 것이 아니라, 나를 밖으로 걸어 나가게 하는 돈과 나를 끝까지 주저앉지 않게 하는 돈의 균형을 배워가는 과정인지도 모른다. 오늘도 나는 통장을 보며 생각한다. 내 삶을 지탱하는 것은 통장에 찍히는 숫자 그 자체일까, 아니면 그 숫자에 실려 오는 연결의 무게와 버틸 수 있다는 안도감일까. 퇴직 후의 삶은 그 둘 사이의 간극을 이해하며, 내 속도로 다시 살아가는 법을 천천히 배우는 과정인지도 모른다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

은퇴 소득 국민연금 강의소득 사회적 연결

United States Latest News, United States Headlines