은퇴 교사가 다시 읽은 하이타니 겐지로, 교실 속 보석을 찾는 여정

스승의 날을 앞두고 소설을 통해 초임 시절의 열정과 제자들에 대한 사랑, 그리고 스승의 가르침을 회상하며 현대 교육의 희망을 노래하는 은퇴 교사의 성찰 기록입니다.

스승의 날 을 하루 앞둔 어느 날, 서가 깊숙한 곳에서 낡은 책 한 권을 꺼내 들었습니다. 하이타니 겐지로 의 장편 소설이었습니다. 교단에 처음 섰던 초임 시절, 이 책을 읽고 형언할 수 없는 깊은 감명을 받았던 기억은 여전히 생생했지만, 안타깝게도 구체적인 내용은 세월의 흐름 속에 희미해져 있었습니다.

언젠가 꼭 다시 읽으며 그 시절의 초심을 되찾겠다고 마음먹었던 숙제를, 마침내 오늘에서야 끝내기로 했습니다. 약속 시간보다 조금 일찍 일정을 마치고 발걸음을 옮긴 곳은 근처의 구수산 도서관이었습니다. 예전에 살던 동네의 도서관이라 그런지 무척 반가운 마음이 앞섰습니다. 오전 9시가 되기 전임에도 불구하고 많은 이들이 줄을 서서 개관을 기다리는 풍경을 보았습니다.

오랜만에 마주하는 도서관 오픈런의 모습이 신기하기도 하고, 배움에 대한 열정이 기특하게 느껴져 저 역시 슬그머니 그 뒤에 줄을 섰습니다. 정각이 되어 직원의 안내를 받으며 2층 문학실로 향했습니다. 대출 신청을 하고 책을 기다리는 동안 둘러본 도서관 내부에는 이미 아침 일찍부터 책과 씨름하며 공부하는 사람들로 자리가 채워지고 있었습니다. 사실 은퇴 후 도서관에서 온종일 책을 읽는 것은 저의 오랜 버킷리스트 중 하나였습니다.

지금은 손주들을 돌보는 기쁨 속에 그 리스트를 잠시 내년으로 미뤄둔 상태였기에, 서고를 둘러보는 내내 부러움과 설렘이 교차했습니다. 잠시 후 직원이 찾아준 낡은 책을 받아 들고 창가 자리에 앉았습니다. 창밖으로 싱그럽게 피어오르는 신록의 계절을 바라보며 조심스럽게 첫 장을 펼쳤습니다. 소설은 데쓰조의 파리 이야기로 시작됩니다.

하지만 책을 읽어내려갈수록 고개가 갸웃거려졌습니다. 기억 속의 내용과는 전혀 다른 생소한 전개였기 때문입니다. 분명 초임 시절 이 책을 읽으며 나도 여기 나오는 다정하고 정의로운 선생님처럼 아이들을 사랑하는 교사가 되어야겠다고 다짐하며 가슴 떨려 했었는데, 데쓰조의 파리라는 설정이 생경하게 다가왔습니다. 소설은 쓰레기 처리장에서 사는 아이들과 그 아이들 속에 숨겨진 빛나는 보석을 찾아내기 위해 고군분투하는 고다니 선생님의 이야기를 담고 있었습니다.

가만히 돌이켜보니 제가 처음 교단에 섰던 1988년도의 우리네 학교 풍경 역시 소설의 배경과 크게 다르지 않았습니다. 한국 사회는 급속도로 발전하고 있었지만, 당시 나의 첫 학교에도 열악한 환경에서 고통받는 아이들이 참 많았습니다. 형편이 넉넉한 가정은 일부였고, 알코올 중독으로 늘 술에 취해 있던 아버지, 집 나간 어머니를 대신해 어린 동생들을 보살피며 학교에 오던 소심한 아이, 부부 싸움이 격렬해질 때마다 공포에 떨며 학교로 도피하던 아이들이 교실을 채우고 있었습니다. 그 아이들을 보며 제가 가장 먼저 시작한 일은 바로 생일 축하해주기였습니다.

이 세상에 태어난 너희 모두는 그 자체로 축복받아 마땅한 존재라는 사실, 즉 자기 존중감을 심어주고 싶었기 때문입니다. 학급을 맡으면 가장 먼저 아이들의 생일부터 확인해 교실 뒤편에 붙여두었고, 한 달에 한 번씩 토요일 방과 후에 우리 반만의 작은 생일 잔치를 열었습니다. 모든 아이가 주인공에게 정성 어린 축하 엽서를 썼고, 저는 잡지를 예쁘게 포장해 선물로 준비했습니다. 초코파이를 층층이 쌓아 케이크를 만들고 촛불을 켰을 때, 과자와 음료수를 나누어 먹으며 생일 노래를 부르던 그 순간의 공기를 기억합니다.

모둠별로 준비한 서툰 공연과 게임이 이어지면 교실은 금세 웃음바다가 되곤 했습니다. 소설 속 아이들의 따뜻한 변화를 보며, 그때 그 시절 우리 반 교실의 풍경이 겹쳐 보여 가슴 한구석이 뭉클해졌습니다. 수업이 곧 생활교육이 되는 교실을 꿈꿨던 고다니 선생님은 리듬치기 연습 도중 데쓰조의 머리에서 심한 냄새가 나는 것을 발견합니다. 그리고 방과 후에 할아버지와 단둘이 사는 데쓰조의 집으로 직접 찾아가 아이의 머리를 정성껏 감겨줍니다.

이 대목을 읽으며 저는 불과 2년 전, 퇴직 직전에 근무했던 학교에서의 일이 떠올랐습니다. 당시 몇몇 중도입국 학생들에게서 냄새가 나 수업 진행이 힘들다는 하소연이 있었습니다. 동료 선생님들과 머리를 맞대고 의논한 끝에, 아침 등교 맞이 때 세수를 하지 못하고 온 아이들이 있으면 학생부장 선생님이 운동부 샤워실로 조용히 데려가 씻겨주며 자연스럽게 위생 교육을 해주기로 했습니다. 아이들의 마음에 상처를 주지 않으면서도 문제를 해결했던 그 기억이 소설 속 장면과 맞물려 깊은 울림을 주었습니다.

또한 소설 속 아이들이 아침 일기 쓰기를 위해 다른 반보다 일찍 등교하는 장면은 저의 담임 시절과 매우 닮아 있었습니다. 매일 50여 권이 넘는 아이들의 개인 일기를 하나하나 읽고 정성스레 댓글을 달아주던 시간들, 우리 교실에 가장 필요한 것이 무엇일까 고민하며 밤을 지새우던 그 치열했던 시절이 있었습니다. 지금 생각해보니 당시 아이들의 일기에 달아주었던 수많은 댓글과 소통의 경험들이, 현재 제가 블로그나 브런치를 통해 글을 쓰는 커다란 원동력이 되었음을 깨닫습니다.

초임이었음에도 아이들을 있는 그대로 사랑했던 고다니 선생님, 그리고 식물인간처럼 무기력했던 데쓰조가 파리 연구를 통해 세상 밖으로 나오는 과정은 감동 그 자체였습니다. 그 곁에는 훌륭한 멘토인 아다치 선생님이 있었습니다. 글 속에는 좋은 녀석과 나쁜 녀석이 함께 살고 있으며, 나쁜 녀석을 쫓아내면 좋은 글이 되지만 사람은 그렇게 단순하지 않다는 아다치 선생님의 말씀은 지금의 저에게도 깊은 성찰을 안겨주었습니다. 오늘날의 교실은 여전히 지식을 전달하는 일로 분주하고, 진도를 나가야 한다는 압박 속에 소중한 가치들이 무력해지곤 합니다.

하지만 소설 속 고다니 선생님의 수업 장면, 특히 무엇이라는 주제의 글쓰기 수업은 압권이었습니다. 하얀 보자기에 싸인 커다란 상자로 아이들의 호기심을 자극하고, 순간순간 느끼는 긴장과 설렘을 글로 표현하게 만드는 수업. 그 과정에서 글씨를 쓸 줄 모르던 데쓰조가 생애 첫 글을 썼을 때, 나는 빨간 놈 조아 고다니 선생님 조아라는 투박한 문장을 읽으며 저는 엄청난 전율과 함께 가슴이 먹먹해졌습니다. 저는 그저 이 책을 교사로서의 방향을 제시해준 책으로만 기억하고 있었습니다.

만약 이러한 구체적이고 훌륭한 수업 방법들을 더 생생하게 기억하고 있었다면, 후배 교사들에게 더 좋은 멘토가 되어줄 수 있지 않았을까 하는 아쉬움과 후회가 밀려왔습니다. 소설 속에서 고다니 선생님이 방황할 때 선배 교사에게 수업을 보여달라고 청하는 장면은 저를 눈물겹던 교직 초년생 시절로 데려갔습니다. 막 발령을 받았을 때, 중학교 2학년 수학을 어떻게 가르쳐야 할지 몰라 헤매던 제게 자신의 수업을 흔쾌히 공개해주셨던 이 선생님이 생각났습니다. 누군가에게 자신의 수업을 날것 그대로 보여준다는 것이 얼마나 위대한 허락인지를 시간이 흐른 뒤에야 깨달았습니다.

그 고마운 기억 덕분에 저 역시 후배 교사들이 원할 때는 언제든 교실 문을 활짝 열어주었고, 함께 고민하는 문화를 만들 수 있었습니다. 수업이 살아나면 생활지도는 자연스럽게 이루어진다는 믿음을 주신 이 선생님이야말로 제 인생의 진정한 스승이었습니다. 교단을 떠난 은퇴 후에 이 책을 다시 읽으니 묘하고 복잡한 감정이 교차합니다. 요즘 교육 현장은 악성 민원과 교권 추락이라는 가혹한 현실로 몸살을 앓고 있습니다.

소설 속 고다니 선생님이 겪는 갈등과 학부모들의 날 선 반응이 지금의 세태와 너무나 닮아 있어 씁쓸함이 느껴집니다. 그럼에도 불구하고 저는 희망을 봅니다. 최근 현직에 계신 선생님들과 퇴직한 동료들을 만나며 확신했습니다. 현실은 비록 지치고 고될지라도, 여전히 우리 학교 곳곳에는 아이들의 사연을 보듬고 그들 마음속의 보석을 찾아내기 위해 고군분투하는 선생님들이 계신다는 사실을 말입니다.

그렇기에 우리 교육 현장에는 여전히 하이타니 겐지로가 말한 교육의 본질이 현재진행형으로 쓰이고 있다고 믿습니다. 지금 이 순간에도 교실에서 아이들과 눈을 맞추며 사랑을 실천하고 계실 이 땅의 모든 선생님께, 존경과 응원의 마음을 담아 스승의 날 축하 인사를 건넵니다





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스승의 날 하이타니 겐지로 교직 생활 멘토링 교육 성찰

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