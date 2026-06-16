윤호중 행안부 장관, 잠실 개표소 시위 관련 대국민 담화문 발표 "불법 행위 용납 안 돼"

윤호중 행정안전부 장관이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 잠실 개표소 봉쇄 시위와 관련해 대국민 담화문을 발표했다. 장기화되는 시위에서 발생한 사적 검문, 시설 점거, 언론사 폭행 등 여러 불법 행위에 대해 강력히 규탄하며 정부는 합법적 집회는 보호하겠으나 법과 질서를 무너뜨리는 행위는 엄정 대응할 것이라고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관은 16일 정부서울청사에서 열린 관계부처 대국민 담화문 발표를 통해 서울 잠실 올림픽공원 개표소 인근에서 장기화되고 있는 집단시위와 관련해 강력한 경고 메시지를 전했다.

이번 시위는 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태 이후 촉발되었으며, 현재 12일째 이어지고 있다. 윤 장관은 시위 과정에서 일부 참가자들이 사적 검문을 자행하고, 시설을 점거하며, 공공질서를 위협하는 불법 행위가 다수 발생하고 있다며 이는 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다고 비판했다. 특히 핸드볼 여자 유소년 국가대표 선수들의 출입을 가로막고 소지품 검사를 시도한 사적 검문 논란, 부정선거 주장에 반대하는 참가자를 '프락치'로 지목한 사건, 개표소에서 나온 기자를 폭행하는 등 일련의 불법적 행위들에 대해 매우 유감스럽게 생각한다고 밝혔다.

정부는 헌법적 권리인 국민 참정권을 보호하기 위해 합법적인 집회는 최대한 보장하겠지만, 정당한 권한을 가진 관계자의 출입을 사적으로 통제하거나 업무를 방해하는 행위, 경찰관을 모욕하는 행위는 중대한 범죄로 간주하여 엄정 대응할 것이라고 경고했다. 또한 허위사실 유포에 대해서도 관련 게시물 삭제 및 계정 차단 등 강력한 조치를 시행하겠다고 강조했다. 윤 장관은 신속한 검경합동수사본부 수사를 통해 사태 전모를 철저히 규명하고 책임 소재를 명백히 밝히기 위해 매진하고 있으며, 관계기관 간 긴밀한 협력을 통해 국민의 안전과 선거 신뢰 회복에 모든 수단을 강구하겠다고 말했다.

이날 담화문 발표에는 유재성 경찰청장 직무대행과 이진수 법무부 차관도 동참했다. 유 직무대행은 개별 불법 행위에 대해 유감을 표하며 엄정 대응할 것임을 밝혔고, 대한체육회 관계자들의 불편을 고려하면서도 국민 안전을 최우선으로 할 계획이라고 했다. 한편 이날 오전 경찰은 대한체육회 관계자들과 함께 잠실 올림픽공원 핸드볼경기장 진입을 시도했으나 시위 참가자들의 반발로 무산되었으며, 송파경찰서는 시위대에 세 차례 경고방송을 했으나 점거 해제에는 실패했다.

양측은 체육 단체당 두 명씩 순차로 경기장 내 사무실에 들어가 업무 물품을 가져오고, 국민의힘 의원과 방송사 카메라 2대가 동행해 생중계하는 방안을 합의했으나 현장에서는 여전히 긴장감이 고조되고 있다





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