홍수 등 고난을 견딘 채 반세기 만에 국립현대미술관에서 다시 조명을 받는 윤진섭 작가의 초기 개념미술 대표작 '어법'의 귀환과 그 behind를 조명합니다.

1977년, 23세였던 홍익대학교 회화과 3학년생 윤진섭 은 제5회 '앙데팡당'전에 자신의 얼굴로 한글 모음을 발음하는 17점의 사진 연작 '어법'을 출품했다. 당시 서구발 개념미술 열풍 속에서 신체와 언어의 관계를 실험한 이 작품은 출품 당시 큰 주목을 받지 못했으며, 1984년 한강 대홍수로 인해 대부분의 사본이 소실되는 비운을 겪었다.

1977년 출품된 '어법'의 개념적 실험과 의미

윤진섭 작가가 기획한 '어법'은 입술과 턱의 움직임을 통해 '야, 애, 여, 오, 으, 이' 등 한국어 모음을 발음하는 순간의 얼굴 근육을 포착한 17점의 사진으로 구성되었다. 이 작업은 1977년 봄 세계적인 행위예술가인 성능경이 윤진섭의 서울 녹번동 작업실에서 촬영한 얼굴 사진 17점과, 윤진섭 본인이 홍익대 교정 보행로에 물걸레로 쓴 물 글씨를 윤진섭의 동기인 김정수가 촬영한 사진 17점으로 이어졌다.

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작가는 자신의 얼굴 사진과 물 글씨 사진을 각각 짝으로 배치하여 신체, 언어, 발음, 문자, 시선과 청각의 관계를 하나의 틀로 통합하려는 시도를 보였다. 이는 1970년대 국내 젊은 미술인들이 회화와 조각을 배제하고 몸짓과 언어로 미술을 표현하던 개념미술 흐름 속에서, 한국적 개념미술의 형성 과정에서 탄생한 선구적인 시도였다.

특히 이 작품의 모티브는 1977년 4월 방한한 부조리극 거장 외젠 이오네스코(1897~1995)의 강연에서 영감을 얻었다. 이오네스코가 영어 기본 문장 읽음을 통해 존재의 경이를 느꼈다고 밝힌 점이 윤진섭에게 언어와 발음의 유동적 속성에 대한 관심을 유발했고, 이는 '에스티'(Space & Time) 그룹의 선배이자 동료인 성능경과 이건용 등과 함께 전위미술 활동을 하던 청년 작가의 실험정신을 잘 보여준다.

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1984년 한강 대홍수와 작품 소실, 그리고 평론가로의 전향

1977년 6월 국립현대미술관 덕수궁관에서 열린 전시에서는 전시장 사정 때문에 17점 중 12점만 출품되었고, 나머지 5점은 성능경, 이건용, 김장섭, 장경호, 강용대 등 에스티 그룹의 선배와 동료들에게 건네졌다. 전시된 12점은 경기 고양 능곡의 한강변 연립주택 작업실에 두 덩어리로 묶어 보관되었으나, 1984년 여름 100년 만의 대홍수가 발생하며 지하 작업실이 잠기게 되었다.

영등포공고 야간부 교사직에 있던 당시 윤진섭은 시뻘건 흙탕물 위로 떠다니는 작품을 보고 충격을 받아, 기존 무명의 서러움과 함께 작품을 버리기로 했다. 그는 마당으로 작품들을 끌어내 도끼로 부수고 손수레 두 대 분량의 작품을 폐기했으며, 이로 인해 처음 만든 17점 중 단 3점만 살아남게 되었다.

이 사건 이후 윤진섭은 미학과 대학원에 진학하여 1990년 동아일보 신춘문예 미술평론에 당선되며 평론가의 길로 방향을 틀었다. 이후 그는 2010년 이후 단색조회화를 시장과 평단에 부각시키는 제도권 화단의 핵심 평론가로 활동했으나, 물에 잠겨 폐기당한 '어법'의 경험은 되돌아보고 싶지 않은 아픈 기억으로 남았다.

국립현대미술관 전시를 통한 '어법'의 재발견과 행방

반세기 가까이 실종되었던 '어법'은 올해 열린 국립현대미술관 서울관 기획전 '이것은 개념미술이 (아니)다'(6월19일~10월11일)를 통해 다시 세상에 모습을 드러냈다. 배명지 학예관의 출품 요청을 받은 윤진섭은 옛 동료들을 수소문하며 숨바꼭질 같은 추적을 시작했으며, 결과적으로 성능경이 간직하던 작품 1점, 이건용의 딸이 군산 작업실에서 찾아낸 작품 1점, 그리고 장경호가 대여와 기증 의사를 밝혀낸 작품 1점 등 총 3점이 살아남아 전시되었다.

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하지만 작품의 완전한 복원은 아직 미완성이다. 김장섭과 작고한 동기 강용대에게 전해진 나머지 2점의 행방은 여전히 오리무중이며, 김 작가는 지병 악화로 대화가 어려운 상태이고, 강 작가의 유족과는 연락이 두절된 상황이다. 또한 작품 반환을 약속했던 장경호 작가도 지난 10월 별세하면서, 유족과 추가 반환 협의를 진행해야 하는 과제가 남아있다.

윤진섭 평론가는 현재 반환을 추진하거나 되찾은 3점을 내년 국립미술관에 기증하여 공공의 기억으로 남기고자 하며, 남은 2점 역시 여생 안에 찾아 기증하겠다는 뜻을 밝혔다. 이는 한국 실험미술이 겪은 가시밭길 역사의 단면이자, '사라지는 것과 남는 것'을 탐구한 '어법'이라는 작품이 자연재해와 작가의 폐기 행위를 통해 물질적 실체가 분리될 수 없다는 진리를 스스로 증명했다는 점에서도 역설적 의미를 갖는다.

윤진섭은 49년 전 전시에 작품을 모두 함께 포장해 보관했다면 1984년 홍수 때 모두 소실되었을 것이며, 남아있는 작품을 수소문해 세상에 알리는 일이 없었을 것이라고 회고한다. 그는 신비스러운 섭리처럼 작품의 명맥이 이어진 점에 대해 감회 어린 표정을 지으며, 사라진 14점의 공백이 한국 개념미술 초창기의 험난했던 걸음마를 일깨우는 역사의 징표가 되었다고 덧붙였다.