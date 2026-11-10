윤이상 작곡가 동백림 사건 재심, 변호인 '간첩 조작' 주장하며 무죄 청구

작곡가 윤이상씨의 동백림 사건 재심 결심공판에서 변호인은 간첩이 사법부에서 만들어졌다고 주장하며 무죄를 청구했다. 대법원 판결 이후 58년 만에 사법적 진실 규명의 결론이 나올 전망이다.

작곡가 고(故) 윤이상 씨의 동백림 사건 관련 국가보안법 혐의 재심 결심공판에서 그의 변호인은 간첩이 북한이 아닌 국내 기관인 중앙정보부 등에서 조작되었음을 명시적으로 주장했다. 서울고법 형사5부(재판장 김용석)는 10일 이 사건에 대한 결심공판을 진행했으며, 윤씨 변호인은 최후변론에서 사법부가 과거사의 진실된 입장을 표명할 중요한 판결을 내려줄 것을 요청했다.

윤이상 변호인의 최후변론 핵심 내용

윤이상씨의 변호인은 재판정에 "간첩은 북한에서 들어오는 것이 아니라 남산의 중앙정보부와 치안본부에서 만들어졌다"고 밝혔다. 그는 북한의 간첩도 존재했을 수 있으나, 현대사의 맥락에서 볼 때 훨씬 더 많은 간첩이 우리 측 기관들의 주도로 생성되었다고 강조했다.

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특히 그는 "(윤이상) 전 작곡가는 공포에서 벗어나기 위해 스스로 간첩이 되었다"고 반박하며, 당시 자백이 강압적인 수사 과정에서 나온 결과물임을 지적했다. 변호인은 간첩이 아닌 사람을 간첩으로 만드는 유일한 방법이 인간의 원초적 두려움을 이용하는 것이며, 이를 가장 효과적으로 활용한 조직이 중앙정보부와 보안사라고 비판했다.

또한 1960년대 당시 법원이 군사정권의 영향력 아래 있었음을 지적하며, 윤이상씨의 법정 진술을 그대로 증거로 채택할 수 없다고 주장했다. 그는 공동 피고인들이 법정에서 총을 든 중앙정보부 직원들을 목격했다고 증언했다고 전하며, 피고인들이 구제받을 수 없는 상황을 체념할 수밖에 없었을 것이라고 분석했다.

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공소청의 유죄 주장과 검찰의 입장에서

이에 대해 공소청은 윤이상씨의 자백을 근거로 유죄가 인정되어야 한다고 주장하며 징역 3년 및 자격정지 3년을 구형했다. 검찰은 공판 과정에서 윤이상씨가 처음 의도는 그렇지 않았지만, 북한에 사람을 데리고 간 것에 대해 대단히 미안해했음을 밝혔다.

검찰 측은 윤이상씨가 이적 행위임을 인지하고 있었으며, 경제적 동기로 범행에 나아갔다고 설명했다. 그는 북한으로부터 거액의 금품을 수수했고, 정부의 허가 없이 평양을 방문하여 간첩 교육을 받으며 우리 국민 여러 명을 북한 공작원에게 소개했다고 검찰은 덧붙였다.

다만 공소청 측은 불법 구금 문제에 대해서는 다투지 않았으나, 과거 자백 등 진술에 따라 일부 혐의에 대해 유죄 판결이 내려져야 한다고 강조하며 윤이상씨의 행위가 당시 시대적 상황 하에서 갖는 위험성의 중대성을 고려한 구형 이유를 제시했다.

동백림 사건의 역사적 배경과 조작 의혹

동백림 사건은 1967년 박정희 군사정권의 중앙정보부가 만들어낸 최대 규모의 간첩 조작 사건으로 기록된다. 당시 중앙정보부는 유럽에 거주하던 유학생과 교민 등 총 194명이 동베를린의 북한 대사관과 평양을 드나들며 간첩으로 활동했다고 공식 발표했다.

이 사건의 연루자 명단에는 화가 이응노, 시인 천상병 등 당대 대표적인 문화예술계 인사들이 포함되었다. 재독 작곡가로서 명성을 떨치던 윤이상 역시 연루자로 지목되었으며, 그해 중앙정보부에 의해 한국으로 강제 연행되어 조사를 받았다.

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윤이상씨는 국가보안법 위반 및 간첩죄 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 1심에서는 무기징역이 선고되었으며, 2심에서 국가보안법 위반 혐의만 유죄로 인정되어 징역 15년이 선고되었다. 1968년 대법원의 파기환송 판결을 거쳐 최종적으로 징역 10년이 확정되었다.

석방 과정과 향후 재심 판결 일정

윤이상씨는 독일 정부의 조력 등을 받아 1969년 2월 석방되었으며, 이후 독일로 귀화해 베를린에서 1995년 11월 생을 마감했다. 그가 유죄 확정판결을 받은 지 무려 58년 만에 사법적 결론이 도출되는 시점이 된 것이다.

2006년 설립된 '국가정보원 과거사건 진실규명을 통한 발전위원회'(진실위)는 동백림 사건이 박정희 정부의 정치적 목적을 위해 대규모 간첩 사건으로 확대되고 과장되었음을 조사 결과를 통해 밝혔다.

윤이상씨의 유족은 2020년 과거 서울고법의 확정판결에 대해 재심을 청구했으며, 서울고법은 2023년 재심 개시 결정을 내렸다. 법원은 다음 달 24일 재심 판결을 선고할 예정이며, 이번 판결이 윤이상씨의 명예 회복과 역사적 진실 규명의 최종 결론이 될지 주목된다.