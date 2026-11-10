윤이상 위원 동백림 사건 재심 결심, '간첩은 한국에서 만들어진다'

서울고법 형사5부, 1967년 동백림 사건 재심 변론종결. 윤이상 유족측은 공조부정 주장하며 무죄 요청, 검찰은 징역 3년 구형.

서울중앙고등법원 형사5부(재판장 김용석)는 10일, 1967년 동백림 사건 으로 기소되어 사법적 피해를 입은 고(故) 작곡가 윤이상 씨의 재심 사건에서 변론을 종결했다. 이날 재판에서 윤이상 씨의 대리인단은 "간첩은 북한에서 오는 것이 아니라 남산( 중앙정보부)과 경찰청에서 만들어진다"며 강력한 무죄 주장을 펼쳤다.

동백림 사건 역사와 윤이상 체포 배경

동백림 사건은 1967년 박정희 군사정권 하에서 중앙정보부가 주도한 가장 대규모의 조작된 간첩 사건으로 기록된다. 당시 중앙정보부는 동베를린과 평양을 오가며 간첩 활동을 한 194명을 적발했다고 공표했다. 이 명단에는 화가 이응노, 시인 천상병 등 문화계 인사들이 포함되었으며, 당시 서독에 거주하던 윤이상의 이름도 포함되어 있었다.

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윤이상은 그해 중앙정보부의 강제 입국 조치로 한국으로 송환되어 조사 과정을 겪었다. 국가보안법 위반 및 간첩 혐의 등으로 기소된 그는 1심에서 종신형을 선고받았으나, 항소심에서 국가보안법 위반만 유죄로 인정되어 15년형으로 감형되었다. 1968년 대법원 환송 후 최종적으로 10년형이 확정되었으며, 독일 정부의 협조 하에 1969년 2월 석방되어 독일에서 귀화했다.

검찰과 변론진의 치열한 법적 공방

변론 종결 공판에서 윤이상의 대리인은 피고인의 자백이 협박과 강요에 의해 extracted(인출)된 것이라며 증거 능력 부인을 주장했다. 그는 "자신이 아닌 자를 간첩으로 만드는 유일한 방법은 인간 본연의 두려움을 이용하는 것"이라며, 이 두려움을 가장 잘 활용한 곳이 중앙정보부와 보안부라고 지적했다. 특히 1960년대 법원이 군사 정권의 영향 아래 있었기에 공판장에서의 진술을 그대로 받아들일 수 없다고 밝혔다.

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대리인은 "과거 공범인들은 법정에서 중앙정보부 요원이 총을 들고 있는 모습을 목격했다고 증언했다"며, 피고인들이 자신들이 간첩이 아님을 주장해도 구제받을 수 없다고 판단하여 항복했을 수밖에 없었다고 설명했다. 이어 검찰이 공식 정보를 통해 청황과 중앙정보부가 판결 선고까지 전 과정을 개입했다는 사실을 인정하면서도, 검찰은 국가 폭력을 부인하고 증거 취급성 문제에만 집중하는 것을 비판했다.

반면 검찰은 윤이상의 행위가 당시 상황 고려 시 중대한 위험성을 가지므로 징역 3년, 자격정지 3년을 구형했다. unlawful detention(불법 구금) 문제는 다투지 않았으나, 윤이상의 과거 자백 진술을 근거로 유죄 판결을 요구했다. 검찰은 "윤이상은 initial intention은 아니었지만 사람을 북한으로 보내는 것에 대해 매우 후회한다고 진술했다"며, 적국에게 이익이 되는 행위로 경제적인 동기로 대금을 수령하고, 무허가로 평양을 방문하며 훈련받고 여러 국민을 북한 요원에게 소개했다고 주장했다.

사실관계 규명 결과와 향후 전망

본 사건의 역사적 진실 규명은 2006년 '국가정보원 과거사건真相위원회'의 보고서에서 명확히 되었다. 해당 위원회는 동백림 사건이 박정희 정권의 정치적 목적을 위해 대규모 간첩 사건으로 확대 및 과장되었다고 발표했다. 윤이상의 유족은 이에 따라 2020년 서울고등법원 과거 최종 판결에 대한 재심을 청구했다.

서울고등법원은 2023년 재심 개시 결정을 내렸으며, 10일 열린 변론종결 공판을 통해 심리를 마무리했다. 윤이상은 1995년 11월 베를린에서 사망했다. 이번 재심 판단은 사법부가 과거 군사 정권 하의 사건들에 대해 어떠한 입장을 취할 것인가를 보여주는 중요한 사례로 꼽힌다. 검찰은 국가 폭력의 실체를 인정하면서도 법적 테두리 내에서 형량을 요구한 반면, 피고인측은 사법부의 독립성과 정의 실현을 통해 무죄 판결을 촉구했다.