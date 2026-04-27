윤영호 전 통일교 본부장, 정치자금법·횡령 혐의로 징역 1년6개월 선고…1심보다 형량 증가

윤영호 전 통일교 세계본부장이 정치자금법 위반과 업무상 횡령 혐의로 징역 1년6개월을 선고받았다. 1심에서 무죄가 난 샤넬가방 선물 관련 횡령 혐의가 항소심에서 유죄로 바뀌면서 형량이 늘었다. 재판부는 통일교가 교세 확장을 위해 정치권과 유착을 시도한 정교유착 성격을 인정했다.

윤영호 전 통일교 세계본부장이 정치자금법 위반과 업무상 횡령 혐의로 징역 1년6개월을 선고받았다. 1심에서 무죄가 난 샤넬가방 선물 관련 횡령 혐의가 항소심에서 유죄로 바뀌면서 형량이 늘었다.

서울고법 형사6-1부(재판장 김종우)는 윤 전 본부장이 2022년 7월 샤넬가방과 그라프 목걸이 등 금품을 건진법사 전성배씨를 통해 김건희 여사에게 선물한 혐의(청탁금지법 위반)를 인정했다. 다만 1심에서 무죄가 난 2022년 4월 샤넬가방 선물과 관련한 업무상 횡령 혐의는 유죄로 판단했다. 재판부는 김 여사가 당시 대통령 당선인의 배우자였기 때문에 청탁금지법 위반죄가 성립하지 않는다고 보았지만, 종교 자금을 동원한 불법 행위라는 점에서 업무상 횡령 혐의는 인정했다.

재판부는 취임 전후를 불문하고 대통령 당선인에게 청탁하기 위해 그 배우자에게 선물을 제공한다는 명목으로 종교단체의 자금을 사용하는 행위는 그 불법성이나 비난 가능성에 본질적인 차이가 없다고 판단했다. 상대방이 아직 공직자의 배우자가 아니라는 시기적 우연성에 따라 업무상 횡령죄 성립 여부가 달라지는 것은 부당하다고 밝혔다. 또한 권성동 국민의힘 의원에게 불법 정치자금을 건넨 혐의(정치자금법 위반)는 1심처럼 유죄를 선고했다. 한학자 통일교 총재의 원정 도박 의혹과 관련한 증거를 인멸한 혐의는 특검법상 수사 대상이 아니라고 판단해 1심의 공소기각 판결을 유지했다.

재판부는 양형 이유를 두고 통일교가 제20대 대통령 선거를 교세 확장의 중요한 기회로 보고 자신들에게 우호적인 대선 후보를 지원하고, 새로운 정권이 출범하면 통일교의 정책과 프로젝트에 대해 국가적 지원을 받아 정치적인 영향력을 확대하려는 목적으로 저지른 범행이라고 설명했다. 통일교 측이 요청한 사항들이 실현됐는지와 무관하게 범행 자체만으로 국가 정책의 공정한 집행에 대한 국민의 신뢰가 심각하게 침해됐다고 지적했다. 다만 윤 전 본부장이 통일교 측의 유·무형적 압박을 받는 상황에서도 일관되게 진술했고, 대부분 사실관계를 인정하며 수사에 협조한 점 등을 유리한 양형 사유로 참작했다.

재판부는 권성동 의원과 김 여사의 범죄를 규명하는 주요 증언을 해 실체적 진실을 발견하는 데 크게 기여했다고 평가했다. 이런 사정이 특검법상 감면 사유에 해당한다는 점도 양형에 반영했다. 법원은 윤영호 전 통일교 세계본부장이 윤석열 정권과 가까워지려고 김건희 여사와 권성동 국민의힘 의원에게 접근해 금품을 건넸다고 보고 실형을 선고했다. 통일교가 교세와 정치적 영향력을 키우기 위해 벌인 정교유착 성격의 범죄라는 특별검사팀 논리를 받아들인 것이다.

그 배경엔 한학자 총재의 지시가 있었다고도 판단했다. 다만 김 여사 관련 사안을 수사하는 특검의 수사 확대에 대해 신중해야 한다는 지적도 포함됐다. 윤 전 본부장의 항소심 선고로 통일교의 정치 간섭 의혹이 다시 부각됐다. 통일교가 교세 확장을 위해 정치권과 유착을 시도했다는 분석이 제기되면서, 종교단체의 정치적 중립성과 공직자의 청렴성에 대한 논의가 다시 시작됐다.

이번 판결은 종교단체의 정치적 개입을 규제하는 청탁금지법과 정치자금법의 엄격한 적용이 필요함을 보여주는 사례로 평가받고 있다. 특히 종교단체가 정치권에 접근해 금품을 제공한 사례는 이번이 처음이 아니며, 통일교를 비롯한 종교단체의 정치적 영향력 행사에 대한 감시가 강화되어야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 이번 사건은 윤석열 정부 출범 초기의 정치권과 종교단체 간의 유착 의혹을 다시 불러일으키며, 공직자의 청렴성과 종교단체의 정치적 중립성에 대한 사회적 논의가 재개될 전망이다





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윤영호 통일교 김건희 정교유착 청탁금지법

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