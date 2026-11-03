윤순진 서울대 교수, 제12차 전기본 권역별 계획 연계 강조

윤순진 서울대 환경대학원 교수가 제12차 전력수급기본계획에 권역별 수급 계획을 연계해야 한다고 촉구했다. 지산지소 정책 실현을 위한 핵심 방안으로 지역 단위 전력망 선제 투자를 제안했다.

윤순진 서울대학교 환경대학원 교수는 국가 전력 계획의 근본적인 구조 변경이 필요하다고 제안했다. 그는 11월 2일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 토론회에서 중앙 정부 중심의 기존 체계로는 전력 효율성을 높일 수 없다고 지적했다.

지산지소 정책 실현을 위한 지역별 전력 계획 필요성

윤순진 교수는 '전력 지산지소' 정책이 제대로 정착되려면 국가 전력계획의 뼈대인 전력수급기본계획부터 권역별 전력 수요와 공급을 연결해야 한다고 주장했다. 전력수급기본계획은 향후 15년 동안 나라 전체에 전기가 얼마나 필요한지, 그리고 이를 어떤 발전원으로 채울지 정하는 정부의 중장기 전력 계획이다. 하지만 현재의 계획에는 지역별 세부적인 수급 계획이 담겨 있지 않아 현실적인 정책 시행에 한계가 있다고 그는 진단했다. 지산지소는 수도권에 몰린 전력 수요 및 공급 구조에서 벗어나 지역에서 생산한 전력을 그 지역에서 소비하자는 개념으로, 이재명 정부의 핵심 에너지 정책 중 하나이다.

Also read 더불어민주당, 조희대 대법원장 12·3 계엄 동조 의혹 국정조사 확정

수도권 집중과 송전망 지연으로 인한 전력 수급 비효율

현재 수도권은 전국 전력 수요의 절반 가까이 차지하는데도 전력 자급률은 66%에 불과하다. 이는 남쪽 지방에서 생산한 전력을 대규모 송전망을 통해 공급받고 있음을 의미한다. 윤순진 교수는 현행 전기본이 전국 전력 수요와 발전설비의 총량만 다루고, 한전과 전기위원회가 이를 근거로 장기 송·변전설비계획을 세우는 구조를 비판했다. 그는 신규 발전소 입지가 발전사업자를 선정하는 단계에서 사후에 결정되고, 전력망 보강 여부는 그 뒤에 검토되는 방식이라고 지적했다. 발전소가 먼저 들어서고 전력망이 뒤따라가는 방식 때문에 지난 20년 동안 최대 전력 수요가 98% 늘어났는데도 송전설비는 26% 늘어나는데 그쳤다. 최근 송전망 건설 사업은 평균 5~6년 이상 늦어지고 있다.

장거리 송전선로는 건설 기간이 길고 주민 반대가 커서 제때 짓기 어렵다는 점도 주요 원인이다. 호남과 서남해안 등 재생에너지가 풍부한 지역과 전력을 많이 쓰는 지역이 서로 달라 발전소를 전력망에 연결하고 전기를 보내는데 차질이 생긴다. 윤순진 교수는 이러한 문제를 해결하기 위해서는 입지, 계통, 환경, 주민 여건을 사전에 함께 검토하는 지역 단위의 수급계획이 필요하다고 강조했다.

Advertisement

전력 수요 지역 분산 효과 및 영국 모범 사례 분석

윤순진 교수는 전력 수요를 지역으로 분산했을 때의 긍정적 효과를 연구 결과를 통해 선보였다. 그는 제12차 전기본 공개토론회에서 발표된 전력 수요 및 발전용량 전망을 바탕으로 분석을 진행했다. 2040년까지 경기도에 몰릴 것으로 예상하는 첨단산업과 데이터센터 전력 수요 353.4TWh 가운데 53.7TWh를 전남으로 옮기는 시나리오를 검토한 결과다. 이 시나리오 분석 결과 연료비와 유지관리비, 배출권 비용을 합친 전력계통 변동비용은 기존 전망보다 9.2% 줄어드는 것으로 나타났다. 또한 전력망이 감당하지 못해 재생에너지 발전을 강제로 멈추는 출력제한량도 18.2% 감소하는 효과가 확인되었다. 이러한 데이터는 재생에너지 확대와 전기화가 진행되는 만큼 발전 입지, 전력망 투자, 지역 수요를 함께 조정할 국가-지역 계획 연계체계가 필요함을 보여준다.

그는 영국을 모범사례로 소개하며 한국의 개선 방안을 제시했다. 영국은 국가에너지시스템운영자(NESO)가 청정전략 2030과 넷제로 2050 같은 국가목표에 맞춰 전력, 가스, 수소 분야의 미래 수요 및 공급 시나리오, 발전과 저장 설비의 권역별 위치, 규모, 시기, 국가 기간망 개발 방향, 그리고 11개 권역별 수급을 통합한 지역에너지전략계획을 모두 한꺼번에 수립한다. 반면 한국의 경우 전기본은 정부가, 송·변전설비계획은 한전이, 망 투자 및 계통운영은 한전과 전력거래소가 각각 맡고 있다. 정작 발전소를 어디에 지을지 정하는 입지계획과 지역 단위 통합계획은 비어 있는 구조라고 그는 지적했다.

제12차 전기본 수립 과정과 전문가들의 논의 방향

윤순진 교수는 미래 전력 수요와 공급을 지역별로 예측해야 필요한 전력망을 적절한 위치와 시기에 지을 수 있다고 밝혔다. 지역 에너지계획은 전력망 선제투자의 기반이 된다는 것이다. 그는 현재 수립 중인 제12차 전기본부터 전력 수요를 권역별로 나눠 배치한 복수의 시나리오를 반영하고, 이를 장기 송·변전설비계획이 받아 쓰도록 해야 한다고 제안했다. 이날 토론회에는 윤 교수와 함께 김승희 케이이아이 컨설팅 책임매니저가 발제를 맡았다. 종합토론은 전영환 홍익대학교 교수를 좌장으로 해서 권필석 녹색에너지전략연구소 소장, 양연호 그린피스 기후에너지 선임 캠페이너, 임재민 에너지전환포럼 사무처장, 김준한 전력거래소 에너지계획처장, 강경택 기후에너지환경부 전력산업과장이 참여했다. 이들은 지산지소 정책의 구체적 실행 방안과 관련 부처 간의 협업 강화 방안에 대해 심도 있는 의견을 교환했다.