윤성원 전 국토교통부 1차관이 검찰인권존중미래위원회 회의에 출석해 검찰의 증거 284건 누락 및 편파 수사 의혹을 제기하며 무죄를 호소했다.

윤성원 전 국토교통부 1차관이 27일 법무부 산하 검찰인권존중미래위원회 회의에 출석하여 수사 과정의 문제점을 강력히 소명했다. 윤 전 차관은 문재인 정부 당시 주택가격 통계조작 혐의로 기소된 이후, 검찰의 증거 조작 및 누락 의혹을 입증하기 위해 적극적인 대응에 나섰다.

윤성원 전 차관, 증거 284건 누락 주장

윤성원 전 차관은 이날 오전 11시부터 1시간20분가량 진행된 미래위 회의에서 자신의 입장을 직접陈述했다. 그는 진상조사단에 국정조사에서 다루지 못한 추가 자료를 제출했으나, 미래위에 제대로 보고되지 않은 것 같다고 비판했다.

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윤 전 차관 측은 검찰이 숨기거나 감춘 증거가 총 284건이라고 미래위에 설명했다고 주장했다. 이들은 재판 과정에서 이미 확인된 자료들임을 강조하며, 진상조사단이 진술 기회를 주겠다고 해놓고 정작 부르지 않았다고 지적했다.

검찰 수사권 남용 의혹과 기소 배경

윤 전 차관에 대한 기소는 2024년 3월 법무부가 발표했으며, 문재인 정부 청와대와 국토부 관계자들이 한국부동산원에 압력을 행사해 주택가격 통계를 조작했다고 명시했다. 그러나 이후 재판과 국회 국정조사 과정에서 감사원의 강압 조사 및 검찰의 증거 편집 의혹이 잇따랐다.

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특히 검찰이 부동산원 직원들의 감사원 강압 조사와 관련된 녹음파일을 확보하고 녹취록까지 작성했음에도 불구하고, 이를 수사에 반영하지 않았다는 주장이 제기되었다. 이는 검찰의 공정한 수사에 대한 의문을 증폭시키는 핵심 쟁점이다.

카카오톡 메시지 선별 제출 논란

검찰 수사 과정에서 윤 전 차관의 통계조작 지시 혐의에 불리한 카카오톡 메시지는 제외하고 일부 대화만 선별하여 활용했다는 비판도 나왔다. 전체 대화 내용은 피고인 측의 요청이 있은 뒤에야 법원에 뒤늦게 제출된 것으로 알려졌다.

이와 관련하여 윤 전 차관 측은 진상 규명에 대한 의지가 부족해 보인다고 판단하고, 미래위 차원에서 철저히 밝혀줄 것을 요청한 상태다. 이는 단순한 법적辩护를 넘어 제도적 진상 규명을 위한 움직임으로 해석된다.

미래위 진상조사 결론 미도출과 향후 일정

검찰의 수사권 남용 의혹을 조사하는 검찰인권존중미래위는 이날도 주요 사건의 진상조사 결론을 내리지 못했다. 오전 9시30분께 시작된 회의에서 서해 공무원 피격 사건, 위례신도시 개발 비리, 통계조작 등 주요 사건의 결과를 보고받았으나 최종 결론은 나오지 않았다.

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장주영 위원장은 회의 종료 후 결론 도출 여부에 대해 말이 없었으나, 다음 주에도 회의를 진행한다고 밝혔다. 미래위의 다음 회의는 다음달 3일에 열릴 예정이며, 지속적인 조사를 통해 사건의 진실이 규명될 전망이다.