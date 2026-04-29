윤석열 전 대통령, 항소심서 징역 7년… 1심보다 무거워

윤석열 전 대통령이 국무회의 심의권 침해, 허위 계엄 선포문 작성, 공수처 체포 방해 혐의로 항소심에서 징역 7년을 선고받았습니다. 1심보다 형량이 늘어난 가운데, 변호인단은 즉각 상고 의사를 밝혔습니다.

윤석열 전 대통령, 항소심 에서 징역 7년 선고… 1심보다 형량 증가 서울고법 형사1부(윤성식 재판장)는 29일 윤석열 전 대통령의 특수공무집행방해 등 혐의 사건 항소심 에서 징역 7년을 선고했다. 이는 1심에서 선고된 징역 5년보다 형량이 늘어난 결과이다.

재판부는 윤 전 대통령이 국무회의 심의권을 침해하고, 허위 계엄 선포문을 작성 및 배포했으며, 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포영장 집행을 방해한 혐의를 모두 유죄로 판단했다. 특히, 1심에서는 무죄로 판결되었던 국무위원 2인의 국무회의 심의권 침해 혐의와 계엄 관련 허위 사실이 담긴 프레스 가이던스(PG)를 외신에 전파하도록 지시한 혐의에 대해서도 유죄로 변경되었다. 이번 항소심 선고는 윤 전 대통령이 2021년 3월 당시 국군수도병원에 입원 중이던 박근혜 전 대통령의 특별사면을 앞두고, 국무회의를 소집하지 않고 계엄령을 선포하려 한 과정과 관련된 혐의에 대한 판단이다.

검찰은 윤 전 대통령이 국무위원들에게 계엄 선포에 대한 소집 통지를 하지 않아 국무회의 심의권을 침해하고, 실제 계엄령이 발동되지 않았음에도 불구하고 허위의 계엄 선포문을 작성하여 배포함으로써 국민들에게 혼란을 야기했다고 주장했다. 또한, 공수처가 윤 전 대통령에 대한 체포영장을 발부받아 집행하려 했을 때, 측근들을 통해 체포를 방해했다고도 지적했다. 재판부는 이러한 검찰의 주장을 대부분 인정하며, 윤 전 대통령의 행위가 헌법과 법률에 위배된다고 판단했다. 선고 이후 윤 전 대통령의 변호인단은 “공수처의 당시 수사권 부재가 명백하며, 이번 판결은 납득하기 어렵다”며 즉각 상고 의사를 밝혔다.

변호인단은 또한 허위 공보 혐의에 대해서도 부당함을 주장하며, “대통령이 필요한 정보를 알릴 때 모든 사실을 팩트체크해야 한다는 것인가”라며 반문했다. 더 나아가, “만약 이번 판결과 동일한 사실관계로 이재명 대통령에게도 동일한 판결을 내릴 수 있는가”라며 정치적 편향성을 주장하기도 했다. 윤 전 대통령은 선고 직후 변호인단에게 “너무 실망하지 말라”고 짧게 언급한 것으로 알려졌다. 이번 항소심 선고는 향후 대법원의 최종 판결에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 정치권과 법조계의 관심이 집중되고 있다.

특히, 윤 전 대통령의 상고 여부와 대법원의 판단에 따라 향후 정치 지형에도 상당한 변화가 있을 수 있다는 전망이 나오고 있다. 이번 사건은 대통령의 권한 행사 범위와 공수처의 수사 권한, 그리고 언론 대응 과정에서의 허위 정보 유포 문제 등 다양한 법적, 정치적 쟁점을 포함하고 있어, 대법원의 심리가 어떻게 진행될지 귀추가 주목된다. 또한, 이번 판결이 향후 유사한 사건에 대한 법원의 판단에 어떤 영향을 미칠지도 중요한 관심사이다. 윤 전 대통령 측은 대법원에서 법리적 다툼을 통해 무죄를 주장할 것으로 예상되며, 검찰은 항소심 판결을 유지하기 위해 적극적으로 대응할 것으로 보인다. 따라서, 대법원의 최종 판결은 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다





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