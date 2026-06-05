윤석열 전 대통령, 2차 종합특검 출석…미국 등 우방국에 비상계엄 정당화 메시지 전달 혐의 조사

윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 선포 직후 미국 등 우방국에 비상계엄이 정당하다는 메시지를 전달하도록 지시한 혐의에 대해 권창영 2차 종합특별검사팀이 조사에 착수했다. 특검팀은 세 차례 소환 요구 끝에 주말 출석을 확보했으며, 오는 13일에는 반란 우두머리 혐의에 대한 피의자 조사를 진행할 예정이다. 현재 윤 전 대통령은 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받고 2심 재판이 진행 중이며, 추가 혐의 인정 시 형이 가중될 수 있다.

윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 선포와 관련한 혐의 수사를 위해 권창영 2차 종합 특별검사 팀에 출석한다. 윤 전 대통령은 비상계엄 선포 직후 국가안보실과 외교부를 통해 미국 등 우방국에 비상계엄 이 정당했다는 취지의 메시지를 전달하라고 지시한 혐의를 받는다.

지시를 받은 국가안보실은 계엄 다음날 국가정보원에 우방국가에 비상계엄 배경을 설명하라는 요청과 함께 윤 전 대통령의 메시지를 전달했고, 조태용 전 국정원장의 지시로 국정원 1차장 산하 해외 담당 부서가 메시지를 영문으로 번역한 후 미국 중앙정보국(CIA) 책임자를 직접 불러 설명한 것으로 특검팀이 파악하고 있다. 특검팀은 윤 전 대통령에게 세 차례 소환 요구를 했으나 불응하자 강제 구인을 검토하겠다고 압박했고, 결국 주말인 이날 출석해 조사받는 것으로 일정이 조율되었다. 윤 전 대통령은 오는 13일에도 특검팀에 출석해 군형법상 반란 우두머리 혐의 피의자 조사를 받을 예정이다.

특검팀은 윤 전 대통령이 김용현 전 국방부 장관, 박안수 전 육군참모총장, 곽종근 전 육군특수전사령관 등과 공모해 병기를 휴대한 군인들을 국회와 중앙선거관리위원회에 보내 폭동을 일으킨 혐의를 수사 중이다. 반란 우두머리 혐의는 법정형이 사형에 해당하며, 유죄 선고 시 윤 전 대통령의 형이 가중될 수 있다. 현재 윤 전 대통령은 내란 우두머리 및 체포방해 등 혐의로 구속기소 되어 재판을 받고 있으며, 내란 우두머리 혐의와 관련해 지난 2월 1심에서 무기징역을 선고받았고 현재 2심이 진행 중이다





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윤석열 특별검사 비상계엄 내란 반란 우두머리

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