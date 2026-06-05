Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

윤석열 전 대통령, 2차 종합특검 출석…미국 등 우방국에 비상계엄 정당화 메시지 전달 혐의 조사

정치 News

윤석열 전 대통령, 2차 종합특검 출석…미국 등 우방국에 비상계엄 정당화 메시지 전달 혐의 조사
윤석열특별검사비상계엄
📆6/5/2026 8:59 PM
📰yonhaptweet
31 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 51%

윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 선포 직후 미국 등 우방국에 비상계엄이 정당하다는 메시지를 전달하도록 지시한 혐의에 대해 권창영 2차 종합특별검사팀이 조사에 착수했다. 특검팀은 세 차례 소환 요구 끝에 주말 출석을 확보했으며, 오는 13일에는 반란 우두머리 혐의에 대한 피의자 조사를 진행할 예정이다. 현재 윤 전 대통령은 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받고 2심 재판이 진행 중이며, 추가 혐의 인정 시 형이 가중될 수 있다.

윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 선포와 관련한 혐의 수사를 위해 권창영 2차 종합 특별검사 팀에 출석한다. 윤 전 대통령은 비상계엄 선포 직후 국가안보실과 외교부를 통해 미국 등 우방국에 비상계엄 이 정당했다는 취지의 메시지를 전달하라고 지시한 혐의를 받는다.

지시를 받은 국가안보실은 계엄 다음날 국가정보원에 우방국가에 비상계엄 배경을 설명하라는 요청과 함께 윤 전 대통령의 메시지를 전달했고, 조태용 전 국정원장의 지시로 국정원 1차장 산하 해외 담당 부서가 메시지를 영문으로 번역한 후 미국 중앙정보국(CIA) 책임자를 직접 불러 설명한 것으로 특검팀이 파악하고 있다. 특검팀은 윤 전 대통령에게 세 차례 소환 요구를 했으나 불응하자 강제 구인을 검토하겠다고 압박했고, 결국 주말인 이날 출석해 조사받는 것으로 일정이 조율되었다. 윤 전 대통령은 오는 13일에도 특검팀에 출석해 군형법상 반란 우두머리 혐의 피의자 조사를 받을 예정이다.

특검팀은 윤 전 대통령이 김용현 전 국방부 장관, 박안수 전 육군참모총장, 곽종근 전 육군특수전사령관 등과 공모해 병기를 휴대한 군인들을 국회와 중앙선거관리위원회에 보내 폭동을 일으킨 혐의를 수사 중이다. 반란 우두머리 혐의는 법정형이 사형에 해당하며, 유죄 선고 시 윤 전 대통령의 형이 가중될 수 있다. 현재 윤 전 대통령은 내란 우두머리 및 체포방해 등 혐의로 구속기소 되어 재판을 받고 있으며, 내란 우두머리 혐의와 관련해 지난 2월 1심에서 무기징역을 선고받았고 현재 2심이 진행 중이다

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

yonhaptweet /  🏆 17. in KR

윤석열 특별검사 비상계엄 내란 반란 우두머리

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

260일 만에 백신 접종 완료자 4천만명 넘었다260일 만에 백신 접종 완료자 4천만명 넘었다전체 인구 대비 78.1%가 백신 접종을 완료한 것으로, 지난 2월26일 국내에서 코로나19 백신 접종이 시작된 이래 260일 만이다. 1차 접종 완료율은 81.7%(2195만1125명)로 집계됐다.
Read more »

[단독] 이은해 도주 조력자, 유명 가수에 마약 판 그놈이었다[단독] 이은해 도주 조력자, 유명 가수에 마약 판 그놈이었다이은해와 조현수의 도주를 돕기 위해 마약 판매와 유사한 수법을 사용했습니다.\r이은해 조현수 조력자
Read more »

국회의원 보궐선거 7곳 확정…6·1 지방선거와 동시 실시국회의원 보궐선거 7곳 확정…6·1 지방선거와 동시 실시국회의원 보궐선거 7곳 확정…6·1 지방선거와 동시 실시 보궐선거
Read more »

1200명 찍힌 사진만 20장…김정은, 4말5초 '코로나 판단미스'1200명 찍힌 사진만 20장…김정은, 4말5초 '코로나 판단미스'＇코로나 청정국＇을 주장하던 북한에서 무슨 일이 생긴 건지, 4월부터 짚어보니 몇 가지 단서가 나왔습니다.\r북한 코로나19 열병 청년
Read more »

“수능 끝, 금융 공부 ‘UP’”…업비트, 수험생에 아이패드·비트코인 쏜다“수능 끝, 금융 공부 ‘UP’”…업비트, 수험생에 아이패드·비트코인 쏜다13일부터 12월 31일까지 2005년~2007년생 대상 이벤트 ‘업클래스’ 교육 콘텐츠 학습 후 퀴즈 만점자 10명 아이패드 에어 13 제공 80점 이상이면 3만원 상당 비트코인 쿠폰
Read more »

추경호 체포동의안 국회 보고…여야 “한주먹거리” 기싸움에 합의 법안도 부결추경호 체포동의안 국회 보고…여야 “한주먹거리” 기싸움에 합의 법안도 부결12·3 불법계엄 당시 국회 계엄 해제를 방해한 혐의로 구속영장이 청구된 추경호 국민의힘 의원(전 원내대표)에 대한 체포동의안이 13일 국...
Read more »



Render Time: 2026-06-05 23:59:10