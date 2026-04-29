윤석열 전 대통령, 항소심에서 국무위원 소집 직권남용 등 혐의 유죄 인정…징역 5년 선고

서울고등법원 형사1부는 윤석열 전 대통령의 특수공무집행방해ㆍ직권남용 등 혐의 항소심 선고공판에서 국무위원 소집 절차와 관련한 직권남용 혐의를 유죄로 판단했다. 재판부는 국무위원이 각자 다른 담당 분야에 관해 대통령 보좌 역할을 맡으며, 국무회의 의장인 대통령이 소집 과정에서 전정부적 차원에서 충분히 안건을 심의되게 해야 하는 원칙이 필요하다고 강조했다. 또한 사후 계엄선포문 작성 및 폐기, 비화폰 기록 삭제 지시 등 혐의도 유죄로 인정하며 징역 5년을 선고했다.

서울고등법원 형사1부(부장 윤성식)는 29일 윤석열 전 대통령 의 특수공무집행방해ㆍ직권남용 등 혐의 항소심 선고공판에서 국무위원 소집 절차와 관련한 직권남용 혐의를 유죄로 판단했다. 재판부는 국무위원이 각자 다른 담당 분야에 관해 대통령 보좌 역할을 맡으며, 국무회의 의장인 대통령이 소집 과정에서 전정부적 차원에서 충분히 안건을 심의되게 해야 하는 원칙이 필요하다고 강조했다.

재판부는 피고인이 국무위원 7인의 소집 통지를 완전히 배제한 바, 소집 절차에 관한 직권남용을 한 것으로 판단하고, 이로 인해 국무위원의 국무회의 심의권이 침해되었다고 밝혔다. 이에 따라 윤 전 대통령이 국무위원 7명에게 소집 통지를 하지 않아 심의권을 침해했다는 점을 인정했다. 또한 재판부는 내란죄 등 혐의의 중대성에 비춰 공수처가 1차 체포영장 집행을 위해 대통령 공관 경내 출입이 국가의 중대한 이익을 해할 우려가 있다고 보기 어렵다고 판단했다. 따라서 공수처 검사 등이 공관 영장 집행 등이 위법하다고 볼 수 없다고 결론지었다.

항소심 재판부는 윤 전 대통령의 사후 계엄선포문 작성과 폐기 과정에서의 위법성도 인정했다. 재판부는 사후 계엄선포문을 작성하도록 한 행위에 대해 허위공문서 작성 혐의가 성립한다고 판단했으며, 해당 문건을 폐기한 행위에 대해서는 공용서류손상 혐의를 인정했다. 비화폰 기록 삭제 지시에 대해서는 대통령경호법 위반 교사 혐의가 성립한다고 봤다. 아울러 1차 체포영장 집행 과정에 위법이 없었고, 대통령 관저에 대한 수색영장 집행 역시 적법하다고 판단했다.

한편 윤 전 대통령은 1심 재판에서 공수처의 체포 방해, 국무위원 심의권 침해, 사후 계엄선포문 작성 등 대부분의 혐의가 유죄로 인정되어 징역 5년을 선고받았다. 윤 전 대통령은 지난 2월 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의 사건 1심 선고공판에 출석해 무기징역을 선고받았다. 이날 재판부는 윤 전 대통령의 국무위원 소집 절차 직권남용, 사후 계엄선포문 작성 및 폐기, 비화폰 기록 삭제 지시 등 혐의에 대해 유죄를 인정하며, 1심과 달리 징역 5년을 선고했다.

재판부는 또한 공수처의 체포영장 집행과 대통령 관저 수색영장 집행이 적법하다고 판단하며, 윤 전 대통령의 항소심에서 유죄 판결을 내린 바 있다. 이번 판결로 윤 전 대통령의 국무위원 소집 절차 직권남용, 허위공문서 작성, 공용서류손상, 대통령경호법 위반 교사 등 혐의가 모두 유죄로 인정되었다. 재판부는 윤 전 대통령의 행위가 국가의 중대한 이익을 해할 우려가 있다고 보기 어렵다고 판단하며, 공수처의 영장 집행이 적법하다고 결론지었다.

이번 항소심 판결은 윤 전 대통령의 국무위원 소집 절차 직권남용, 사후 계엄선포문 작성 및 폐기, 비화폰 기록 삭제 지시 등 혐의에 대해 유죄를 인정하며, 1심과 달리 징역 5년을 선고했다. 재판부는 또한 공수처의 체포영장 집행과 대통령 관저 수색영장 집행이 적법하다고 판단하며, 윤 전 대통령의 항소심에서 유죄 판결을 내린 바 있다. 이번 판결로 윤 전 대통령의 국무위원 소집 절차 직권남용, 허위공문서 작성, 공용서류손상, 대통령경호법 위반 교사 등 혐의가 모두 유죄로 인정되었다.

재판부는 윤 전 대통령의 행위가 국가의 중대한 이익을 해할 우려가 있다고 보기 어렵다고 판단하며, 공수처의 영장 집행이 적법하다고 결론지었다





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윤석열 전 대통령 국무위원 소집 직권남용 사후 계엄선포문 비화폰 기록 삭제 징역 5년

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