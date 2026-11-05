윤석열 정부, 검찰개혁과 정책 추진서 '금 간 널빤지' 위기…여권 강경파 vs 대통령의 자충수

윤석열 정부와 여권의 무리한 검찰개혁과 설익은 정책 추진이 사회적 갈등을 키우고 있다. 보완수사 폐지 논란과 농지 전수조사 반발 등 국가적 낭비가 우려되는 현재 상황을 분석한다.

윤석열 대통령 과 더불어민주당 정권이 추진하는 주요 개혁 정책들이 예상치 못한 사회적 반발과 정치적 혼란을 불러일으키고 있다. 독일 사회학자 막스 베버의 정치 비유처럼, 열정과 판단력으로 정치를 해야 할 시기에 섣부른 확신과 힘만 앞세우면서 정책의 기반인 널빤지 양쪽에서 금이 가고 있다는 지적이 나온다. 보완수사 권한 폐지 절차의 비효율성과 농지 전수조사 같은 급진적인 정책들이 추진되면서 시민들의 불편과 불만이 확산되고 있다.

최근 한 달 여권 강경파의 주장대로 검찰의 보완수사권은 완전히 폐지되고 지난달 공소청이 출범했지만, 이미 운영상 심각한 문제가 드러났다. 안미현 대전지방공소청 천안지청 부부장검사는 SNS를 통해 야간 주거 침입 절도 사건 처리 사례를 공개하며, 기존 방식보다 시간이 3배 이상 더 소요된다고 지적했다. 그는 직접 확인하면 5분이면 끝날 일을 경찰 협의, 검사 의견 제시, 결과 통보 등 절차를 거쳐 약 15일이 걸렸다고 밝혔다.

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검찰개혁이라는 명분 하에 국민의 편의성이 후순위로 밀린 반면, 여당 내부의 자기 확신만 커지고 있다. 4일 국회 법제사법위원회를 통과한 조작기소특검법안 역시 논란을 가중시키고 있다. 검사의 수사권을 폐지하며 수사 기소 분리를 대원칙으로 내세운 여당이, 자신들이 추진하는 특검에는 파견검사 수사를 허용하는 특례 조항을 뒀기 때문이다. 이는 자신들이 추구하는 개혁 기준을 자신들에게만 적용하지 않는 이중 잣대로 비판받는 상황이다.

여권의 정치적 공세가 사법부 독립을 위협할 수 있다는 우려도 제기된다. 더불어민주당은 12·3 비상계엄 당시 사법부 대응과 대법관 제청 갈등 등을 이유로 조희대 대법원장의 국정조사를 추진하고 있다. 이는 사법부 독립 침해라는 판사들의 반발을 부르며, 과거 조 대법원장을 비판했던 판사들조차 여권에 중도를 촉구하는 상황에 이르렀다. 이러한 행보들은 개혁의 목적이 아닌 정치적 선명성 확보에 치중한다는 비판을 받고 있다.

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윤석열 대통령의 리더십과 결정 과정에서도 문제점이 지적된다. 중대범죄수사청장인 김지용씨의 국무회의 참석을 고집한 것이 대표적이다. 대통령은 반대론을 '위헌적 억지'라고 일축하며 물러서지 않았으나, 결국 한 달에 한 번 참석하는 선에서 타협했다. 이는 수사기관장의 참석이 검찰개혁에 도움이 되지 않으면서도 공정성과 중립성에 대한 의심을 증폭시켰다는 분석이다. 이와 함께 외국인 노동자 발언이나 다문화 가정 우선권 문제에서도 대통령이 SNS를 통해 진보 진영과 대립하며 전선을 넓히는 모습이 포착됐다.

설익은 정책 추진은 농업 부문에서도 비슷한 양상을 보인다. 농지 투기 방지와 경자유전 원칙 실현을 목표로 한 농지 전수조사는 고령화와 상속으로 인한 농지 임대차 현실을 충분히 고려하지 않았다. 전국 조사가 장관의 제안이었음에도 불구하고 책임 공방이 이어지며 농촌 사회에 불안감과 반발을 키웠다. 취지는 좋아도 설익은 채 밀어붙이면 정책 추진 동력을 스스로 깎아 먹는 결과를 초래한다.

반도체 기술 주도권을 둘러싼 주요국 간의 치열한 경쟁 속에서, 한국 역시 고소득 연구개발 인력의 주 52시간 근무 예외 허용 등 초광역특구법안 논의를 진전시켜야 한다. 이는 더 이상 미룰 수 없는 시급한 과제이나, 노동자 건강권과 보상, 제도 남용 방지책을 마련하면서 산업 현장의 요구를 절충해야 한다. 지지층이 반발할 수 있는 개혁일수록 대통령과 여당이 정치적 부담을 함께 지고 끈기 있게 설득해야 하는 이유이다.

여당은 국회에서 압도적 다수 의석을 보유하고 있어 국가 미래의 중요한 개혁을 추진할 수 있는 여건을 갖췄다. 그러나 현재 여권 강경파의 무리한 공세와 대통령의 성급한 정책 추진, 불필요한 논쟁들이 국가적 자원을 낭비하고 있다. 서로의 약점을 보완하기보다 각자의 방식으로 논란을 키우는 구조에서는 '금 간 널빤지'에 제대로 된 구멍을 뚫을 수 없다. 진취적이고 균형 잡힌 판단력을 통한 정책 추진이 요구되는 시점이다.