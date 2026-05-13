윤석열 전 대통령, 내란 혐의 항소심 재판부 기피 신청... 선입견 주장하며 법적 공방

윤석열 전 대통령 측이 한덕수 전 총리 판결에서 드러난 재판부의 예단을 이유로 항소심 재판부 기피 신청을 제출하며 공정한 재판 권리를 주장하고 있습니다.

윤석열 전 대통령 측이 내란 우두머리 혐의와 관련한 항소심 첫 공판을 단 하루 앞두고 재판부를 신뢰할 수 없다는 취지의 기피 신청서를 제출하며 법적 공방의 수위를 높이고 있다. 이번 사건의 핵심은 지난해 발생한 비상계엄 선포의 위법성과 그로 인한 내란 혐의 여부인데, 윤 전 대통령의 변호인단은 서울고등법원 제12-1형사부 소속 법관 3인 전원에 대해 기피 신청을 냈다고 밝혔다.

법적으로 기피 신청이란 피고인이나 검사가 해당 재판부의 법관이 불공정한 재판을 진행할 우려가 있다고 판단할 때, 해당 법관을 재판에서 제외해달라고 요청하는 절차를 의미한다. 윤 전 대통령 측은 이번 신청을 통해 재판의 공정성이 심각하게 훼손될 가능성이 크다는 점을 강조하며, 객관적인 시각에서 사건을 바라볼 수 있는 새로운 재판부 구성을 강력히 요구하고 나섰다. 이러한 기피 신청의 결정적인 배경에는 최근 서울고등법원이 내린 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무종사 혐의에 대한 판결이 자리 잡고 있다.

재판부는 지난 7일 한 전 총리에 대한 항소심 선고에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 행위가 명백한 내란 행위에 해당한다는 점을 사실상 인정하면서, 그 하급자인 한 전 총리가 내란의 중요 임무에 종사했다는 유죄 판결을 내렸다. 이에 대해 윤 전 대통령 측 변호인은 재판부가 아직 윤 전 대통령 본인에 대한 항소심 공방이 시작되기도 전에, 다른 사건의 판결문을 통해 이미 윤 전 대통령의 혐의를 사실로 전제했다는 점을 문제 삼았다. 변호인단은 해당 재판부가 왜곡된 인식에 기반해 이미 예단을 형성했으며, 이는 헌법이 보장하는 공정한 재판을 받을 권리를 심각하게 침해하는 선입견이라고 주장했다.

특히 1심에서부터 치열하게 다투어 온 쟁점들이 항소심에서도 핵심적으로 다뤄져야 함에도 불구하고, 재판부가 성급하게 결론을 내린 듯한 태도를 보인 것에 대해 강한 유감을 표명했다. 더불어 윤 전 대통령 측은 절차상의 문제점도 함께 지적했다. 담당 재판부가 판결의 모순이나 저촉을 피하고 피고인의 방어권을 충분히 보장하기 위해서라면, 관련 사건들을 병합하여 심리하거나 판결 선고 시점을 맞추는 동시 선고 방식을 선택할 수 있었음에도 이를 이행하지 않았다는 것이다. 변호인단은 유죄라는 예단과 선입견을 이미 대외적으로 공표한 법관들에게서 더 이상 공평한 재판을 기대하기 어렵다는 입장을 분명히 했다.

이는 단순히 재판을 늦추려는 전략이 아니라, 사법부의 독립성과 중립성이 훼손된 상황에서 피고인의 정당한 권리를 지키기 위한 최후의 수단이라는 논리다. 내란 혐의라는 중대한 범죄 혐의를 다루는 만큼, 재판부의 작은 편향성만으로도 판결 결과에 돌이킬 수 없는 영향이 미칠 수 있다는 우려가 반영된 것으로 풀이된다. 향후 절차를 살펴보면, 재판부는 이번 기피 신청이 단순히 재판을 지연시키려는 의도로 제출되었다고 판단할 경우 이를 즉시 기각할 수 있다.

하지만 기피 신청의 사유가 어느 정도 타당하다고 보거나 면밀한 검토가 필요하다고 판단된다면, 같은 법원의 다른 재판부가 해당 신청의 적절성 여부를 심리하여 결정하게 된다. 중요한 점은 기피 신청에 대한 결정이 내려질 때까지 본안 재판 절차는 일시적으로 정지된다는 것이다. 만약 기피 신청이 받아들여지지 않아 기각 결정이 내려진다면, 윤 전 대통령 측은 이에 불복하여 즉시항고를 제기할 수 있으며, 이후 재항고를 통해 다시 한번 법적 다툼을 이어갈 가능성이 크다.

이번 사태는 전직 대통령의 내란 혐의라는 초유의 상황 속에서 사법부의 판단 기준과 공정성 논란이 정면으로 충돌하는 양상을 띠고 있으며, 법조계 내에서도 재판부의 판시 내용이 다른 재판에 미치는 영향에 대해 다양한 해석이 나오고 있다





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윤석열 내란혐의 재판부기피신청 한덕수 비상계엄

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