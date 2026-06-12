서울중앙지법은 윤석열 전 대통령의 내란 사건 1심에서 일반 도움교사와 직권남용 혐의를 유죄로 인정, 30년형을 선고했다. 법원은 윤석열 등이 북한을 도발해 무장충돌을 유도하고 비상계엄 명분을 만들려 했다고 판단했다. 여인형 전 사령관 수기에는 최악의 상황까지 고려한 정황이 드러났다. 이는 내란 1심 판결과 대비되며, 윤석열의 동기와 준비 시점에 대한 수정이 필요하다는 점을 보여준다. 정치적 이익을 위해 국가 안보를 희생한 행태는 국민의힘의 태도와 함께 비판받아야 한다.

12일 서울중앙지법 형사합의36부 (재판장 이정엽 )는 윤석열 전 대통령의 내란 사건 1심에서 일반 도움교사와 직권남용 혐의를 유죄로 인정, 특검에서 구형한 30년 형을 선고했다. 같은 혐의로 기소된 김용현 전 국방장관에게도 30년, 여인형 전 방첩사령관에게는 15년, 김용대 전 드론작전사령관에게는 3년에 5년간 자격정지를 선고했다.

윤 전 대통령은 이미 내란 혐의로 1심에서 사형을 구형받았으나, 이번 선고로 반란죄 등 관련 범죄로 유죄가 낸 최초의 전직 대통령이 되었다. 법원은 "윤석열·김용현·여인형은 비상계엄 선포를 위한 법적 요건을 조작하려 모의하면서, 북한을 도발해 우리 군과 민간에 무장도발이나 이에 준하는 도발을 유도하고, 한·군사적 긴장을 고조시켜 정당성과 합법성을 확보하려 국가비상사태를 의도적으로 초래하려 했다"고 지적했다. 또 "북한에 무인항공기를 침투시켜 한·군사 충돌을 유도하려 했다"고 덧붙였다. 법원은 이들이 북한의 도발을 유도해 군사적 능력을 노출시킴으로써 군사적 이익을 해쳤다고 판단했다.

"북한이 강한 도발을 하지 않은 것은 윤석열 등 덕분이 아니다"라며 "북한은 단순히 대응 수위를 조절했을 뿐, 윤 등은 북한의 강한 무장도발을 바랐다"고 강조했다. evidence로 제출된 여 전 사령관의 수기에는 "최종 상태는 저강도 드론 충돌의 정상화"와 "최소 안보위기, 최대 노아의 홍수"라는 표현이 있어 전면전 가능성까지 고려했음을 보여준다. 이러한 시도는 전두환·노태우도 하지 못한 일로, 윤석열을 역대 최악의 대통령으로 규정할 수 있다. 이번 판결은 내란 사건 1심(지귀연 부)이 윤석열이 2023년부터 장기 독재를 위해 비상계엄을 준비해 왔다는 검찰 주장을 배척한 점과 비교된다.

내란 1심은 윤석열이 야당의 탄핵과 예산 삭감으로 국회 운영이 방해된다고 판단, 2024년 12월 1일 무렵 "더는 참을 수 없다, 무력으로라도 국회를 제압하겠다"고 결심한 것이 사건의 본질이라고 봤다. 그러나 이번 판결에 따르면 윤석열은 2024년 9월부터 드론 침투를 통해 비상계엄 명분을 만들었으므로 내란 준비 시점이 더 앞선다. 탄핵 등이 동기라는 윤석열의 주장도 거짓으로 볼 수 있다. 윤석열은 정치적 이익을 위해 국가 안전과 국민의 생명을 담보로 놀이를 한 것이며, 이는 국가 안보를 중시하는 국민의힘도 "윤석열 재집권" 세력과끊지 못하고 오늘 판결에도 침묵한 점에서 이해하기 어렵다





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