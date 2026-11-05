윤석열 전 대통령, 항소심 최후진술서 내란 혐의 전면 부인하며 무죄 호소

윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 내란 혐의로 항소심 최후진술에서 무죄를 주장하며, 야당 탓과 군경 무폭력 등을 강조하며 1심 징역형을 반박했다. 내란죄 성립을 부정하고 국회 통제 수용은 헌법상 권한이라고 밝혔다.

윤석열 전 대통령 은 12·3 비상계엄 선포에 따른 내란 주동 혐의 항소심 선고 직전 열린 최후진술에서 무죄를 강력히 호소하며 1심 판결을 전면 반박했다. 윤 전 대통령은 헌법상 대통령의 권한 범위 내에서 국회의 정치적 통제를 수용한 행위는 내란죄 가 될 수 없다며 혐의 부인을 반복했다.

이날 윤 전 대통령은 1시간이 넘는 최후진술을 통해 군경이 시민이나 국회의원, 공무원을 상대로 억압과 폭력을 행사한 적도 없고 그런 지시를 내린 적도 없다고 단언했다. 그는 국회의 계엄 해제 요구 결의가 있자 즉각 계엄을 해제하고 병력을 철수했다며, 폭동이나 국가 위기를 초래한 적 자체가 없었다고 주장했다.

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야당 국헌문란과 국가 위기설로 계엄 정당성 주장

윤석열 전 대통령은 비상계엄 선포의 책임을 야당에 전면적으로 돌리며, 거대 야당의 연이은 탄핵 추진과 안보·치안 예산 삭감, 입법권 남용이 국정운영을 무력화하는 국헌문란 행위라고 규정했다. 그는 북한 체제전복 세력이 사회 곳곳에 침투해 자유민주주의를 위협하고 있다고 판단했으며, 헌정 붕괴와 국정 마비로 나라가 위기 상황에 처했음을 국민에게 알리고 각성시키기 위해 계엄을 선포했다고 설명했다.

윤 전 대통령은 계엄 당시 군 투입을 최소화했으며, 국회에는 질서 유지 병력만 보냈을 뿐이며 중앙선거관리위원회에는 전산시스템 해킹 대응을 위한 보안 점검 전문가만 파견하려 했다고 주장했다. 이는 계엄이 국회 봉쇄나 장기 독재를 위한 것이 아니라, 국민에게 국가 위기 상황을 알리기 위한 목적이었다고 강조하기 위한 논리였다.

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핵심 증거 부정과 국회 봉쇄 주장 반박

수사 및 재판 과정에서 핵심 증거로 제시된 국회의원 체포 및 퇴거 지시 의혹에 대해서도 윤석열 전 대통령은 강력히 부인했다. 당시 조지호 경찰청장과 곽종근 특전사령관의 진술이 정부 비화폰 통화내역과 모순된다고 지적하며, 증인과 진술의 신뢰성을 전반적으로 의문시했다. 선관위 병력 투입 역시 부정선거 증거 조작을 위한 것이 아니라 해킹 대응을 위한 보안 점검 조치였다고 재차 밝혔다.

1심 법원이 국회 건물을 상당 기간 봉쇄하여 헌법기관인 국회의 권한 행사를 불가능하게 할 목적으로 폭동을 일으켰다고 판단한 점에 대해서도 윤 전 대통령은 반박했다. 그는 발생하지도 않은 국회 건물 봉쇄를 상상하여 국헌문란의 목적을 만들어냈다고 비판하며, 실제로는 폭동이 없었고 지역의 평온을 해친 적도 없다고 강조했다.

특검 구형 및 여권 비판과 지지자 격려

윤석열 전 대통령의 최후진술과 달리, 조은석 특별검사팀은 지난달 29일 법정 최고형인 사형 판결을 요청했다. 조은석 특검은 국민을 배신한 피고인 윤석열을 엄중히 단죄해야 한다며 윤 전 대통령에게 사형을 구형했고, 내란 중요 임무 종사 혐의로 기소된 김건희 여사에게는 무기징역을, 노상원 전 국군정보사령관에게는 징역 30년을 구형했다.

윤석열 전 대통령은 최후진술 말미에 여권 정치권력을 비판하며 자신의 재판이 조작 기소라고 주장하는 이들이 많다고 목소리를 높였다. 그는 판결이 마음에 들지 않는다며 판사를 처벌하거나 사법부 수장을 모욕하고 탄핵하겠다는 태도가 현대 문명국가의 사법 시스템을 무너뜨리고 있다며 우려했다.

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법치국가의 원칙 강조와 향후 일정

재판 종료 후 윤석열 전 대통령은 방청석에 모인 지지자들에게 여권을 향한 비판보다는 감사의 메시지를 전했다. 그는 여러분들의응원이 큰 힘이 된다고 말하며 대한민국은 법치국가이며 특별검사 수사 과정에도 박수를 쳐달라고 요청했다.

지지자들은 윤 전 대통령에게 사랑합니다와 힘내십시오라고 외치며 성원을 보냈고, 윤 전 대통령은 이를 여유 있게 받아들이며 향후 일정을 앞두고 있는 모습이었다. 윤석열 전 대통령의 항소심 선고는 내년 1월 26일에 진행될 예정이며, 이에 따라 국내 정치 및 사법界의 향방이 주목된다.