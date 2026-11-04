윤석열 전 대통령 공직선거법 위반 항소심, 대법원 판례 인용 무주장 기각

윤석열 전 대통령의 공직선거법 위반 항소심 선고공판에서 서울고등법원이 대법원 판례 인용 무죄 주장을 모두 기각하고 유죄를 확정했다.

윤석열 전 대통령 은 4일 열린 공직선거법 위반 사건 항소심 선고공판에서 자신의 무죄를 주장하는 핵심 근거로 이재명 대통령 의 대법원 판결 두 건을 제시했지만, 재판부는 이를 받아들이지 않고 유죄를 확정했다. 서울서초구 서울고등법원 형사2-1부(부장판사 백승엽, 재판관 황승태·김영현)가 심리한 이번 선고공판은 선거법상 허위사실공표죄 적용 범위를 둘러싼 법적 쟁점을 가리는 중요한 판례가 될 것으로 보인다.

대법원 판례 인용 무죄 주장 기각

윤 전 대통령은 1심 및 2심에서 이미 제기된 무죄 주장의 일환으로, 이재명 대통령의 관련 사건에서 대법원이 내린 두 가지 상반된 판결을 인용하며 자신도 무죄여야 한다고 주장했다. 재판부는 2020년에 내려진 대법원 판결을 근거로 한 주장은 후보자 토론의 맥락과 관련이 없는 별개의 사건이므로 적용될 수 없다고 판단했다. 해당 2020년 판결은 이재명 대통령이 2018년 지방선거 TV 토론에서 친형을 정신병원에 강제 입원하려 했다고 부정하는 발언이 허위사실공표죄로 처벌될 수 없다는 취지였다.

Also read 전교조 “학생 자살 예방, 선별·치료 중심에서 관계·공동체 중심으로 전환해야”

당시 대법원은 후보자가 토론 과정에서 질문이나 답변, 주장과 반론을 하는 것은 특별한 사정이 없는 한 일방적으로 허위 사실을 드러내려는 의도로 보기 어렵다고 명시했다. 그러나 서울고등법원 재판부는 이번 사건에서 문제가 된 발언이 후보자 간의 즉흥적이고 제한된 시간 내 공방이 아닌, 다른 성격의 자리였다고 지적하며 2020년 판결과의 유사성을 부정했다. 재판부는 후보자 토론이 제한된 시간 내에서 이루어지므로 표현의 명확성에 한계가 있을 수밖에 없는 점을 고려한 판결이었다고 설명했다.

특히 윤 전 대통령이 윤우진 전 용산세무서장에게 변호사를 소개하지 않았다고 발언한 관훈클럽 초청 토론회에 대해서는 그 성격이 일반 후보자 토론과 다르다고 보았다. 재판부는 이 자리가 피고인만 후보자로 초청되고 언론인으로 구성된 패널이 질의하는 형식이었으며, 피고인이 특별한 시간적·형식적 제한 없이 발언했다고 판시했다. 불교 리더스포럼 직후 인터뷰 역시 전성배 관련 의혹에 대해 언론에 보도된 내용에 대한 해명 차원이었으므로, 후보자 토론과는 전혀 다른 문답 또는 인터뷰 성격이라고 규정했다.

Advertisement

2025년 대법원 판결의 유죄 취지 확인

윤 전 대통령이 또 다른 근거로 제시한 2025년 대법원 판결은 이재명 대통령이 2021년 민주당 대선후보 시절 방송 프로그램에서 '김문기를 모른다'는 취지의 발언이 허위사실에 해당한다는 내용이었다. 대법원은 이 발언을 기소 사유로 인정하며 유죄 취지의 파기환송 판결을 내린 바 있다. 이 판결은 어떤 표현이 허위사실공표인지를 판단할 때 전체적인 취지, 객관적 내용, 사용된 어휘의 통상적 의미, 문구의 연결 방법 등을 종합적으로 고려해야 한다고 재확인했다.

핵심 판단 기준은 이러한 요소들을 종합했을 때 '일반 선거인'에게 주는 전체적인 인상을 기준으로 삼아야 한다는 기존 법리였다. 서울고등법원은 윤 전 대통령의 발언 역시 일반 유권자가 이를 허위로 오인할 수 있는 상황이었음을 인정했다. 따라서 이재명 대통령의 사안과 윤석열 대통령의 사안이 유사한 맥락에서 무죄 또는 유죄가 결정될 수 없다는 점을 명확히 했다.

선거법 위반에 대한 법적 해석의 명확화

이번 선고는 선거법상 허위사실공표죄의 적용 범위와 후보자의 발언 자유 사이의 경계를 다시 한번 확인하는 계기가 되었다. 재판부는 후보자의 발언이 언제 공범의 처벌 대상이 되고, 언제 보호받는지에 대한 구체적인 기준을 제시함으로써 향후 유사 사건에서 참고할 선례를 마련했다. 특히 토론회, 인터뷰, 기자회견 등 발언의 형식과 맥락에 따라 법적 평가가 달라질 수 있음을 강조한 점은 의미가 크다.

윤석열 전 대통령은 이번 항소심 판결을 계기로 추가적인 법적 대응을 이어갈 가능성이 높다. 헌법재판소나 상고심을 통해 법적 쟁점이 더 높은 수준에서 재검토될 여지가 남아있기 때문이다. 그러나 현재의 고등법원 판결은 선거 기간 중 후보자의 발언이 일반 유권자에게 허위로 인식될 경우 법적 책임에서 자유로울 수 없다는 입장을 재확인한 것으로 평가된다.