윤석열 전 대통령 일반이적 혐의 인정…내란죄 항소심 형량 무거워질 듯

서울중앙지법, 윤 전 대통령에 징역 30년 선고하며 비상계엄 결심 시점을 2024년 9월로 판단. 내란 결단 시점이 앞당겨지면서 항소심에서 형량이 더욱 무거워질 가능성이 높아졌다.

12·3 내란을 일으킨 윤석열 전 대통령에 대한 법원의 일반이적 혐의 인정이 내란죄 항소심 형량에 미칠 영향이 주목된다. 서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관에게 각각 징역 30년을 선고하며, 비상계엄 선포를 결심한 시점을 최소한 2024년 9월로 판단했다.

이는 내란 우두머리 혐의 1심 재판부가 추정한 '계엄 이틀 전'보다 훨씬 앞선 시점으로, 내란이 장기간 치밀하게 계획된 것으로 볼 수 있다는 점에서 항소심에서 형량이 무거워질 가능성이 높다. 재판부는 여인형 전 국군방첩사령관이 2024년 10월 작성한 휴대전화 메모를 주요 증거로 채택했는데, 메모에는 '불안정 상황을 만들거나 만들어진 기회를 잡아야 한다'는 내용 등 비상계엄 상황 조성을 암시하는 표현이 담겼다. 또한 김 전 장관이 신임 장관 취임 후 평양 무인기 침투 계획을 준비했고, 윤 전 대통령이 이를 승인해同年 10월부터 작전이 시행된 것으로 봤다.

한편 내란 우두머리 혐의 1심은 무기징역을 선고하면서도 내란 결단 시점을 비상계엄 선포 이틀 전인 2024년 12월1일로 추정했고, 재판부는 준비가 허술해 장기간 계획했다고 보기 어렵다고 판단했다. 윤 전 대통령 측은 '경고성 계엄'이었다고 주장해왔으나, 외환죄 1심의 판단이 항소심에서 인정될 경우 내란의 고의성과 계획성이 더욱 강조될 수 있다. 내란 우두머리죄의 법정형은 사형, 무기징역, 무기금고이며, 내란 중요임무 종사 혐의를 받는 김 전 장관 등 공범들도 항소심에서 불리해질 가능성이 있다





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윤석열 내란 일반이적 외환죄 항소심

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