윤석열 전 대통령, 무인기 침투 혐의로 징역 30년…비상계엄 명분 조성 판단

서울중앙지법이 12·3 내란 명분을 만들기 위해 북한에 무인기를 침투시킨 윤석열 전 대통령에게 징역 30년을 선고했다. 법원은 비상계엄 논의가 2024년 9월부터 시작됐다고 판단해 내란죄 형량 증가 가능성을 열어뒀다.

서울중앙지방법원 형사합의36부는 12일 일반이적 및 직권남용 권리행사방해 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 징역 30년을 선고했다. 같은 혐의로 재판에 넘겨진 김용현 전 국방부 장관도 징역 30년을, 여인형 전 국군방첩사령관은 징역 15년을, 김용대 전 국군드론작전사령관은 징역 3년에 집행유예 5년을 각각 선고받았다.

이들은 2024년 10월부터 11월 사이에 북한 평양 상공에 무인기를 침투시켜 군사적 충돌을 유발하려 한 혐의를 받는다. 재판부는 이 행위가 대한민국의 군사적 이익을 해치고 북한에 도발 명분을 제공했다고 판단했다. 재판부는 윤 전 대통령과 김 전 장관이 북한의 오물풍선 대응을 명분으로 내세운 주장을 받아들이지 않았다. 오히려 북한이 오물풍선을 부양하지 않는 시기에도 작전을 강행했고, 합동참모본부의 반대 의사를 무시한 점을 지적했다.

재판부는 이들이 비상계엄 선포를 위한 명분을 조성하기 위해 의도적으로 불안정한 상황을 만들려 했다고 봤다. 실제로 여인형 전 사령관의 휴대전화 메모에는 불안정 상황을 만들거나 기회를 잡아야 한다는 내용과 함께 평양과 핵시설을 타겟으로 한 계획이 담겨 있었다. 이번 판결에서 주목할 점은 재판부가 비상계엄 논의 시작 시점을 2024년 9월경으로 판단한 것이다. 이는 내란 우두머리 혐의 1심 재판부가 내란 모의 시점을 2024년 12월 1일로 본 것보다 3개월 앞선다.

법조계에서는 항소심에서 이 판단이 받아들여질 경우 윤 전 대통령의 내란죄 형량이 무기징역 이상으로 늘어날 가능성이 있다고 분석한다. 내란을 우발적이 아닌 계획적인 범행으로 볼 수 있기 때문이다. 윤 전 대통령은 이미 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역을 선고받은 상태다. 이번 사건은 대통령의 군사 지휘권 남용과 헌정 질서 파괴 시도라는 점에서 역사적 중대성을 지닌다.

재판부는 대통령과 국방부 장관이 정당한 목적으로만 군사력을 사용할 것이라는 국민의 신뢰를 저버렸다고 강조했다. 또한 북한의 강력한 군사 도발로 이어지지 않은 점이 죄를 가볍게 하지 않는다고 밝혔다. 만약 합참이 소극적 대응을 하지 않았다면 무력 충돌로 이어졌을 가능성이 크다는 것이다. 이번 1심 판결에 대해 윤 전 대통령 측은 즉시 항소 의사를 밝혔다.

항소심에서는 내란 우두머리 사건과의 연계성이 더욱 부각될 전망이다. 법원은 윤 전 대통령의 내란 혐의와 외환죄가 별개의 사건이지만, 그 배경과 의도가 밀접하게 연결되어 있다고 판단하고 있다. 앞으로의 재판 과정에서 비상계엄 선포의 정당성과 무인기 작전의 진정한 목적이 더욱 명확히 드러날 것으로 보인다





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윤석열 징역30년 내란죄 무인기침투 비상계엄

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