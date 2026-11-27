윤석열 대통령의 12·3 비상계엄 선포 당시 국회의사당 상황을 담은 영화 '아수라'는 혼돈과 불안의 원천을 시각적 증언으로 기록하여 시민의 저항과 공권력의 취약함을 고발한다.

2024년 12월 3일 밤, 윤석열 대통령이 비상계엄을 선포한 직후 서울 여의도 국회의사당 앞에는 격렬한 몸싸움이 벌어진 곳이다. 이 같은 역사의 분기점을 다룬 동명의 MBC 다큐멘터리를 극장용 영화로 재구성한 '아수라'는 단순한 기록을 넘어 당시의 혼돈을 생생하게 전달한다. 이 작품이 극장에서 주목받아야 할 핵심 이유는 화면 속 인물들의 눈동자에 있다. 추운 겨울철 계엄령을 막기 위해 모인 시민과 이를 저지하려는 경찰 및 군인들 대부분은 마스크를 착용하고 있어 표정을 읽기 어려웠지만, 카메라는 그들의 시선이 초점을 잃고 방황하는 모습을 세밀하게 포착했다.

초점을 잃은 눈동자가 보여주는 혼돈의 심리학

국회를 통제하던 경찰은 의원과 보좌관의 출입을 막으면서도 자신의 결정에 확신이 없어 눈동자가 쉴 새 없이 흔들리는 모습을 보였다. 반면 총을 들고 투입된 공수부대원들은 자신감 있게 진입하려다 시민의 저항에 막히자 갈 곳 없는 눈으로 우왕좌왕했다. 계엄을 저지하기 위해 국회 외벽에 모인 시민들 역시 내부의 상황을 파악하고 군의 투입을 막는 보좌관들과 몸으로 부딪히며 질서와 무질서 사이를 오갔다. 이 과정에서 이들의 시선은 종종 혼란에 빠진 채 서로 다른 방향을 향해 빙빙 돌았다.

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이러한 혼돈은 카메라를 든 언론인 역시 마찬가지였다. 그날 밤 국회를 직접 체험하고 영화 내레이터 역할을 맡은 MBC 김종우 PD조차 관객을 위한 안내자 역할에 실패했다. 그는 자신에게 들어오는 정보들을 취합하고 판단하는 과정에서 심각한 어려움을 겪으며 황망히 눈을 굴려댔다. 김성수 감독의 영화 '아수라'는 레퍼런스이자 제목의 유래이지만, 당장의 상황을 가장 정확히 표현하는 단어는 그의 다른 작품인 '아수라(장)'에 더 가깝다.

미결정의 순간을 되살리는 영상적 증언

출연 인물의 시선뿐만 아니라 시청자의 눈도 또한 초점을 잡지 못한 채 방황한다. 국회 내부와 외부에서 찍힌 정제되지 않은 흔들리는 푸티지를 보며 관객은 그날 새벽 내내 MBC와 JTBC 채널을 번갈아 보며 상황을 쫓던 긴박함을 직접 경험한다. 이러한 영상은 우리가 아직 2024년 12월 3일의 의미가 확정되지 않았던 순간으로 다시 끌어들이는 역할을 한다. 그 순간에는 윤석열 대통령의 친위 쿠데타가 성공할지, 혹은 실패할지 알 수 없었으며 역사의 분기점이 여러 가능성을 품고 잠재되어 있었다.

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계엄령 해제를 위한 정족수가 채워지지 않은 국회의 공간에는 실패할 수 있다는 공포가 가득했고, 시민의 분노가 광장에서 어떤 형태로 폭발할지 미지수였다. 군인이 쥐고 있던 총은 여전히 발포의 가능성을 내포하고 있었으며, 사태를 일으킨 윤석열의 두뇌에는 어떤 시나리오가 준비되어 있는지 아무도 짐작할 수 없었다. 따라서 내란 이후 벌어진 정치적, 사법적 해석 투쟁은 본질적으로 이 미결정된 순간의 의미를 어떻게 고정시킬 것인가의 문제였다.

사후적 관점 versus 현재진행형 현실

계엄을 비판하는 이들은 이를 시민의 힘에 의해 실패한 친위 쿠데타로 해석하는 반면, 정당화하는 이들은 야당과 국회를 경고한 해프닝으로 보거나 반국가세력 색출을 위한 대통령의 결단이 무산된 순간으로 평가한다. 영화는 계엄령을 비판하고 시민의 역량을 신뢰하지만, 단순히 사후적 관점에서 '쿠데타 실패'라는 결론만 전달하지 않는다. 카메라 프레임 안에서 현재진행형으로 허둥지둥 펼쳐지는 12월 3일 서울의 밤에는 제2의 1980년 5월 광주 비극이 반복될지도 모르는 또 다른 역사의 가능성이 꿈틀거린다.

반비례하게 내레이터 김종우 PD는 말을 아끼고 해석을 유보한다. 그는 그날과 이후의 경험에 대해 쉽게 '우리'나 '승리'라는 단어를 붙이고 싶지 않다고 밝힌다. 이는 의미를 고정하는 순간 그 경험이 지닌 다양한 맥락과 전망이 휘발될까 우려하기 때문이다. 이는 12월 21일부터 남태령 고개에서 벌어진 전국농민회총연맹과 경찰 대치를 다룬 다큐멘터리 영화 역시 개선 행진이 아닌 그 이후의 힘겨운 싸움을 담은 것과 맥을 같이한다.

한덕수 내란 혐의 파기와 법적 해석의 한계

최근 대법원의 한덕수 전 국무총리 내란 중요임무 종사 혐의 파기환송 결정과 추경호 전 국민의힘 원내대표의 계엄 해제 방해 혐의 1심 무죄 판결은 현재 이 영화의 접근 방식을 더욱 중요하게 만든다. 대법원의 다수는 계엄 선포 전 국무회의 심의 건의가 절차적 정무일 뿐 내란 동조로 볼 수 없다고 판단했다. 여기에는 계엄 전의 합헌적 준비 단계와 위헌적 계엄 시도, 그리고 민주주의 승리를 구분하는 단계적 세계관이 깔려 있다.

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하지만 계엄이 벌어진 '서울의 밤'은 그렇게 깔끔하게 분리된 세계가 아니었다. 다양한 역사적 분기점의 위험성이 부글부글 끓어오르던 현장이었던 것이다. 마찬가지로 계엄 전 한덕수의 행위는 아직 합법적인 절차가 아니라 위헌적 세계의 가능성을 열어 발을 들인 것에 가깝다. 사건을 규범적으로 판단한다는 것은 그 의미를 온전히 이해한 상태에서 시도되어야 한다.

민주주의의 취약함과 정직한 희망

대법원은 모든 것이 종결된 평온한 재판정에서 전혀 위험하지 않은 과거를 판단하려 하지만, 12월 3일의 급박한 모든 순간은 내란의 성공을 품은 가능태로 존재했다. 추경호의 혐의 역시 국회의 계엄령 해제가 실패할 가능성의 세계 안에서 판단해야 마땅하다. 영어 제목이示하듯 이 영화는 민주주의를 지킨 밤을 담았지만, 빛이 어둠을 이기는 사필귀정의 낙관적 서사를 증명하지는 않는다.

민주주의의 본질적인 취약함에도 불구하고 지켜냈다는 사실이 더 진실에 가깝다. 이는 윤석열 탄핵이라는 성취에도 적용된다. 응원봉으로 상징되는 저항이 위대했으나 그것이 선형적인 승리로 구성될 때 저항의 경험은 제대로 보존되지 못한다. 영화가 보여준 혼돈 속에서는 공권력 구조가 언제든 형해화되어 국민주권을 침해할 수 있다는 점과, 독재의 위험성에 대한 상식적 기준이 후퇴할 수 있다는 것이 구체적인 감각으로 재현된다.

영화는 '우리'라는 단어를 아끼지만, 우리가 그날로부터 배우고 기억해야 할 한 가지는 바로 그 감각이다. 그래서 다시 영화 속에서 수없이 방황하던 눈동자들을 떠올린다. 그 흔들리던 시선이 한순간 잘못된 방향에 초점을 맞춰 고정되었을 때 벌어졌을 수 있던 가능한 비극의 경로들을 상상하며, 우리는 역사의 무게를 다시금 직시해야 한다.