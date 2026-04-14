윤석열-김건희 부부, 법정 재회… ‘공동정권’ 실체와 숨겨진 이야기들

윤석열 전 대통령과 김건희 여사의 법정 재회 사건을 중심으로, 부부의 결혼 과정, 갈등, 그리고 김건희 여사의 파격적인 행보 등 그동안 드러나지 않았던 이야기들을 심층적으로 조명한다. '실록 윤석열 시대2'를 통해 공개된 숨겨진 이야기들을 통해 부부 관계와 권력의 뒷면을 파헤친다.

4월 14일, 윤석열 전 대통령 의 ‘여론조사 무상수수’ 의혹 관련 재판에 김건희 여사가 증인으로 출석하면서, 구속 수감 이후 처음으로 부부가 같은 법정에서 재회하는 사건이 발생했다. 약 9개월 만에 마주한 두 사람은 각각 수인번호를 가슴에 부착한 채였다. 윤 전 대통령 은 증인신문 동안 김 여사를 향해 미소를 지으며 다정하게 바라봤지만, 김 여사는 무표정으로 일관하며 “증언을 거부하겠다”는 입장을 반복해 보였다. 이러한 상황은 윤석열 - 김건희 부부 공동정권 의 실체에 대한 궁금증을 더욱 증폭시켰다. 이에 더중앙플러스는 ‘실록 윤석열 시대2’를 통해 그동안 감춰졌던 흥미진진한 실화와 일화들을 심층적으로 파헤쳤다.

2011년, 서울 서초동 대검찰청에서 윤석열 당시 대검 중수과장은 동료 검사 A의 끈질긴 소개팅 권유를 거절하느라 진땀을 빼고 있었다. A는 윤석열에게 TV에서 자주 볼 수 있는 유명 여배우를 소개하려 했지만, 윤석열은 이를 완강히 거부했다. 당시 윤석열은 이미 검찰 내에서 ‘검찰총장’으로 불릴 만큼 막강한 영향력을 가진 인물이었지만, 50대 초반의 나이에도 불구하고 결혼하지 않은 상태였다. 윤석열은 주변의 끊임없는 소개팅 제안을 받았지만, 어느 순간부터 이를 거절하기 시작했다. 그 이유가 흥미롭다. 윤석열은 A에게 자신이 나이 어린 여성을 만나고 있다는 사실을 밝히며, 그 여성과의 관계가 잘 풀리지 않을 경우에 소개팅을 고려하겠다는 뜻을 내비쳤다. 결국, 그 ‘나이 어린 여자’는 12세 연하의 김건희 여사였다.

윤석열과 김건희의 만남과 결혼은 순탄치 않았다. 윤석열의 부모, 특히 모친인 최성자 전 이화여대 화학과 교수는 며느릿감의 학벌을 중요하게 여겨 김건희 여사를 탐탁지 않아 했다. 윤석열의 오랜 친구들 중에서도 김건희 여사의 과거에 대한 소문을 듣고 결혼을 반대하는 이들이 있었다. 그러나 김건희 여사는 직접 그 친구를 만나 설득했고, 결국 반대 여론을 잠재웠다. 어머니는 며느리에 대해 끝까지 탐탁지 않아 하면서도 주변 사람들에게 ‘며느리가 서울대 출신’이라고 거짓말을 했다고 전해진다.

윤석열-김건희 부부의 관계는 종종 불안정하고 격정적인 면모를 드러냈다. 2022년 4월, 포시즌스 호텔에서 외박한 윤석열은 “더는 못살겠다, 이혼할 거야”라고 말하며 상처투성이인 팔을 보여주었다. 그 해 4월, 부부 간의 심각한 다툼이 있었음을 시사하는 증언들이 잇따랐다. 한편, 윤석열 전 대통령과 이준석 전 대표가 아이오닉 차량에 동승했을 때, 이준석은 윤석열의 뜻밖의 모습에 놀라움을 감추지 못했다. 또한, 폴란드 순방 중 김건희 여사가 슬리퍼를 신고 대통령을 호출한 사건은 장관들을 당황하게 만들었다. 이러한 일련의 사건들은 윤석열-김건희 부부의 불안정한 관계와 김건희 여사의 파격적인 행보를 보여주는 단면들이다. 또한 대통령 부부의 새벽 싸움을 목격한 관저 목격자의 증언도 공개되었다. 윤석열 대통령은 비상계엄 발표 직후, 김건희 여사와의 격렬한 다툼을 벌였다고 전해진다. 이러한 일들은 단순한 부부 싸움을 넘어, 권력의 중심부에서 벌어지는 은밀하고 충격적인 이야기들을 드러내며, 대중의 궁금증을 더욱 자극한다





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