윤석열, 비상계엄 상황 조성 목적 군사작전 승인으로 징역 30년 선고

서울중앙지법 형사합의36부가 윤석열 전 대통령에게 비상계엄 요건 조성을 위한 군사 작전 승인 혐의로 징역 30년을 선고했으며, 김용현 전 장관 등도 동일한 형량을 받았습니다. 재판부는 대통령의 비상계엄 선포 권한을 사적 목적으로 이용해 국가 안보를 해쳤다고 판단했습니다. 이에 윤석열 측은 판결을 이적행위라며 강력 반발하고 있습니다.

서울중앙지방법원 형사합의36부(재판장 이정엽 부장판사)는 12일 오전 윤석열 전 대통령과 김용현 전 국방부장관, 여인형 전 국군방첩사령관 등에 대한 선고공판에서 비상계엄 선포를 위한 요건을 조성하기 위해 군사 작전을 수행한 혐의( 일반이적 및 직권남용 권리행사방해)를 유죄로 인정하고 윤석열 과 김용현 에게 징역 30년 , 여인형 에게 징역 15년을 선고했습니다.

또한 무인기 작전 은폐 혐의로 재판에 넘겨진 김용대 전 드론작전사령관은 징역 3년에 집행유예 5년을 판결받았습니다. 재판부는 윤석열이 비상계엄 상황 조성을 위한 작전을 처음부터 승인했으며, 피고인들이 군사 기밀을 명분으로 비공개 재판을 진행해온 점 등을 양형에 반영했습니다. 재판부는 판결 이유에서 이 사건 작전이 북한을 자극해 군사적 충돌 위험을 초래하고 대한민국의 군사상 이익을 해쳤다고 지적하며, 대통령에게 부여된 비상계엄 선포 권한을 사적인 목적으로 이용해 국민의 기본적인 믿음을 배신했다고 강조했습니다.

이에 대해 윤석열 측 변호인단은 특검의 수사와 기소가 오히려 이적행위라며, 무인기를 통한 대북 전단 살포는 북한 오물풍선 공격에 대한 정당한 군사작전이었다고 주장했습니다. 또한 이번 판결이 대한민국의 안보 역량과 자유민주적 기본질서에 중대한 상처를 남겼다고 평가하며, 무도한 사법부를 그냥 둬서는 안 된다고 반발했습니다. 김용현 전 장관 변호인단도 이번 판결이 휴전 국가에서 군의 손발을 묶어놓고 나라를 지키라는 불행한 판결이라며, 이익을 보는 자는 김정은 정권이라고 비판했고 항소할 뜻을 밝혔습니다.

선고 과정에서 윤석열은 어이없는 표정으로 웃음을 지었고 법정에는 헛웃음과 탄성이 흘러나왔으며 재판부는 방송 중계를 허용하지 않았습니다





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