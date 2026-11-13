윤석열 전 대통령 직권남용 공판, 특검의 내란 종료 시점 해석 충돌

윤석열 전 대통령 직권남용 권리행사방해 혐의 1심 공판에서 내란 종료 시점을 둘러싼 특검과 피고인 측의 해석 충돌이 핵심 쟁점으로 부상했다. 서울중앙지법 형사합의38-1부

윤석열 전 대통령 은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 국가안보실과 외교부를 통해 우방국에 계엄 정당화 메시지를 전달하도록 지시한 혐의에 대해 1심 공판에서 전면 부인했다. 서울중앙지법 내란전담재판부인 형사합의38-1부(재판장 장성진)는 13일 윤 전 대통령의 직권남용 권리행사방해죄 혐의에 대한 첫 공판을 개최했다. 이 사건은 12·3 비상계엄 사태와 관련된 내란 혐의 공판과 병행되어 진행 중인 중요한 사법 절차이다.

내란 종료 시점, 특검과 피고인 해석 충돌

종합특별수사팀은 내란 행위의 종료 시점을 대통령 탄핵소추안이 가결된 12월 14일로 해석한 반면, 윤석열 전 대통령은 계엄 상황이 해제된 시점을 기준으로 봐야 한다는 입장을 명확히 했다. 윤 전 대통령은 재판부와의 문답에서 계엄 상황이 해제된 이후에 내란이 존속한다는 것은 이해하기 어렵다고 반박했다. 그는 피식 웃으면서 국회의 계엄 해제 요구 결의가 통과된 후 국방부 장관이 사령관들에게 지시를 내려 군대를 철수시켰다고 진술했다. 그는 국무위원 도착이 지연되자 계엄 해제 국무회의를 열기 전 국방부 장관과 계엄사령관을 소집해 계엄 상황을 모두 종료시키고 대기하던 군 간부를 귀가시켰다고 설명한다. 앞서 조은석 내란 특검 역시 수사 당시 내란 종료 시점을 비상계엄 해제 공표로 보아 동일한 입장을 밝혔다.

Also read 한국 1인당 GDP, 22년만에 대만에 잡혔다…4만불 달성시점도 미뤄져

우방국 메시지 전달, 외교적 위기 관리 주장

윤석열 전 대통령 측은 국가안보실과 외교부를 통해 미국, 영국, 일본, 유럽연합(EU) 등에 계엄의 정당성을 설명하라고 지시한 행위를 직권남용으로 볼 수 없다고 주장했다. 해당 행위는 외교적 위기 관리 차원에서 이루어진 정상적인 지휘 명령이라는 입장이다. 정책의 최종 결정권자이자 행정부 수반으로서 대통령의 입장을 외교 채널에 설명하는 것은 대통령의 본질적인 책무라고 강조했다. 윤 전 대통령 측 변호인단은 우방국과 신뢰를 유지하고 대외 정책과 안보 연속성을 확인시키는 일이 대통령의 핵심 역할이라고 반박했다. 이들은 계엄에 대한 평가가 어떠하든 국익을 위해 동맹국과 소통한行为이 범죄가 될 수 없다고 주장한다.

Advertisement

김태효 전 차장 지시 부인 및 신원식 전 실장 항변

윤 전 대통령의 변호인진은 김태효 전 국가안보실 1차장에게 '주미대사에게 설명해 주라'고 말한 사실은 인정하지만, 구체적 표현으로 지시하지는 않았다고 밝혔다. 또한 영국과 일본 등 다른 국가에는 메시지를 전달하라고 지시한 적이 없다고 부인한다. 지시가 있었더라도 그것이 직권남용을 성립시키기에는 부족하다고 주장한다. 윤 전 대통령과 함께 내란 중요임무 종사와 직권남용 혐의로 기소된 신원식 전 국가안보실장도 공소사실을 모두 부인했다. 신 전 실장 측은 국무회의를 마치고 나오는 대통령에게 처음 한 말이 '도대체 무슨 계엄을 하신다는 겁니까. 바로 취소하십시오'였다고 진술한다. 그는 본인도 이해할 수 없고 용납할 수 없는 계엄 상황이었기에 미국에 할 말이 없었음을 설명한다.

재판부의 공소장 보완 지시와 향후 전망

재판부는 이날 공판을 마친 후 종합특검 측에 대해 공소장을 보완할 것을 다시 한 번 지시했다. 재판부는 피고인이 사실관계를 왜곡하여 계엄을 정당화했다고 주장하는데, 구체적으로 어느 부분이 왜곡되었는지 지적해 달라고 요청했다. 재판부는 메시지 내용이 계엄 목적을 정당화하려는 의도로 보일 수는 있으나 사실관계를 왜곡한 내용이 포함되어 있지는 않은 것 같다고 판단했다. 종합특검은 계엄이 헌법 파괴 행위임에도 불구하고 '자유 민주주의 수호'라고 왜곡되게 설시했다고 반대 주장을 펼쳤다. 이에 대해 재판부는 윤석열 피고인이 내란 행위인지 여부를 따지는 재판이 아니라 직권남용 여부를 따지는 재판임을 지적했다. 재판부는 계엄 당시 어떤 방식으로든 동맹국에 취지를 설명하는 것이 불가피한 일로 보인다고 평가하며, 특검에게 보다 명확히 공소사실을 특정해달라고 주문했다. 이러한 재판부의 태도는 내란 혐의와 직권남용 혐의를 별개로 접근할 가능성을 시사한다.