윤석열 전 대통령, 위증 혐의 1심 무죄…재판부 "주관적 평가에 불과"

12·3 비상계엄 관련 위증 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 1심에서 무죄를 선고받았다. 재판부는 그의 법정 증언이 사실에 대한 진술이 아닌 주관적 평가에 해당한다고 판단했다.

12·3 비상계엄 을 선포하기 전 한덕수 전 국무총리의 건의와 무관하게 처음부터 계엄 선포를 위한 국무회의 를 열 계획이었다고 법정에서 거짓 증언한 혐의로 윤석열 전 대통령이 재판에 넘겨졌지만, 1심에서 무죄 선고를 받았다. 1심을 심리한 재판부는 윤 전 대통령이 처음부터 국무위원 소집 계획이 있었다고 판단했다.

서울중앙지법 형사32부(재판장 류경진)는 28일 오전 위증 혐의로 기소된 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란중요임무종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 계엄 당일 한 전 총리가 '국무회의가 필요하다'고 건의하기 전부터 국무회의 심의를 거친 뒤 비상계엄을 선포할 계획이었다는 취지로 증언했다. 조은석 특별검사팀은 윤 전 대통령이 국무회의를 열거나 국무회의 의사정족수를 채우기 위해 추가로 국무위원들을 소집할 계획이 없었음에도 기억에 반하는 허위 진술을 했다며 윤 전 대통령을 기소했다.

재판부는 윤 전 대통령의 법정 증언이 위증죄 대상이 될 수 없다고 판단했다. 재판부는 '위증죄는 증인이 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술했을 때 성립하고, 주관적 평가 등은 위증죄 대상이 안 된다'고 밝혔다. 이어 재판부는 '당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집하려 했다는 윤 전 대통령의 진술은 피고인의 주관적 평가에 불과하다'고 밝혔다. 사실에 대한 진술이 아니라 평가에 관한 진술로 위증죄 대상에 해당하지 않는다는 것이다.

아울러 재판부는 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집 계획을 가졌을 가능성이 높다고 판단했다. 재판부는 '이 사건 공소사실은 (한 전 총리의) 건의를 듣고 비로소 의사정족수를 갖추기 위해 계획에 없던 최상목 전 기획재정부 장관 등 6명을 소집했단 걸 전제로 한다'며 '최초 집무실 회동 이후 2차로 연락받고 집무실에 온 최 전 장관에게 교부할 계엄 관련 문건이 미리 준비돼있던 점 등을 종합하면 윤 전 대통령은 최초 회동 이후 최 전 장관 포함 국무위원을 2차로 대통령실로 소집할 계획을 갖고 있었던 거로 보인다'고 했다.

재판부는 '김용현 전 국방부 장관이 경찰에 진술할 때 윤 전 대통령이 계엄 할 때 무엇이 필요한지 물어봐서 '계엄선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령이 필요하다'고 진술한 점'도 무죄의 근거로 밝혔다. 이러한 판단은 앞서 한덕수 전 총리와 윤 전 대통령의 내란 사건을 심리한 재판부의 판단과 배치된다. 한 전 총리에게 징역 15년을 선고한 2심 재판부는 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 듣고도 비상계엄은 반드시 국무회의를 거칠 필요가 없다는 취지로 말해 한 전 총리가 거듭 설득했다고 판결문에 적었다.

윤 전 대통령에게 내란우두머리 혐의로 무기징역을 선고한 1심 재판부 역시 당시 국무회의 개최 배경을 '한덕수가 윤석열에게 국무회의 소집을 건의'했기 때문이라고 판단했다. 이처럼 동일한 사실관계에 대해 서로 다른 재판부가 상반된 결론을 내리면서 법조계에서는 논란이 예상된다. 위증 무죄 선고가 내란 사건의 판결에 영향을 미칠지에도 관심이 쏠린다. 전문가들은 위증죄의 성립 요건이 엄격하며, 이번 판결이 윤 전 대통령의 내란 사건 항소심에서도 중요한 쟁점이 될 것이라고 전망한다.

특히 검찰은 위증 무죄 판결에 불복해 항소할 가능성이 높아, 사건은 대법원까지 이어질 것으로 보인다





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위증 무죄 비상계엄 윤석열 국무회의

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