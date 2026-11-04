윤석열 전 대통령 2심 당선무효형 유지, 선거비용 반환 의무 발생

서울고법은 윤석열 전 대통령의 허위사실 공표 혐의를 유죄로 인정해 원심을 유지했다. 판결과 확정 시 국민의힘은 대선 보전 선거비용 397억원을 반환해야 한다.

서울고등법원 형사2-1부(재판장 백승엽)는 20대 대선 후보 시절 허위사실을 공표한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령 에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고한 원심 판결을 유지했다. 이는 지난해 5월 대법원이 이재명 더불어민주당 대표의 파기환송 판결을 내린 것과 동일한 법리를 적용한 것으로, 윤 전 대통령 측의 항소가 기각되었다. 이번 판결은 대통령의 선거 과정에서 유권자의 올바른 선택권을 침해한 행위를 사법적으로 명확히 규정했으며, 이에 따라 국민의힘은 20대 대선에서 보전받은 선거비용 397억원을 반환해야 할 법적 의무가 생겼다. 4일 선고 공판에서 재량된 형량 유지는 사법부가 선거 기간 허위 정보 유포에 대해 엄중한 제재를 가하겠다는 입장을 재확인한 셈이다.

대법원 5.1 판결 법리 적용과 유죄 판단 근거

2심 재판부는 지난해 5월 1일 대법원이 내린 이재명 파기환송 판결의 법리를 주요 근거로 삼아 윤 전 대통령의 혐의를 유죄로 인정했다. 대법원 전원합의체는 당시 정치적 표현의 자유 허용 범위를 제한하며, 표현의 의미는 후보자 개인이나 법원이 아닌 선거인의 관점에서 해석해야 한다고 명시했다. 서울고법 또한 이 법리를 수용하여, 윤 전 대통령의 발언이 일반 유권자의 입장에서 사실과 다르게 이해될 수 있다고 판단했다. 재판부는 변호사 소개란이 단순한 인적 연결을 넘어 법률 사건 위임 편의를 도모하는 법률적 의미를 가질 수 있음을 지적했다.

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재판부는 윤우진 전 용산세무서장으로부터 이남석 변호사를 소개받지 않았다는 윤 전 대통령의 발언이 사실적 관점과 법률적 관점에서 모두 부정될 수 있다고 보았다. 특히 김건희 여사와 건진법사 전성배씨의 관계에 대해, 두 사람이 친밀한 관계를 유지하며 여러 차례 만남이 있었음에도 불구하고 유권자에게는 우연한 만남이거나 만나지 않았다는 인상을 준 점이 허위사실 공표에 해당한다고 결론 내렸다. 이는 선거인의 시각에서 볼 때 오해를 일으킬 수 있는 표현이었음을 강조한 것이다.

정치적 표현의 자유 주장과 재판부의 반박

윤석열 전 대통령 측은 2020년 대법원이 이재명 당시 재판부의 친형 강제입원 발언에 대해 무죄를 선고한 판례를 인용하여 무죄를 주장했다. 측근 측은 두 발언 모두 선거 과정의 정치적 공방 속에서 즉흥적이고 방어적으로 이루어진 것이므로 적극적 허위사실 공표로 평가할 수 없다고 변론했다. 또한 이러한 방식으로 허위사실 공표를 인정하고 당선무효를 판단할 경우 선거 제도 자체가 의미가 퇴색된다는 우려를 표시했다. 그러나 2심은 이러한 주장이 선거자유의 본질을 훼손할 수 있다고 일축했다.

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재판부는 2020년 대법원 판결이 즉흥적 공방이 벌어지는 TV토론회라는 특수한 맥락을 고려했다고 명시하며 이번 사건과는 성격이 다르다고 규정했다. 윤 전 대통령이 발언한 시기는 토론회가 아닌 기자들과의 문답 또는 인터뷰였으며, 이는 제한된 시간 내 즉흥적 공방과는 달리 신중하고 계획된 발언에 가깝다고 판단했다. 따라서 후보자로서의 올바른 판단 자료를 제공할 의무를 다하지 못한 점이 더욱 명확하게 부각되었다.

야당 차별 논란과 향후 선거비용 반환 절차

이번 판결은 대법원이 지난해 5월 이재명 후보 사건에 대해 유죄 취지로 파기환송할 당시 민주당과 국민의힘이 상반된 입장을 보였던 상황과 맞닿아 있다. 당시 민주당은 사법부의 명백한 선거 개입이라며 반발했으나, 이번 윤 전 대통령 사건에 대해서는 박성준 민주당 수석대변인이 당연한 판단이라며 유죄 판결을 수용했다. 반면 국민의힘 정점식 원내대표는 민주당이 여전히 여당이라는 이유로 선거비용 반환 유예를 요청한 상황이 불공정한 야당 차별이라고 주장한 바 있다.

판결이 확정되면 국민의힘은 20대 대선에서 공짜로 쓴 선거비용 397억원을 반환해야 한다. 이는 2022년 3월 대선에서 국민의힘이 1위를 하며 보전 혜택을 받은 금액으로, 선거법상 선거비용을 전액 반환하지 않을 경우 해당 금액을 국고로 귀속시켜야 한다. 향후 선거관리위원회는 구체적인 반환 절차와 기한을 고시할 예정이며, 이는 차기 대선에서의 보전액 계산에도 직접적인 영향을 미칠 것이다.

사법부 일관성과 미래 대선 공론장 방향

서울고법의 이번 판결은 사법부가 선거 기간 허위 정보 유포에 대해 일관된 기준을 적용하고 있음을 보여준다. 윤석열 전 대통령 사건과 이재명 대표 사건이 동일한 법리로 처리된 것은 공직선거법 해석의 안정성을 확보하는 효과가 있다. 재판부는 윤 전 대통령이 수사부터 당심에 이르기까지 변명으로 일관한 점을 지적하며, 공직자로서의 책임을 다하지 못한 점을 강조하기도 했다. 이번 판결은 향후 대선 후보들의 공론장 발언에 경고장을 보냈다는 분석이다.

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정치권은 이번 판결을 계기로 선거 전략과 공약 발표 방식에 변화를 줄 전망이다. 후보자들의 발언이 허위사실 공표로 간주될 수 있는 기준이 명확해졌기 때문에, 상대방 공격이나 방어적 발언 시 사실 관계를 철저히 검증해야 할 책임이 커졌다. 특히 인적 소개나 관계성 등에 대한 발언은 단순한 정치적 수사라기보다 사실 확인이 필요한 영역으로 인식될 가능성이 높다. 이는 민주주의의 건전한 경쟁을 위해 필수적인 조치로 평가된다.