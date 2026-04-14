윤석열·김건희, 9개월 만 법정 재회… 특검, 尹 재판서 '무죄' 뒤집을까

윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 법정에서 9개월 만에 재회했습니다. 윤 전 대통령의 불법 여론조사 수수 혐의 재판에서 김 여사는 증언 거부로 일관했습니다. 특검은 김 여사의 1심 무죄를 뒤집고 윤 전 대통령의 혐의를 입증하려 할 것으로 보입니다.

작년 7월 이후 9개월 만에 재회한 윤석열 전 대통령 부부가 법정에서 만났습니다. 윤 전 대통령의 불법 여론조사 수수 혐의 재판에 증인으로 출석한 김건희 여사는 특검 측의 질문에 대해 증언 거부로 일관했습니다.

14일 서울중앙지법 형사합의33부(부장판사 이진관)는 윤 전 대통령의 정치자금법 위반 혐의 공판을 열었습니다. '명태균 여론조사'를 무상 수수했다는 의혹과 관련해 윤 전 대통령은 흰 셔츠에 남색 정장 차림으로 법정에 출석했고, 김 여사는 검은색 정장 차림으로 교도관의 부축을 받으며 법정에 들어섰습니다. 윤 전 대통령은 김 여사를 바라보며 눈시울을 붉히는 등 안타까운 모습을 보였고, 김 여사는 특검의 질문에 대해 '증언 거부'로 일관하며 자신의 재판에 미칠 영향을 고려한 것으로 보입니다.

이번 재회는 윤 전 대통령이 구속 기소된 후 9개월 만이며, 김 여사 역시 구속된 후 처음으로 같은 법정에서 마주하는 자리였습니다. 이들은 2021년 6월부터 2022년 3월까지 정치 브로커 명태균 씨로부터 총 2억 7천만 원 상당의 여론조사 58회를 무상으로 제공받은 혐의로 기소되었습니다. 특검은 윤 전 대통령이 정치자금법 위반으로 취득한 범죄수익이 약 1억 3720만 원에 달한다고 보고 있으며, 그 대가로 김영선 전 국민의힘 의원이 공천을 받도록 영향력을 행사했다는 주장을 펼치고 있습니다.

김 여사는 이 혐의로 1심에서 무죄를 선고받았으며, 명태균 씨의 여론조사 무상 제공을 유료 계약을 위한 일종의 '영업 방식'으로 판단한 것이 그 이유입니다. 또한, 김 여사는 통일교 금품 수수 혐의에 대해서는 일부만 인정되어 징역 1년 8개월을 선고받았습니다. 김 여사의 2심 선고는 오는 28일로 예정되어 있으며, 김 여사가 앞서 무죄를 받은 만큼 윤 전 대통령 재판에서 특검팀이 기존의 무죄 논리를 뒤집을 수 있을지가 중요한 관전 포인트가 될 것으로 보입니다.

이번 사건은 정치자금법 위반 혐의와 관련된 것으로, 윤 전 대통령과 김 여사, 그리고 명태균 씨의 관계가 핵심적인 쟁점으로 다뤄질 것입니다. 특히, 김 여사의 증언 거부와 1심 무죄 판결이 윤 전 대통령 재판에 어떤 영향을 미칠지, 그리고 특검의 반격이 성공할 수 있을지가 주목됩니다. 재판 과정에서 두 사람의 만남은 세간의 관심을 더욱 집중시키며, 앞으로의 재판 결과에 대한 다양한 추측을 낳을 것으로 예상됩니다.

이번 재판은 윤 전 대통령의 정치자금법 위반 혐의를 중심으로 진행되지만, 김 여사의 1심 무죄 판결과 증언 거부, 그리고 2심 선고 결과에 따라 재판의 흐름이 크게 달라질 수 있습니다. 특검은 김 여사의 무죄 판결을 뒤집고 윤 전 대통령의 혐의를 입증하기 위해 더욱 치열한 공방을 펼칠 것으로 예상되며, 재판부는 증거와 법리에 근거하여 공정한 판결을 내려야 할 것입니다. 재판 과정에서 드러나는 새로운 증거와 증언들은 사건의 진실을 밝히는 데 중요한 역할을 할 것이며, 국민들은 재판 결과를 통해 사법 정의가 제대로 구현되는지 지켜볼 것입니다.

윤 전 대통령 부부의 재회는 단순한 개인적인 만남을 넘어 정치적, 사회적 의미를 내포하고 있으며, 앞으로 진행될 재판에 대한 국민적 관심과 기대감을 높이고 있습니다. 이번 사건은 대한민국 정치사의 중요한 한 페이지를 장식할 것이며, 그 결과는 우리 사회에 다양한 파장을 일으킬 것으로 예상됩니다





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