윤석열 전 대통령 허위사실 공표 항소심 징역 1년6월 유예 선고

서울고법은 4일 윤석열 전 대통령에게 공직선거법 위반 혐의로 징역 1년 6개월, 집행유예 3년을 선고하며 당선 무효에 따른 선거비용 반환 가능성을 남겼다.

서울고등법원 형사2-1부는 4일 공직선거법 위반 혐의로 재심판을 받고 있는 윤석열 전 대통령 에게 징역 1년 6개월, 집행유예 3년을 선고했다. 이는 1심 판결과 동일한 양형으로, 윤 전 대통령이 대선후보 시절 허위사실을 공표한 혐의가 유죄로 인정된 것이다. 법원은 이 같은 처벌을 통해 선거 공정한성을 훼손한 행위에 대한 비난의 뜻을 명확히 했다.

법원, 허위사실 공표 혐의 유죄 판단

재판부는 윤석열 전 대통령의 혐의 사실 관계에 대해 명확한 유죄 인정을 내렸다. 먼저 국민의힘 대선후보 시절이었던 2021년 12월 14일, 관훈클럽 초청 토론회에서 윤 전 대통령은 "윤우진 전 용산세무서장에게 대검 중수부 출신 이모 변호사를 소개한 사실이 없다"고 발언했다. 법원은 이를 허위사실 공표로 판단했다. 또한 2022년 1월 17일 불교리더스포럼 출범식 인터뷰에서 "건진법사 전성배씨를 당 관계자로부터 소개받았고 김건희 여사와 함께 만난 적은 없다"는 내용 역시 허위사실을 공표한 것으로 봤다.

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법원은 윤 전 대통령이 두 가지 사건 모두에서 사실과 다른 주장을 펼친 점을 지적했다. 윤우진 사건과 관련해서는 공직자로서 도덕성과 공정성을 판단하는 데 중요한 정보였음에도 허위사실을 알렸다고 질타했다. 건진법사 관련 발언에 대해서는 본인이 직접 경험을 가지고 명확히 알고 있었을 텐도 허위 주장을 했다고 비난 가능성이 크다고 평가했다.

선거인의 선택권 침해 및 절차 적법성 훼손

재판부는 양형 배경을 설명하며 윤 전 대통령의 행위가 선거 민주주의에 미친 부정적 영향을 강조했다. 국정 최고책임자인 대통령을 선출하는 선거에서 정당 추천 후보자는 유권자가 올바른 판단을 내릴 수 있는 자료를 제공할 의무가 있다는 설명이다. 이러한 의무를 저버리고 선거 과정에서 허위사실을 공표함으로써 선거인의 올바른 선택권이 침해되었다고 판단했다. 나아가 선거의 공정성과 절차 적법성이 훼손되었다고 지적했다.

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법원은 죄질이 가볍지 않다고 판단했다. 공직자 후보자로서 도덕성과 공정성을 판단하는 중요한 정보를 왜곡한 점이 중대하다고 본 것이다. 특히 자신이 직접 경험해 명확히 알고 있었을 내용을 허위로 주장한 점은 비판 가능성이 크다는 입장이다. 이러한 이유로 1심과 동일한 징역 1년 6개월, 집행유예 3년의 형량이 적절하다는 결론에 도달했다.

당선 무효 가능성과 선거비용 반환 문제

이번 선고로 윤석열 전 대통령의 정치적 운명과 재정적 책임이 또 한번 쟁점이 되었다. 선거범죄로 벌금 100만원 이상 형이 확정될 경우, 해당 후보자는 당선 무효가 된다. 이는 공직선거법 상의 명확한 조항으로, 당선 무효가 되면 소속 정당인 국민의힘은 보전받은 대통령 선거 비용을 반환해야 하는 의무가 생긴다. 현재 국민의힘이 보전받은 선거 비용은 약 397억원에 달한다.

따라서 이번 항소심 선고는 단순한 형량 문제를 넘어 거액의 선거비용 반환 문제를 야기할 수 있다. 만약 상고심에서 유죄 판결이 확정되면 윤 전 대통령의 당선이 무효화되고, 이는 여당인 국민의힘에 막대한 재정적 부담을 안길 것이다. 서울역 인근에서는 이번 선고와 관련된 방송이 실시간으로 중계되며 국민의関심을 보여주고 있다.

향후 법적 절차 및 정치적 영향력

이제 윤석열 전 대통령 측은 항소심 판결에 대한 상고를 검토할 수 있다. 하지만 선거범죄 관련 사안인 만큼 법적 안정성과 선거 공정성 유지 차원에서 최종 확정 판결이 나올 때까지 정치권과 시민사회는 예의주시할 전망이다. 특히 선거비용 반환 문제는 여야 간 정치적 논란으로 이어질 가능성이 높으며, 이는 향후 선거제도와 정당 재정에 영향을 미칠 수 있는 사안이다. 서울고법 형사2-1부(재판장 백승엽, 판사 황승태, 김영현)의 이번 판결은 향후 유사한 선거법 위반 사안에 precedant가 될 수 있다.