윤석열 내란 혐의 항소심, 특검법 적용 '미흡'…재판 지연 우려

검찰이 기소한 윤석열 전 대통령의 내란 혐의 항소심 재판이 내란특검법의 신속 재판 조항을 제대로 적용받지 못하면서, 재판 지연에 대한 우려가 커지고 있다는 소식입니다. 특검법 적용 범위의 입법적 허점으로 인해, '내란 본류' 사건의 대법원 판결이 늦어질 가능성이 제기되고 있으며, 신속한 재판 진행을 촉구하는 목소리가 높습니다.

검찰이 기소한 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의 사건에 대한 항소심 재판이 내란특검법의 신속 재판 조항 적용을 받지 못하면서, 재판 지연 우려가 커지고 있습니다. 내란특검법은 내란 사건의 신속한 재판을 위해 제정되었지만, 검찰이 기소한 사건은 '특검이 기소한 사건'에 한정하여 신속 재판 대상에서 제외하는 입법적 허점을 보였습니다. 이로 인해, 윤 전 대통령 사건의 항소심 은 1심 선고 후 두 달이 다 되도록 첫 기일조차 잡히지 않고 있으며, '내란 본류' 격인 이 사건의 대법원 확정판결이 다른 관련 사건들보다 늦어질 가능성이 제기되고 있습니다. 이러한 상황은 12·3 비상계엄 사건의 진실 규명과 관련자 처벌에 대한 국민적 기대를 저해할 수 있다는 우려를 낳고 있습니다. 법조계에서는 내란특검법의 입법 취지를 제대로 살리지 못한 입법 미비 라는 비판과 함께, 신속한 재판 진행을 촉구하는 목소리가 높아지고 있습니다.

\내란특검법의 신속 재판 조항 적용 여부와 관련된 혼란은 재판 절차의 지연뿐만 아니라, 증거 자료 제출 기한 및 항소심 선고 기일 예측 불가능성으로 이어지고 있습니다. 특히, 윤 전 대통령 사건의 경우, 1심 재판기록 접수 후 일반 형사사건과 동일하게 항소이유서 제출 기한이 적용되면서, 재판 진행 속도가 늦춰지고 있습니다. 반면, 특검팀이 기소한 다른 내란 사건들은 내란특검법의 선고 기한 규정이 적용되어 항소심 절차가 마무리 단계에 접어들고 있는 것과 비교됩니다. 이처럼 사건별로 상이한 재판 진행 속도는 형평성 논란을 야기할 수 있으며, 관련 사건들의 판결 결과에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 문제점으로 지적되고 있습니다. 또한, 재판 지연은 사건 관련자들의 법적 불안정성을 심화시키고, 국민들의 알 권리를 침해할 수 있다는 비판도 제기되고 있습니다. 참여연대는 “항소심에서도 윤석열 쪽이 노골적인 재판 지연 전략을 구사하지 않으리라는 보장이 없는데, 내란재판의 신속한 진행을 위해 구성된 내란전담재판부가 항소심 일정을 서두르지 않는 것이 이해하기 어렵다”고 밝히며, 신속한 재판 진행을 촉구했습니다.\한편, 서울고법 내란전담재판부는 윤 전 대통령 사건 외에도 한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 혐의 항소심 사건을 심리하고 있으며, 한 전 총리 사건은 변론 종결을 앞두고 있습니다. 서울고법의 한 판사는 “본류 격인 내란우두머리 사건의 결론이 먼저 나와야 다른 윤 전 대통령 사건 재판부도 이를 참고해 선고형량 등을 결정하는데 그러기 어려워졌다. 신속한 재판이라는 입법 취지를 법에 담지 못한 명백한 입법 실수”라고 지적했습니다. 그러나 서울고법 관계자는 내란전담재판부의 설치 취지를 고려할 때, 윤 전 대통령 항소심 재판도 신속하게 진행될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이러한 상반된 전망 속에서, 윤 전 대통령 사건의 항소심 선고기일은 여전히 예측하기 어려운 상황입니다. 법조계에서는 내란특검법의 개선 필요성을 제기하며, 신속하고 공정한 재판을 통해 12·3 비상계엄 관련 진실을 규명하고 정의를 실현해야 한다고 강조하고 있습니다





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윤석열 내란 항소심 특검 12·3 비상계엄 재판 지연 신속 재판 법적용 입법 미비

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