윤석열 전 대통령, 2차 종합특검팀 소환…내란 등 혐의 조사

2차 종합특검팀이 윤석열 전 대통령을 내란, 외환, 관저 이전, 수사 개입 등 여러 의혹과 관련하여 소환 통보했습니다. 4월 30일 조사가 예정되어 있으며, 변호인단은 조사 내용 확인 후 참여 여부를 결정할 예정입니다.

윤석열 전 대통령, 2차 종합특검 팀 소환 통보…내란 혐의 등 조사 예정 연합뉴스에 따르면 2차 종합특검 팀(특별검사 권창영)이 출범 두 달 만인 30일 윤석열 전 대통령을 첫 번째로 조사할 예정입니다. 특검팀은 27일 언론을 통해 윤 전 대통령에게 4월 30일 조사에 출석할 것을 통보했다고 밝혔지만, 구체적인 조사 사건이나 윤 전 대통령의 신분(피의자인지 참고인인지)에 대해서는 명확히 밝히지 않았습니다.

다만, 특검팀은 이번 조사가 ‘국군방첩사령부 블랙리스트’ 관련 조사는 아니라고 덧붙였습니다. 2차 종합특검은 지난해 출범한 3대 특검(김건희, 내란, 순직 해병)의 잔여 사건을 마무리하기 위해 지난 2월에 공식적으로 출범했습니다. 현재 공식적인 수사 대상에는 내란, 외환, 관저 이전, 수사 개입 등 여러 의혹들이 포함되어 있으며, 윤 전 대통령은 대부분의 의혹과 관련하여 핵심적인 역할을 한 것으로 알려져 있습니다. 이번 소환 통보는 윤 전 대통령이 수감되어 있는 서울구치소로 전달되었으며, 윤 전 대통령의 변호인단은 통지서에 기재된 구체적인 조사 사건과 혐의명을 면밀히 검토한 후 조사 참여 여부를 결정할 계획입니다.

특히, 조사가 예정된 30일은 윤 전 대통령이 특수공무집행방해 등 혐의로 항소심 선고를 받는 다음 날이라는 점에서 더욱 주목받고 있습니다. 이는 지난해 초 경호원들이 관저 출입을 막아 체포영장 집행을 방해한 혐의에 대한 재판으로, 1심에서는 징역 5년이 선고되었으며, 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 항소심에서 징역 10년을 구형했습니다. 종합특검은 현재 ‘쌍방울 대북송금 사건’도 함께 수사하고 있습니다. 이 사건은 최근 더불어민주당이 ‘조작 기소’를 주장하며 논란이 되고 있으며, 종합특검은 윤석열 정부 대통령실이 수사에 개입한 정황을 포착했다고 밝혔습니다.

종합특검은 이 사건을 “국가 권력에 의한 초대형 국정 농단 의심 사건”으로 규정하고 수사를 진행하고 있습니다. 당초 이 사건 수사는 권영빈 특검보가 담당하고 있었으나, 민주당과 이화영 전 경기도 평화부지사가 과거 권 특검보의 변호사였다는 사실이 언론 보도를 통해 드러나면서 공정성 논란이 제기되었습니다. 이에 따라 현재 사건 담당은 김치헌 특검보로 교체되었으며, 특검팀은 관련 사건 전담 수사팀을 구성하여 수사에 박차를 가하고 있습니다. 이번 소환 조사는 윤석열 전 대통령의 법적 공방에 중요한 전환점이 될 것으로 예상되며, 수사 결과에 따라 정치권에도 큰 파장이 예상됩니다.

특히, ‘쌍방울 대북송금 사건’과 관련된 수사 개입 의혹에 대한 진상 규명이 중요한 과제로 떠오르고 있습니다. 또한, 내란 혐의에 대한 심도 있는 조사를 통해 사건의 진실을 밝히는 것이 종합특검의 주요 목표가 될 것으로 보입니다. 향후 수사 진행 상황과 결과에 대한 국민적 관심이 집중될 것으로 예상됩니다





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윤석열 2차 종합특검 소환 내란 쌍방울 대북송금 수사 개입

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