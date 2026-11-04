윤석열 2심도 당선무효형, 국민의힘 397억원 반환 쟁점으로

윤석열 전 대통령의 2심 당선무효형이 대법원에서 확정되면 국민의힘이 2022년 대선 선거비용 397억원을 반환해야 한다. 현금·예금은 약 190억원 수준이어서 재원 마련 방안에 관심이 모인다.

윤석열 전 대통령이 대통령 선거 과정에서 허위사실을 공표한 혐의로 4일 2심에서도 당선무효형을 선고받았다. 국민의힘 은 대법원 확정판결을 기다리겠다며 공식 입장을 아꼈다. 형이 확정되면 2022년 대선 뒤 보전받은 선거비용 397억원의 반환 절차에 관심이 쏠릴 전망이다.

더불어민주당은 국민의힘이 국민 앞에 사죄하고 397억원을 즉각 반환해야 한다고 주장했다. 조국혁신당은 선거관리위원회가 397억원에 대한 보전 조치를 취해야 한다고 밝혔다. 이번 판결은 2심 결과인 만큼 최종 효력은 대법원 판단에 달려 있다.

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국민의힘 대법원 판결 전까지 입장 유보

국민의힘은 대법원 확정판결 전까지 공식 입장을 유보하는 방향으로 대응하고 있다. 정점식 원내대표는 2심 선고 뒤 국회에서 기자들과 만나 말 그대로 2심이라며 아직 대법원 판단이 남아 있다고 말했다.

정점식 원내대표는 이재명 대통령에 대해서도 대법원에서 유죄 취지로 파기환송이 있었다는 점을 언급했다. 정희용 사무총장은 한겨레에 상급심 결과가 나올 때까지 지켜보겠다는 입장만 밝혔다.

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박충권 수석대변인은 야당 탄압의 도구로 사용되고 있는 김건희 특검의 정치적인 기소에 대해 사법부가 올바른 판단을 해주기를 바랐는데 아쉽다고 말했다. 대법원에서 바로잡히기를 기대한다는 입장도 덧붙였다.

나경원 의원 등 민주당 공세에 맞서

국민의힘은 지난해 4월 대법원 전원합의체에서 파기환송된 이재명 대통령의 공직선거법 위반 혐의 판결 내용을 거론하며 더불어민주당으로 화살을 돌리려 했다. 공세의 초점은 민주당 역시 사법 판단에서 자유롭지 않다는 점을 부각하는 데 맞춰졌다.

나경원 의원은 페이스북에 이재명 대통령과 민주당도 제 코가 석 자라는 취지의 글을 올렸다. 그는 이 대통령의 선거법 위반 사건은 대법원이 이미 유죄 취지로 돌려보낸 사건이라고 적었다.

나경원 의원은 이 대통령 재판 재개가 답이라고 주장했다. 해당 재판은 이 대통령 취임 뒤 중단된 상태다.

공직선거법상 선거비용 반환 기준과 절차

공직선거법에 따르면 대선 후보자가 15% 이상 득표할 경우 선거관리위원회에서 선거비용 전액을 보전받는다. 반대로 벌금 100만원 이상의 당선무효형을 선고받아 확정되면 정당은 이를 모두 반환해야 한다.

공직선거법 제265조의2에는 확정판결 뒤 선거관리위원회가 정당에 반환 금액을 고지하도록 돼 있다. 정당이 30일 이내에 납부하지 않으면 관할 세무서장에게 징수를 위탁하도록 규정하고 있다.

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국민의힘 재산 현황과 반환 재원 마련

국민의힘은 현금·예금 약 190억원으로 397억원의 반환 비용에 못 미친다. 지난 6월28일 기준 재산명세서상 국민의힘의 총재산은 약 1384억원이다.

대출이나 당원 모금운동 등으로 비용을 충당하는 방안이 거론되고 있다. 서울 여의도 중앙당사 등 토지와 건물(약 916억원 규모)을 매각해야 하는 것 아니냐는 관측도 나온다.

다만 당 지도부는 지금 단계에서 당사 매각은 검토하지 않는 것으로 알려졌다. 반환 재원을 어떤 방식으로 마련할지는 향후 판결 확정 이후의 절차에 따라 구체화될 것으로 보인다.

더불어민주당과 조국혁신당의 반환 요구

더불어민주당 박성준 수석대변인은 국민의힘이 즉각 국민 앞에 사죄하고 397억원을 당장 국민에게 반환해야 한다고 논평했다. 거짓말 후보를 대통령으로 만들고 끝내 내란까지 벌인 책임을 분명히 져야 한다고도 밝혔다.

조국혁신당 박병언 수석대변인은 선거관리위원회가 397억원에 대한 보전 조치를 취해야 한다고 말했다. 두 야당은 반환 책임의 주체를 각각 국민의힘과 선관위로 나눠 짚으며 압박 수위를 높이고 있다.