윤석열 전 대통령, 2심에서 징역 7년 선고…1심보다 2년 더 가중

윤석열 전 대통령이 2심에서 징역 7년을 선고받았다. 1심보다 형량이 2년 더 늘어난 것으로, 재판부는 체포 방해, 비상계엄 선포 과정에서의 국무회의 심의권 침해, 외신에 허위 정보 제공 등 여러 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 재판부는 윤 전 대통령이 법치주의 원칙을 저버리고 대통령으로서의 책무를 소홀히 했다고 비판했다. 윤 전 대통령은 별다른 표정 변화 없이 판결을 들었고, 대법원으로의 항소 가능성도 커졌다.

재판 결과에 대한 분석과 반응이 이어지고 있습니다. 이수빈 기자, 윤석열 전 대통령 에 대해 징역 7년 이 선고됐군요. 1심에서 징역 5년이 선고된 것과 비교해 2년이나 더 늘어난 형량입니다. 항소심 재판부는 1심에서 무죄가 선고되었던 부분까지 유죄로 인정하며 형량을 가중했습니다.

구체적으로 어떤 혐의들이 인정됐는지 알아보겠습니다. 먼저 체포 방해 혐의는 1심과 마찬가지로 유죄가 나왔습니다. 윤석열 전 대통령 측은 공수처의 수사권 부재를 주장해왔지만, 재판부는 이를 인정하지 않았습니다. 재판부는 윤 전 대통령이 공수처와 경찰로 구성된 공조수사본부의 출석 요구를 거부한 점과, 경호처 직원들에게 관저 출입을 막으라는 지시를 한 것으로 보인다고 설명했습니다.

경호처 차장 등에게 의무에 없는 일을 시켰다는 지적도 함께 나왔습니다. 이어 비상계엄 선포 과정에서 일부 국무위원을 소집하지 않아 심의권을 침해한 혐의도 유죄로 판단됐습니다. 1심에서 무죄가 선고되었던 국토부, 산업부 장관의 심의권 침해 혐의도 이번에 유죄로 인정됐습니다. 또한 계엄 선포문을 사후에 작성했다는 주장에 대해 재판부는 초안이 아니라 정식 문서로 판단했습니다. 1심에서 무죄가 선고되었던 외신에 허위 정보를 제공한 혐의도 이번에 유죄로 바뀌었습니다. 재판부는 헌법상 비상계엄 선포 시 국무회의 심의 의무 위반을 중대한 위법 행위로 보았습니다.

특히 해외 언론에 잘못된 정보를 제공한 혐의와 관련해, 비상계엄 선포 과정에서의 잘못을 은폐하고, 국제사회에서 대한민국의 신용도를 떨어뜨린 점과 알 권리에 부정적인 영향을 미쳤다며 비판했습니다. 재판부는 공수처의 수사권 유무와 관계없이 법적 테두리 내에서 해결해야 했다고 지적하며, 물리력으로 영장 집행 저지는 법치주의 원칙에 어긋난다고 설명했습니다. 재판부는 윤 전 대통령이 현직 대통령으로서 국민의 자유와 권리를 보호해야 할 책임이 있는데도, 사회적 혼란을 더욱 가중시키고 대통령으로서의 책무를 저버렸다고 강조했습니다.

재판 과정에서 윤 전 대통령은 별다른 표정 변화 없이 재판장을 바라봤습니다. 징역 7년 형이 선고된 순간에도 별다른 반응은 없었습니다. 이후 변호인단과 간단한 인사를 나눈 뒤, 법정을 빠져나갈 때 다소 비틀거리는 듯한 걸음으로 법정을 떠났습니다. 1심 선고 당시 붉게 상기된 표정과 달리 이번에는 비교적 차분한 모습으로 재판 결과를 들었습니다. 윤 전 대통령은 1심 선고를 받아들이지 않고 항소했는데, 2심에서 형량이 더 늘어나면서 대법원으로의 항소 가능성도 커졌습니다.

이번 판결은 윤 전 대통령의 정치적 미래와 법적 책임에 대한 논쟁을 더욱 가열차게 만들 것으로 예상됩니다. 전문가들은 대법원의 최종 판결이 이 사건의 향후 전개를 결정할 것으로 보고 있습니다





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윤석열 전 대통령 징역 7년 2심 판결 법치주의 대법원 항소

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