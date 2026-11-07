윤석열 검찰 fabricated_indictment 특별검사법 가결, 검찰 내부 이직 우려 확산

국회 본회의에서 '가짜고소 특별검사법'이 가결됨에 따라 서울서부지방검찰청 등 검찰 내부에서 특별검사 팀 차출에 대한 거부가 확산되고 있습니다.

국회는 6일 본회의를 열어 윤석열 정부 하에서 검찰, 국가정보원, 감사원이 관련된 '가짜 조사 및 가짜 기소' 의혹을 조사하기 위한 특별검사 임명에 관한 법률안을 통과시켰다. 이로 인해 서울 서부지방검찰청 을 비롯한 각 지방검찰청으로부터 특별검사 팀에 차출될 검사 인력 선발 절차가 본격적으로 진행될 예정이다. 하지만 검찰 내부에서는 이 특별검사 팀 차출을 기피하는 분위기가 강하게 감지된다.

특별검사팀 구성 및 조사 기간 구체적 현황

신설될 특별검사팀은 최대 309명으로 구성되며, 이 중 검사 20명, 특별사법경찰관 70명, 그리고 차출된 일반 공무원을 포함한 210명의 인력으로 팀이 운영된다. 팀은 20일의 준비 기간을 포함하여 총 200일 동안 수사를 수행할 계획이며, 이는 기존 특별검사 수사와는 비교될 수 없는 대규모 인력과 장기적인 조사 계획을 의미한다.

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검찰 내부의 특별검사 차출 거부 및 사직 우려

검찰 내부에서는 "가짜고소 특별검사팀으로의 차출을 어떻게든 피해야 한다"는 반응이 나오고 있다. 이는 동료 검사를 상대로 한 조사의 부담뿐만 아니라, 수사 방향과 결론에 대한 정치적, 사법적 책임을 감수해야 할 수도 있다는 우려에서 비롯된다. 수도권 소재 한 지방검찰청 소속 검사는 "오랜 시간 함께한 동료들을 강제로 조사 대상에 올리는 특별검사 차출보다는 사직이나 무급휴직을 택할 사람들이 많을 것"이라고 밝혔다.

또 다른 현직 검사는 "가짜 기소의 실체가 명확하지 않다면 특별검사의 지시 사항에 부합하는 결론을 내리는 것이 매우 어렵다"며 "특별검사 지시를 따르지 않을 경우 징계 가능성도 있어 차출 지원자가 단 한 명도不会出现될 수 있다"고 우려했다. 실제로 이전의 세 차례 특별검사와 두 번째 종합특별검사 당시에도 차출 기피 현상이 강했으며, 이번 특별검사는 그 어느 때보다 거부감이 강하다는 분석이다.

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법률 왜곡 혐의 및 정치적 보복 수사 불안감

특히 주목할 점은 특별검사 팀에 차출된 검사가 향후 '법률 왜곡' 혐의 등으로 수사 대상이 될 수 있다는 우려다. 수도권 한 지방검찰청의 차장 검사는 "가짜 기소의 결정적인 증거가 나오지 않더라도 특별검사가 법률 해석을 통해 형사 책임을 돌릴 수 있다"며 "만약 향후 정권이 교체될 경우, 과도한 기소가 다시 자신을 수사의 표적 만들 수 있다"고 경고했다.

이와 함께 정치적 상황의 변화에 따라 '특별검사의 특별검사'와 같은 무한 반복 수사가 발생할 가능성에 대한 우려도 제기된다. 선청지청 차장 검사장 장진영은 검찰 내부 네트워크 'e-프로스'에 게시한 글에서 "법원이 아닌 다른 수사 및 기소 기관인 특별검사를 통해 기소된 사건에서의 검찰 권한 남용을 밝혀내려는 시도는 명백한 위헌적 요소가 포함돼 있다"고 지적했다.

장진영 차장 검사장은 "검사가 조사와 기소를 담당하고, 다시 다른 검사가 이를 수사하는 구조는 결국 검사가 검사를 끝없이 수사하는 웃지 못할 결과를 초래할 것"이라며 "이러한 구조는 특별검사법을 둘러싼 또 다른 가짜고소 특별검사를 낳게 될 것"이라고 비판했다.

차출 절차 진행 및 검찰 내부 고지 예고

앞으로 특별검사가 임명되면 서울서부지방검찰청 등 검찰 각 부서로부터 인력 차출 절차가 본격적으로 진행된다. 검찰 한 관계자는 "특별검사가 보좌관 특별검사를 통해 희망 차출 인력을 선정해 개인에게 접근하거나, 법무부 형사국에 인력 요청을 할 수 있다"고 설명했다.

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이 관계자는 "전체 종합특별검사 당시처럼 동의하는 검사가 부족할 경우, 검찰 내부에 공고를 통해 인력을 모집할 것"이라며 "현재로서는 특별검사 팀으로의 차출을 꺼리는 분위기가 우세한 상황"이라고 말했다. 이로 인해 향후 인력 공백이 발생할 각 기관의 운영 차질 등에 대해 관심이 모아지고 있다.