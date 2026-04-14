윤석열·김건희, 9개월 만에 법정 재회…김건희, 증언 거부

윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 14일 법정에서 만나 정치자금법 위반 혐의 재판에 증인과 피고인으로 출석. 김 여사는 대부분의 질문에 증언을 거부했으며, 재판부는 5월 변론 종결 및 6월 판결 선고 예정.
윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 9개월 만에 법정에서 재회했습니다. 14일 오후 서울중앙지법에서 열린 정치자금법 위반 혐의 재판에서 김 여사가 증인으로 출석해 윤 전 대통령과 마주했습니다. 이날 재판은 명태균 씨의 공천개입 의혹과 관련된 것으로, 특검은 김 여사에게 명씨와의 관계, 여론조사 관련 질문을 쏟아냈습니다. 김 여사는 대부분의 질문에 대해 증언 거부 의사를 밝히며 짧은 시간 안에 신문이 종료되었습니다. 윤 전 대통령은 김 여사의 증언이 끝난 후 밝은 미소를 지으며 법정 밖으로 나가는 모습을 지켜봤습니다.
재판 시작 전 윤 전 대통령은 남색 정장에 흰 셔츠 차림으로 피고인석에 앉아 있었습니다. 김 여사가 교도관의 부축을 받으며 법정에 들어서자 윤 전 대통령은 붉어진 눈시울로 김 여사를 한동안 바라보며, 미소를 짓고 고개를 끄덕이는 등 다정한 모습을 보였습니다. 반면 김 여사는 윤 전 대통령 쪽을 바라보지 않고 재판부를 주시했습니다. 특검은 김 여사에게 함성득 교수 소개로 명태균을 처음 만났는지, 명태균에게 윤석열 후보 관련 여론조사 결과를 받았는지, 여론조사 비용을 지급했는지 등을 질문했지만 김 여사는 대부분 증언을 거부했습니다. 이날 법정에서는 김 여사와 명씨가 여론조사와 관련해 나눈 통화 녹음 파일이 재생되었지만, 김 여사는 이에 대해서도 증언을 거부했습니다. 재판부는 언론의 촬영 신청을 불허했고, 김 여사의 마스크 착용 여부에 대해서는 대법원 판례를 언급하며 진술 신빙성 판단을 위해 마스크 착용을 제한할 수 있다는 입장을 밝혔습니다.
이번 재판은 윤 전 대통령과 명씨가 공모하여 명씨로부터 2억7천만원 상당의 여론조사를 무상으로 받은 혐의를 다루고 있습니다. 김 여사는 같은 혐의로 기소되었으나 1심에서 무죄를 선고받았으며, 항소심 결과는 오는 28일에 나올 예정입니다. 재판부는 오는 5월 12일 변론을 종결하고 6월 중 판결을 선고할 예정입니다. 윤 전 대통령과 김 여사의 법정 재회는 세간의 이목을 집중시켰으며, 이번 재판의 결과와 항소심 판결에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히 김 여사의 증언 거부와 재판부의 마스크 착용 관련 결정은 재판 과정의 주요 쟁점으로 떠올랐습니다. 이번 재판은 정치자금법 위반 혐의와 관련된 것으로, 윤 전 대통령과 김 여사의 법적 책임을 가리는 중요한 분기점이 될 것으로 보입니다. 이번 사건은 정치적 파장과 더불어 사회적 관심을 모으고 있으며, 재판 결과에 따라 정치권과 사회 전반에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
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