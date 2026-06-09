윤 전 대통령, 뉴스타파 기자 재판에서 처벌 의사 밝혀

윤석열 전 대통령이 20대 대선 전 자신의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 뉴스타파 기자들의 재판에 증인으로 출석해 피고인 처벌을 원한다고 밝혔다. 그는 해당 보도 내용을 잘 모르지만 낙선 목적이 있었다고 주장했다.

윤석열 전 대통령이 12·3 불법계엄 내란 우두머리 혐의로 구속 기소된 가운데, 지난 20대 대통령선거를 앞두고 자신의 명예를 훼손하는 보도를 한 혐의로 재판에 넘겨진 뉴스타파 소속 기자들의 재판에 증인으로 출석해 피고인 처벌 의사를 밝혔다.

서울중앙지법 형사합의35부(재판장 백대현)는 9일 김용진 전 뉴스타파 대표와 한상진 뉴스타파 기자, 화천대유자산관리 대주주 김만배 씨 등의 정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의 사건 공판에서 윤 전 대통령에 대한 증인신문을 진행했다. 윤 전 대통령은 이날 피고인 측 요청으로 법정에 섰다. 명예훼손죄는 반의사불벌죄로 피해자가 처벌을 원하지 않으면 기소할 수 없기 때문에, 피고인 측은 윤 전 대통령의 의사를 확인해야 한다며 증인 출석을 요구했다. 변호인단은 공인에 대한 비판은 폭넓게 허용되어야 한다는 윤 전 대통령의 평소 지론과 검사 경력을 고려할 때 처벌 의사가 쉽사리 나오기 어렵다고 지적했다.

이에 윤 전 대통령은 명확히 처벌을 원한다고 답했으며, 혐의가 인정되니 검찰이 기소한 것이며 자신의 낙선을 목적으로 한 보도라는 이야기를 들었다고 말했다. 변호인단은 윤 전 대통령이 해당 보도 내용을 잘 모르면서도 처벌을 원하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다고 재차 지적했다. 윤 전 대통령은 대선이 끝난 후에도 당 관계자들로부터 보도가 선거에 악영향을 줬다는 이야기를 들었다고 했으며, 자신을 낙선시키기 위해 과거 사건들을 끄집어내 열어봤다는 소문이 있었고 부산저축은행 수사 관련 얘기가 선거 기간 중 있었던 것으로 기억한다고 답했다.

또한 검찰이 해당 보도를 명예훼손 혐의로 수사 중인 사실을 보고받았는지 묻는 질문에는 전혀 몰랐으며 재판을 받는지도 몰랐다고 했지만, 처벌 불원 의사를 묻는 과정에서 불원하지 않는다고 답했을 수는 있다고 말했다. 2022년 대선을 앞두고 뉴스타파 등은 윤 전 대통령이 대검 중수부 중수2과장이던 2011년 무렵 부산저축은행 사건을 제대로 수사하지 않았다는 의혹을 보도했다. 핵심은 대장동 민간업자들에게 불법대출을 알선한 브로커 조우형 씨가 당시 윤 전 대통령과 가까운 사이인 박영수 전 특별검사를 변호인으로 선임했다는 이유로 피의자 입건조차 되지 않았다는 점이다.

이후 2015년 수원지검이 재수사한 뒤에야 알선수재 혐의로 징역형을 확정받았다. 대선 후 검찰은 이 보도가 허위이며 윤 전 대통령 낙선을 목적으로 했다고 판단해 다수 언론사를 수사했고 일부를 재판에 넘겼다. 이날 재판에서 윤 전 대통령은 수원지검이 조 씨의 불법 대출알선을 밝혀낸 데 대해, 수사 능력이 더 뛰어난 대검 중수부가 하지 못한 이유를 묻자 중수부는 나름대로 수사 포인트를 잡아 진행하는 것이라며 당시 100여 명을 기소하며 충분히 일을 다했다고 생각한다고 답했다.

조 씨를 입건하지 않은 이유에 대해서는 부산저축은행 관련자들이 대부분 혐의를 인정해 별도 조사가 필요 없었다고 볼 수 있다고 했으며, 조 씨가 박 전 특검을 변호인으로 선임한 사실은 몰랐다고 밝혔다. 한편 검찰은 이른바 대선 개입 여론조작 의혹을 수사하며 최정예 검사들을 투입했지만, 법정에서는 부실 공소장과 부적법한 수사라는 비판이 제기되며 공소기각 주장까지 나왔다. 해당 재판은 윤 전 대통령의 구속 기소와 맞물려 정치적 파장이 예상된다





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윤석열 뉴스타파 명예훼손 부산저축은행 대선

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