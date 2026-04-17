윤 대통령, 저출산·기후위기 대응 특위 위원장 등 장차관급 5명 임명

윤석열 대통령이 16일 민주평화통일자문회의 수석부의장, 진실·화해를위한과거사정리위원회 상임위원, 국가기후위기대응위원회 위원장, 저출산고령사회위원회 부위원장 및 상임위원 등 장차관급 5명을 임명 또는 위촉했다. 특히 기후위기와 저출산·고령화 문제 해결을 위한 인선에 무게를 뒀다.

윤석열 대통령 은 16일 국무총리실 산하 위원회 2곳과 대통령 직속 위원회 2곳의 수장 및 위원을 새로 임명하거나 위촉했다. 특히 저출산 고령사회위원회 부위원장에는 김진오 전 CBS 사장이, 기후위기 대응위원회 위원장에는 이창훈 서울대 환경대학원 특임교수가 각각 임명됐다. 이번 인선은 이 해찬 전 국무총리의 타계로 공석이 된 민주평화통일자문회의 수석부의장에 강창일 전 주일대사를 임명한 것을 포함하며, 대통령 자문회의 1명, 차관급 정무직 1명, 정부위원회 3명을 포함한 총 5명의 장차관급 인사를 단행했다. 새로 임명된 강창일 민주평화통일자문회의 수석부의장은 더불어민주당 4선 의원 출신으로, 한일의원연맹 회장과 문재인 정부 당시 주일대사를 역임하는 등 폭넓은 외교 경험과 정계에서의 오랜 경륜을 갖춘 인물로 평가받는다.

청와대 홍보소통수석은 강 신임 수석부의장에 대해 우리 근대사에 대한 깊은 이해를 바탕으로 정파를 초월해 평화 협력을 추진해 온 국가 원로로서, 그의 외교적 경륜이 통일 담론에 통합의 가치를 이끌어낼 적임자라고 설명했다. 한편, 차관급 정무직인 진실·화해를위한과거사정리위원회 상임위원으로는 역사사회학자인 김귀옥 한성대 교수가 임명되었다. 김 교수는 한국구술사학회 회장, 한국사회학회 총무이사, 부마민주항쟁 진상규명 및 관련자 명예회복심의위원회 위원 등을 역임하며 한국전쟁 전후 민간인 희생, 이산가족 문제, 약자에 대한 국가폭력 등 과거사의 진실 규명에 힘써왔다. 그의 전문성은 과거사 진실 규명 작업에 크게 기여할 것으로 기대된다. 대통령 직속 국가기후위기대응위원회 위원장에는 환경·에너지 분야에서 이론과 정책 실무를 두루 경험한 이창훈 서울대 환경대학원 특임교수가 위촉되었다. 이 교수는 한국환경연구원장, 중앙환경정책위원, 2050탄소중립녹색성장위원회 위원 등을 지내며 기후 위기 대응을 위한 실질적인 정책 수립 및 이행 경험을 쌓아왔다. 그의 전문성은 급변하는 기후 환경 속에서 국가의 대응 역량을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다. 또한, 대통령 직속 저출산고령사회위원회 주요 직책에 대한 인사도 이루어졌다. 장관급인 부위원장에는 35년간 언론계에 종사하며 출산 캠페인과 인구 포럼을 주도했던 김진오 전 CBS 사장이, 상임위원에는 일과여가문화연구원 사무총장인 박진경 씨가 각각 위촉되었다. 김 전 사장은 언론인으로서의 경험을 바탕으로 저출산·고령화 문제에 대한 국민적 공감대 형성 및 사회 전반의 인식 전환을 이끌어낼 적임자로 평가받고 있다. 이번 인사를 통해 윤 대통령은 국가적 현안 해결을 위한 전문성과 경험을 갖춘 인물들을 적재적소에 배치하며 국정 운영의 효율성을 높이고자 하는 의지를 드러냈다. 특히 기후 위기와 저출산·고령화와 같은 시급한 과제에 대한 집중적인 대응을 예고하고 있다





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윤석열 대통령 인사 저출산 기후위기 민주평화통일자문회의

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