육아시간의 딜레마: 미안함과 억울함 사이, 우리가 나아가야 할 길

맞벌이 부부의 현실적인 육아시간 제도 사용과 이를 둘러싼 조직 내 갈등, 그리고 진정한 일-가정 양립 문화를 위해 우리에게 필요한 인식의 변화에 대해 고찰한다.

오마이뉴스는 모든 시민이 기자라는 철학을 바탕으로 시민들의 소중한 일상을 뉴스로 기록합니다. 당신의 평범하지만 특별한 이야기가 우리 사회의 중요한 담론이 됩니다. 여러분의 생생한 목소리를 기다립니다. 일과 육아 사이에서 매일 줄타기를 하는 동료, 그리고 그런 동료의 빈자리를 묵묵히 채우며 야근하는 다른 동료의 풍경이 있습니다. 먼저 퇴근하는 사람의 무거운 발걸음과 남겨진 사람의 무거운 어깨를 보며 우리는 어떤 생각을 할까요. 과거 미혼 시절에는 결코 알 수 없었던 이 복잡한 감정의 구도는, 직접 육아의 현장에 뛰어든 지금에야 비로소 실감 나게 다가옵니다. 문제의 본질은 단순히 근무 시간표에 있습니다. 보통의 직장인은 오전 9시부터 오후 6시까지 근무합니다. 그런데 아이를 돌보는 보육기관의 연장반 운영 시간 또한 공교롭게도 오후 6시까지입니다. 이 두 시간표가 완벽하게 일치한다는 점은, 부모가 직접 아이를 등하원시키는 것이 물리적으로 불가능하다는 냉혹한 현실을 보여줍니다.

이를 보완하기 위해 도입된 것이 바로 육아시간 제도입니다. 하루 최대 2시간의 근로시간을 단축하는 이 제도는 매우 선진적인 정책이지만, 현장에서는 여전히 이 제도를 둘러싼 갈등이 존재합니다. 육아시간을 사용하는 동료와 사용하지 않는 동료 사이에는 보이지 않는 선이 그어집니다. 육아시간을 사용하는 쪽은 주변의 눈치를 보며 업무에 집중하고, 사용하지 않는 쪽은 상대적 박탈감이나 억울함을 느끼기도 합니다. 하지만 이 화살이 서로를 향하는 것은 근본적인 해결책이 아닙니다. 제도와 문화 사이의 간극, 즉 육아시간을 '특혜'로 보는 낡은 인식과 이를 '당연한 권리'로 받아들이는 문화의 충돌이 갈등을 야기합니다. 제도가 정착하려면 사용자가 제도 사용을 '미안해'하는 마음에서 벗어나야 합니다. 제도를 당당하게 사용할 때 비로소 '육아시간은 당연한 것'이라는 사회적 합의가 형성될 수 있습니다. 결국 우리가 나아가야 할 방향은 두 가지입니다. 첫째는 조직 관리자와 리더들의 인식 전환입니다. 육아시간을 사용하는 직원을 배려하고 그 제도가 팀과 조직의 지속가능성을 위한 것임을 공표하는 문화가 필요합니다. 둘째는 모든 구성원을 대상으로 한 지속적인 교육입니다. 일-가정 양립 제도가 왜 사회적으로 필요한지, 그 비용을 왜 우리가 함께 분담해야 하는지를 공유해야 합니다. 누군가가 눈치 보지 않고 제도를 사용하기 시작할 때, 그 당당함이 모여 결국 우리 모두를 위한 유연한 조직 문화로 정착될 것입니다. 서로를 바라보는 시선을 바꾸는 것, 그것이 제도가 줄 수 없는 진정한 해결책입니다





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