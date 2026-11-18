정부는 육군사관학교를 대전에서 충청권으로 이전하기로 결정하고, 해공군은 현 위치 유지로 통합 국군사관학교를 운영한다. 2029학년도 신입생부터 새 교육 체계가 적용된다.

정부는 18일 육군사관학교 를 대전 자운대가 아닌 충청권으로 이전하고, 해군과 공군 사관학교는 기존 위치를 유지한 채 통합된 국군사관학교 를 운영하기로 했다. 강신철 국방부 장관 은 이날 국회 의원회관에서 열린 국군사관학교 창설방안 당정협의에 참석해 이같은 수정안을 공식 발표했다. 이번 조치는 기존 대전 이전 계획에 변화가 생겼음을 의미하며, 각 군의 특수성과 효율성을兼顾하는 새로운 네트워크형 교육 구조를 바탕으로 한다.

육사 충청권 이전 확정 배경과 계획

정부와 여당은 국군사관학교 예하에 통합교육을 위한 통합본교와 대학원, 그리고 각 군 교육을 위한 지역 캠퍼스를 네트워크형으로 구성할 계획이다. 이에 따라 서울 노원구 공릉동에 위치한 현 육군사관학교는 충청권 안의 새로운 장소로 이전하게 된다. 이전 대상은 2학년과 3학년 과정의 특성화 교육을 위해 새롭게 지역을 선정해야 했던 육군에만 국한되며, 해군과 공군은 현 위치가 효율적이므로 기존 시설을 활용한다.

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당정 협의 과정과 주요 인사 발언

국회 국방위 여당 간사인 김병주 의원은 당정협의회 후 기자들과 만나 이같은 방향성이 확정된 배경을 설명했다. 그는 2, 3학년 과정의 특성화 교육을 위해 해군과 공군사관학교는 현재 위치가 효율적이지만, 육군은 새로운 지역 선정이 필요했다고 명시했다. 특히 현재 육군 사관학교 주변이 훈련장 등으로 개발되는 상황을 고려해, 가급적이면 효율적인 운영을 위해 충청권 내부에서 장소를 선정하겠다고 밝혔다.

이로써 당정은 육군의 충청권 이전 방침을 사실상 공식화했으며, 이는 강신철 국방부 장관 취임 이후 검토되어 온 수정 방안이 결론을 맺은 결과다. 강 장관은 당정협의 자리에서 국군사관학교 체제 전환의 비전을 제시하며, 각 군의 특성과 합동 역량을 함께 강화할 것이라고 강조했다.

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대학원 확대와 교수진 전문성 강화

국방부는 대학원 교육 기회를 학군, 학사, 육군3사관학교 등 다양한 출신의 장교에게 확대 제공할 예정이다. 이를 위해 수용 능력을 점진적으로 늘려 교육의 질을 높이는 동시에, 국군사관학교 총장으로 최고의 교육 전문가를 영입할 계획이다. 또한 현행 민간인 교수진을 군무원 신분에서 특정직공무원으로 전환하여 신분을 안정화하고, 신규 교수진 확보도 병행 추진할 방침이다.

해군 교육과정에는 상륙작전 등 해병대의 특성을 살린 전문 인력 양성 과정도 포함된다. 해군학부는 해병대 생도를 별도로 선발하며, 해병대 군사교육체계 정립을 검토하여 이재명 대통령의 대선 공약인 '준4군 체제' 전환을 뒷받침할 것이다.

2029학년도 신입생 선발 및 향후 일정

국군사관학교 생도 선발은 육해공군 학부 개념으로, 기존처럼 각 군이 직접 선발하는 방식을 유지한다. 당정은 수험생과 학부모의 혼란을 최소화하기 위해 2029학년도 신입생부터 새로운 교육 체계에 따라 신입 생도를 선발할 계획이다. 이 시점부터는 통합된 국군사관학교 체제가 완전히 가동되며, 각 군의 고유한 교육 과정이 통합 네트워크 안에서 효율적으로 운영될 것으로 기대된다.