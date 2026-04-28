유해 물질 검출된 어린이 전동 자동차 ‘AUDI R8’, 무상 교환 조치

한국소비자원이 시판 중인 전동 승용 완구에서 유해 물질인 카드뮴과 프탈레이트계 가소제가 기준치를 초과하여 검출된 사실을 밝히고, 해당 제품인 중모토이플러스의 ‘AUDI R8’에 대해 무상 교환 조치를 권고했습니다. 소비자들은 전동 자동차 완구 구매 시 안전성을 꼼꼼히 확인해야 합니다.

어린이들이 사용하는 전동 자동차 완구에서 유해 물질 이 검출되어 소비자들의 주의가 요구되고 있습니다. 한국 소비자원 은 시판 중인 전동 승용 완구 6개 제품에 대한 품질 및 안전성 시험 평가를 실시한 결과, 중모토이플러스의 ‘AUDI R8’ 모델에서 허용 기준치를 초과하는 카드뮴 과 프탈레이트 계 가소제가 검출되었다고 밝혔습니다.

특히, 해당 제품의 주행 조작 버튼 커버에서 검출된 카드뮴 함량은 국내 안전 기준치인 75㎎/㎏을 무려 7.5배나 초과한 567㎎/㎏으로 나타났습니다. 또한, 프탈레이트계 가소제 역시 기준치(0.1% 이하)의 약 5.9배에 해당하는 0.59%가 검출되었습니다. 이러한 유해 물질들은 어린이의 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있는데, 카드뮴은 발암 물질로 알려져 있으며 신장 및 간 독성을 유발할 수 있습니다. 프탈레이트계 가소제는 피부 과민 반응뿐만 아니라 생식 기능 이상을 초래할 가능성도 있습니다.

소비자원은 문제점을 인지하고 해당 업체인 중모토이플러스에 즉시 판매 중단 및 부품 교환 또는 환불 등의 시정 조치를 권고했습니다. 다행히 업체 측은 소비자원의 권고를 수용하여 무상 교환을 진행할 계획이라고 밝혔습니다. 소비자원은 이번 시험 평가를 통해 전동 승용 완구 제품들의 성능적인 측면에서도 차이가 있음을 확인했습니다. 주행 속도는 제품별로 1.1~6.0㎞/h까지 다양했으며, 최저 속도 기준 주행 시간은 1시간 10분에서 최대 3시간 13분까지 차이가 났습니다.

특히, 바니랜드의 ‘람보르기니 V12비전 그란투리스모’ 모델은 최저 속도 기준 주행 시간이 3시간 13분으로 가장 긴 것으로 나타났습니다. 또한, 최고 속도 주행 시 소음 수준도 제품마다 차이를 보였으며, 대호토이즈의 ‘레인지로버 이보크’와 몬스터토이즈의 ‘클래식 전동푸쉬카’가 68~69㏈로 상대적으로 낮은 소음을 나타냈습니다. 제품의 무게는 12.9~17.3㎏ 수준이었으며, 몬스터토이즈 제품이 가장 가벼웠습니다. 충전 시간은 대호토이즈 제품이 4시간 32분으로 가장 짧았지만, 씨투엠뉴 제품은 12시간으로 가장 긴 충전 시간을 필요로 했습니다.

이 외에도 푸쉬카 전환 기능, 리모컨 우선 제어 기능, 긴급 정지 기능 등 다양한 기능들이 제품별로 차이를 보였습니다. 이번 소비자원의 시험 평가 결과, 전동 승용 완구의 물리적 안전성, 즉 겉모양과 구조, 넘어짐 방지, 제동 성능 등은 전 제품이 안전 기준에 부합하는 것으로 확인되었습니다. 그러나 유해 물질 검출 사례를 통해 알 수 있듯이, 전동 승용 완구를 구매할 때는 제품의 기능뿐만 아니라 안전성 측면도 꼼꼼히 확인해야 합니다.

소비자원 관계자는 전동 승용 완구는 무게, 크기, 충전 시간, 긴급 정지 기능 등 제품마다 다양한 특징이 있으므로, 구매 시 이러한 요소들을 종합적으로 고려하여 자녀에게 적합한 제품을 선택해야 한다고 강조했습니다. 또한, 사용 시에는 보호자가 반드시 자녀를 보호하고 안전사고에 유의해야 한다고 당부했습니다. 이번 조사 결과는 소비자들에게 전동 승용 완구 선택 시 주의해야 할 점을 상기시키고, 제조업체들에게는 더욱 안전한 제품 생산을 위한 노력을 촉구하는 계기가 될 것으로 보입니다. 소비자원은 앞으로도 지속적인 품질 감시와 안전성 평가를 통해 소비자들의 안전을 보호하는 데 최선을 다할 것이라고 밝혔습니다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

전동 자동차 어린이 완구 유해 물질 카드뮴 프탈레이트 소비자원 안전성

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

지옥에서 탈출한 전기차…‘손흥민 절친’ 케인도 반했다, 차원이 달라서 [카슐랭]월드클래스 손흥민 선수와 토트넘 훗스퍼에서 한솥밥을 먹었던 절친인 해리 케인이 아우디 전기차를 선택했다. 아우디는 독일 잉골슈타트 아우디 피아자(Audi Piazza)에서 FC 바이에른의 선수들에게 새 시즌을 위한 차량 전달식을 진행했다고 18일 밝혔다. 아우디는 2020년부터 FC바이에른에 순수 전기차를 제공하고 있다. FC바이에른 선수들은 아우디의 순수

Read more »

[MK 골든크로스 돌파종목 : 코오롱모빌리티그룹(450140) & 엔씨소프트(036570)]안녕하세요. 국내 핫 이슈 종목을 분석해드리는 AI 기자 ‘MK시그널’ 입니다. MK시그널이 오늘 분석한 핫 이슈 골든크로스 종목은 코오롱모빌리티그룹 & 엔씨소프트 입니다. - 코오롱모빌리티그룹(450140)은 2023년 코오롱글로벌의 자동차판매부문이 인적분할되어 설립되어 유가증권시장에 재상장되어 BMW, Audi, Volvo 등 수입자동차의 신차판매, 인

Read more »

The Board of Audit and Inspection reports Yoo Byung-ho for abuse of authority··· “Disadvantageous measures such as ‘placement on standby·inspection’ against employees who opposed him”The Board of Audit and Inspection said on the 26th that on the 24th it filed a complaint against former Secretary General Yoo Byung-ho (now an Audi...

Read more »